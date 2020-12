L'horoscope du 27 décembre 2020

publié le 27/12/2020 à 05:30

Bélier

Prévoyez un bon dimanche, d'une manière ou d'une autre vous aurez des nouvelles de l'un de vos proches, ou d'un flirt, et c'est justement ce que vous attendez. Ce qui vous fera du bien, c'est de pouvoir échanger avec cette personne, même si les sujets que vous abordez ne sont pas forcément très légers et très drôles. Mercure, qui gère les échanges, est dans un signe qui est pessimiste et il est possible donc que vous échangiez des vues qui ne seront pas très... superficielles.

Taureau

Peut-être que vous aurez à vous occuper de votre comptabilité dans la journée, ou que vous devrez en parler avec l'un de vos proches. Ne remettez rien à plus tard, débarrassez-vous de ce que vous considérez comme une corvée, cela ne vous prendra pas beaucoup de temps sur vos loisirs et vous aurez la conscience tranquille. Certains auront une dépense à faire (1er décan) et auront du mal à sortir leur carte ou leur chéquier. Mais il semble qu'elle est indispensable.

Gémeaux

La Lune est chez vous, vous aurez envie de vous amuser, de faire des blagues, de raconter des histoires, bref de faire rire les autres. Vous serez donc indispensable ! L'époque veut qu'on ait besoin de rire, ou en tout cas de se distraire et de ne pas penser à ce qui nous attend. 1er décan, vous vous sentirez particulièrement apprécié par votre entourage et il est vrai que vous serez très en verve, la Lune étant à la fois en bon aspect avec Saturne (humour à froid) et Jupiter (convivialité).

Cancer

Vous serez plus intériorisé que d'habitude mais il est possible qu''un proche veuille avoir une sérieuse conversation avec vous et que vous l'envoyez promener ! Ce n'est pas que vous fuirez, mais vous trouverez des arguments pour remettre cela à plus tard. En fait, certains auront besoin d'être seuls pour réfléchir, pour trouver des idées ou une solution à un problème. Cela dit, expliquez à votre entourage ce dont vous avez besoin et surtout que vous ne cherchez pas à les ignorer.

Lion

Faire des projets dans votre tête, vous accorder la liberté de penser l'avenir comme vous aimeriez qu'il se présente sera votre façon de vous détendre aujourd'hui. N'hésitez pas à vous projeter très loin ou très haut, vous garderez les pieds sur terre malgré tout. Souvent, c'est dans ces moments-là qu'on trouve les meilleures idées ! Une relation amicale pourrait aussi être au premier plan de ce dimanche, vous aurez peut-être la possibilité de vous voir ou de vous parler en tout cas.

Vierge

Vous aurez mille choses en tête, mais ça ne sera pas vraiment une détente puisque vous penserez à tout ce que vous avez à faire dans la maison ou pour vos proches. Essayez de ne pas vous en rajouter et de ne faire que ce que vous pouvez (vous voulez toujours faire plus et mieux), n'essayez pas d'aller au-delà du programme que vous avez prévu. Par ailleurs, certains pourraient avoir à rendre visite à un parent âgé, ou en tout cas à prendre de ses nouvelles d'une manière ou d'une autre.

Balance

C'est une bonne journée pour vous évader, peut-être plus en pensée que dans la réalité. Il arrive que la pensée et l'imagination aient plus de pouvoir que le réel. Maintenant, si cela est autorisé, vous pourriez partir quelque part, histoire de vous changer les idées et de passer le réveillon du jour de l'An " ailleurs ". Toutefois, si vous restez chez vous aujourd'hui, la lecture ou un bon film seront aussi un excellent moyen de vous évader.

Scorpion

Vous n'êtes pas les champions de l'échange, souvent vous gardez pour vous ce que vous ressentez. C'est ce que vous ferez aujourd'hui alors que vous devriez partager. 1er décan surtout, si vous êtes de ceux qui vivent des moments qui sont un peu difficiles, en parler avec vos proches, même sur un mode léger pour dédramatiser, vous fera le plus grand bien. Maintenant, est-ce que vous saurez prendre l'initiative du dialogue, pas sûr ! Mais faites un petit effort, vous ne le regretterez pas.

Sagittaire

Votre désir d'être très entouré et en bonne compagnie sera au premier plan, mais est-ce que vous pourrez y répondre, rien n'est moins sûr ; il faut respecter les règles qui sont peut-être encore en vigueur, vous savez très bien que c'est dans votre intérêt. Cela dit, vous adorez les fêtes, les réunions entre amis et on peut comprendre votre frustration si jamais vous ne pouvez pas les retrouver, ou en tout cas pas tous, comme vous le souhaiteriez. Mais il faut être raisonnable.

Capricorne

Laissez-vous en paix, ne pensez pas à ce qui vous empêchera de vous détendre et profitez, si vous le pouvez, de l'instant présent, quel que soit le contexte. Si la dissonance entre Mars et Pluton est en train de se défaire, elle est malheureusement toujours active et vous savez qu'elle est agressive, pleine de colère et de ressentiment. Est-ce vous, 3ème décan, qui ressentez cela, ou est-ce que tout le monde autour de vous est furieux ?

Verseau

Vous serez un peu moqueur et taquin aujourd'hui, mais ce sera peut-être votre manière de séduire celui ou celle qui sera à vos côtés et qui vous plaît beaucoup. Mais vous serez joueur également et si vous avez des enfants, un bon moment vous est promis. Toutefois, il est possible aussi, à cause de la présence de Saturne dans votre 1er décan, qu'il y ait de la tristesse, l'un de vos amis ayant pu disparaître, ou ne vous donnant plus de nouvelles. Et c'est peut-être plus qu'un ami...

Poissons

Vous n'aurez qu'une envie, rester chez vous et buller. Pour vous détendre et ne pas trop penser, essayez la méditation, cela pourrait vous aider à vous vider la tête. Vos pensées sont souvent envahissantes et comme vous ne les partagez que très rarement, elles s'accumulent et finissent par vous stresser si vous ne les contrôlez pas. Mais le contrôle demande beaucoup d'énergie et c'est fatiguant. La sophrologie, l'hypnose pourraient aussi être de bons moyens