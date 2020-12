L'horoscope du 29 décembre 2020

publié le 29/12/2020 à 05:30

Bélier

A priori, la conjoncture du jour (Vénus contre Neptune) ne devrait pas avoir beaucoup d'effet sur vous, Vénus étant en bon aspect. Mais méfiez-vous quand même de vos rêves, ils pourraient être illusoires et vous ne vous en rendrez pas toujours compte. Vous pourriez aussi idéaliser une situation, aspirer fortement à la vivre et si cela se réalise, il n'est pas impossible que vous soyez déçu. Quelqu'un que vous aimez pourrait aussi vous décevoir, mais de manière très légère ; ce sera juste une impression, une sensation.

Taureau

Vénus occupe l'un de vos secteurs financiers et sa dissonance avec Neptune risque de vous induire en erreur à propos d'une somme que vous devez payer ou que vous devez toucher. Vérifiez bien les chiffres, la façon dont les choses ont été calculées, une erreur a pu se glisser. Côté coeur, il se peut que vous soyez un peu perdu, que vous doutiez de vos sentiments ou de ceux de l'autre. Ne vous laissez pas impressionner par ces sensations, elles aussi peuvent être fausses.

Gémeaux

Vous aussi vous serez sensible à la dissonance Vénus/Neptune, surtout né à la fin du 2ème décan, après le 5 juin ; ne prenez surtout pas vos rêves pour une réalité. Quelqu'un pourrait beaucoup vous plaire, mais vous risquez d'être à côté de la plaque, d'imaginer des choses qui n'existent pas. Même chose dans le domaine de l'argent, prudence ! Maintenant, si vous êtes en couple, vous serez conduit à douter de la sincérité de votre partenaire : essayez de démêler le vrai du faux.

Cancer

Quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous voyez quotidiennement a pu vous plaire, vous pensez à lui/elle en vous demandant si cela pourrait marcher entre vous, vous l'observez sous tous les angles... Mais avec la dissonance entre Vénus et Neptune, quelque chose pourrait vous intriguer et vous inciter à vous poser des questions. Vous vous demanderez si cette personne ne cache pas quelque chose, si les apparences sont aussi belles ou intéressantes qu'il y paraît ; vous aurez peur d'être déçu.

Lion

Vous serez content de vous nous dit la conjoncture du jour, très content de vous, même ! Et quand vous êtes content, on peut dire que ça se voit ! Mais, avec la dissonance entre Vénus et Neptune, il est possible que vous en fassiez trop et que cela déclenche quelques sarcasmes dans votre entourage... Néanmoins, si vous avez de bonnes raisons d'être fier de vous (2ème décan, né après le 8 août), ne faites pas attention à ces personnes ; elles sont probablement jalouses de vous.

Vierge

Vous faites partie de ceux qui sont sensibles à la fameuse dissonance entre Vénus et Neptune, cette dernière étant opposée à vous. Il se peut que votre conjoint ou un parent provoque en vous une déception. Ou que vous ne vous sentiez pas en sécurité, que vous doutiez de ses intentions vis-à-vis de vous... Ce n'est pas un aspect très facile, mais vous en avez vu d'autres avec lui cette année et dites-vous que toute désillusion peut vous ouvrir les yeux et vous permettre d'être plus lucide (2ème décan, né après le 8 septembre).

Balance

2ème décan, né après le 8 octobre, vous aurez des doutes sur la qualité du travail de l'un de vos collègues, ou sur la sincérité des sentiments que vous exprime l'un de vos proches. Il y aura quelque chose qui cloche, vous le sentirez sans pouvoir l'expliquer, ce sera complètement instinctif. Écoutez-vous et ne donnez pas votre accord à quoi que ce soit jusqu'à vendredi car vous ne serez pas satisfait... Vous pourriez même avoir le sentiment, vrai ou faux, qu'on vous manipule. Mais faites la part des choses.

Scorpion

Surveillez vos affaires, votre argent ou un objet auquel vous tenez, vous serez distrait aujourd'hui et vous risquez de perdre quelque chose ou de vous le faire dérober. A moins que vous ne vous fassiez des illusions sur une somme qu'on vous a promise et que vous ne soyez déçu si vous la recevez... Côté coeur, vous risquez de vous montrer un peu trop soupçonneux avec votre chéri/e, à qui vous attribuerez des intentions qu'il ou elle n'a pas. Notamment si vous êtes du 2ème décan, né après le 7 novembre.

Sagittaire

Vénus étant chez vous, vous serez plus touché que les autres par sa dissonance avec Neptune, notamment 2ème décan né après le 7 décembre. Vous vous êtes trompé dans l'un de vos choix et vous ne vous en apercevez que maintenant ? Vous doutez des sentiments de l'autre, voire des vôtres ? Tout est possible mais cette conjoncture ne va pas durer... Toutefois, elle fait partie d'un processus qui vous demande depuis à peu près 2 ans, de ne pas accorder votre confiance trop facilement.

Capricorne

La Lune est déjà face à vous en Cancer, ce sera la pleine Lune demain. Mais aujourd'hui nous allons parler de la dissonance entre Vénus et Neptune qui peut vous inciter à fuir ou ignorer volontairement des émotions ou des sentiments que vous feriez mieux de laisser s'exprimer. La fuite n'est pas dans votre nature, aussi la peur de ce que vous ressentez est peut-être seule responsable. Essayez de comprendre pourquoi certaines émotions provoquent en vous de l'insécurité...

Verseau

Vénus est très bien placée pour vous, 2ème décan, et elle peut d'autant plus vous pousser à idéaliser quelqu'un qu'elle forme une dissonance avec Neptune. Du coup, vous attribuerez toutes les qualités à cette personne, qu'il/elle le mérite ou pas. Il faudrait juste que vous soyez lucide sur ce que vous ressentez - peut-être que vous admirez cette personne et que vous confondez cela avec de l'amour ? Cela dit, pour vous, l'amour est toujours à base d'admiration, mais cela ne doit pas vous aveugler.

Poissons

C'est vous qui serez le plus sensible à la dissonance de Vénus avec Neptune, laquelle occupe la fin de votre 2ème décan (né après le 6 mars). Vous serez un peu trop influençable sous cette conjoncture, à la limite affaibli par ce que vous ressentez pour quelqu'un, de qui vous accepterez tout, le meilleur comme le pire. Vous êtes dans une relation de dépendance avec lui/elle, mais d'autres Poissons peuvent être en dépendance nocive avec un produit : alcool, drogue, tout en ne le reconnaissant pas.