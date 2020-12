L'horoscope du 28 décembre 2020

publié le 28/12/2020 à 05:30

Bélier

3ème décan, vous serez débarrassé de Mars la semaine prochaine, promis. Quant à vous, 1er décan, la pleine Lune vous invite à démontrer la force de votre volonté et à prouver à quel point vous êtes quelqu'un de solide et de responsable. Essayez de ne pas être trop susceptible, de persévérer, et tout se passera bien. Le 2ème décan pourrait, lui, avoir à s'expliquer avec quelqu'un, un parent, un enfant ou votre boss et il faudra être attentif aux propos qu'on vous tiendra, surtout vendredi.

Taureau

2ème décan, une bonne semaine s'annonce, vous aurez des petites chances très banales au quotidien et vos échanges déboucheront sur des constats positifs. Vous aurez l'impression, chacun à votre tour (grâce à Mercure, mais qui ne reste qu'une journée) qu'on vous respecte davantage, qu'on vous écoute et qu'on a confiance en vos idées, en votre jugement. Et la confiance est un élément important pour vous, qui avez trop souvent le doute en vous. 1er décan, la pleine Lune de cette semaine pourrait faire bouger les lignes.

Gémeaux

Quelques feux rouges sont allumés pour les Gémeaux du 2ème décan nés après le 8 juin : Vénus et Neptune sont fâchées, vous risquez d'affronter une désillusion. Et comme il s'agit de Vénus, ce sera dans le domaine amoureux ou financier. Veillez, par exemple, à ne pas dépasser les limites et à ne pas dépenser plus que ce que vous avez. Toutefois, il se peut aussi que vous ne soyez pas très stable professionnellement et que certains se retrouvent même en situation un peu précaire.

Cancer

La pleine Lune de mercredi vous favorise, 1er décan, puisque la Lune sera chez vous et du coup, vous aurez un bon pressentiment ; une promesse pourrait être tenue. En outre, l'ascendant de cette pleine Lune (elle a lieu à 4h29 heure locale) occupe le signe ami du Scorpion, chargé de vous mettre en valeur, vous et votre créativité. Mais l'opposition du Soleil vous interrogera : pouvez-vous faire des projets avec votre conjoint ou un ami ; vous n'êtes pas très sûr de lui/elle. Mais l'êtes-vous jamais ?

Lion

Le 1er décan est face à une situation un peu exceptionnelle dans la mesure où une histoire qui vous a longtemps perturbé se termine d'une manière inattendue. L'affaire prend sa source lors du précédent passage de Saturne, il y a 7 ou 8 ans et il peut autant s'agir d'un problème de boulot qui a duré que d'une relation qui avait bien commencé et qui se termine mal. En tout cas, la pleine Lune de cette semaine boostera votre créativité et votre capacité à vous projeter dans le futur.

Vierge

2ème décan, Mercure (votre planète) sera bien alignée avec vous toute la semaine et lors de la pleine Lune de mercredi, vous serez fier de ce que vous avez accompli. Vous avez en effet, en 2020, fait bouger les lignes de votre vie et ce n'est pas toujours facile d'accepter les changements quand on est de la Vierge. Mais ces changements vous ayant conduit à disposer d'une nouvelle liberté dans vos activités, ou à vous intéresser à quelque chose de passionnant, vous êtes aujourd'hui très content.

Balance

La famille est très importante dans votre vie et elle le sera encore plus en cette semaine de pleine Lune, propice aux retrouvailles avec certains de vos proches. Si vous n'avez pas pu partir quelque part, vous ne serez pas forcément malheureux, justement parce que les liens familiaux se resserreront. Peut-être que vous aurez des activités amusantes avec les enfants ? Seul le 3ème décan doit encore supporter un climat très tendu sur le plan relationnel, mais il se termine la semaine prochaine.

Scorpion

Pour avoir du flair, vous aurez du flair cette semaine ! Il n'y aura pas plus perspicace que vous pour détecter un problème chez l'un de vos proches et le faire parler. C'est en tout cas le sujet que la pleine Lune de mercredi posera sur la table et comme vous appréciez tout ce qui touche à la psychologie, vous saurez faire parler l'autre et lui tirer les vers du nez. De plus, l'ascendant de la pleine Lune (on peut monter son thème) sera dans votre signe, ce qui vous donnera un avantage en termes d'intuition.

Sagittaire

Restez un peu sur la réserve, surtout si vous êtes né après le 8 décembre. Vénus et Neptune sont en dissonance cette semaine, vous pourriez vous faire des illusions, ou accorder votre confiance trop facilement. Mais il se peut aussi que vous soyez en train d'ouvrir les yeux sur quelqu'un qui est trop dépendant de vous, ou sur quelque chose dont vous-même êtes dépendant. Les bons aspects que vous allez recevoir cette année vous aideront à vous détacher progressivement du problème.

Capricorne

La pleine Lune sera exacte ce mercredi, elle partagera votre signe en deux, vous incitant à réfléchir à un choix, ou à prendre une décision de nature financière. Nous verrons mercredi qu'il y a des éléments de cette PL qui vous y aideront. D'ici là, évitez de vous énerver, ce lundi pourrait être légèrement stressant pour le 2ème décan, mais plus pour une question personnelle, affective, que pour une question professionnelle. 3ème décan, patience, Mars vous fichera la paix la semaine prochaine.

Verseau

Une semaine pas désagréable du tout, sauf que votre patience peut être mise à rude épreuve par la pleine Lune ; 1er décan, vous nagerez en pleine incertitude, mais ça ne sera pas forcément négatif. Les influx d'Uranus, s'ils vous ont un peu chamboulé, peuvent aussi avoir un effet positif, surtout en ce qui concerne un ou des projets qui apporteraient du nouveau dans votre existence. Uranus vous a obligé à vous détacher d'un certain passé et vous avez profité de 2020 pour construire votre futur.

Poissons

Vous pourriez faire un bilan positif de l'année écoulée parce que, contrairement à d'autres signes, vous avez pu apprécier le calme apporté par le confinement. Certes, beaucoup ont été impactés financièrement, mais en l'absence de votre thème personnel, rien n'indique que vous avez beaucoup perdu. Au contraire, il n'est pas impossible que vous ayez pu en tirer du profit. C'est encourageant et d'ailleurs la pleine Lune de mercredi ira dans ce sens (1er décan surtout).