L'horoscope du 30 mars 2021

publié le 30/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En général, vous n'êtes pas du genre à vous tourmenter, vous réglez les problèmes en deux coups de cuiller à pot. Mais aujourd'hui, vous resterez fixé sur une question qui, normalement, ne devrait pas vous poser problème. Une histoire d'argent peut-être... Il est vrai, 1e décan, que vous avez eu des rentrées irrégulières depuis quelque temps, mais Uranus quittant très bientôt votre secteur d'argent, le déséquilibre qu'il a pu y avoir dans ce domaine va sûrement pouvoir être compensé.



Taureau

Uranus va bientôt quitter votre 1er décan (le 18 avril) et vous serez probablement content de lui dire au-revoir car elle a créé de l'instabilité dans votre vie, surtout sur le plan professionnel, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Saturne, elle, n'est plus en dissonance avec vous, 1er décan toujours, et la récompense arrivera en avril aussi avec le bon aspect que Jupiter se préparera à vous envoyer. Un aspect qui ne peut que vous détendre et vous voir beaucoup plus optimiste, voire chanceux.



Gémeaux

Je vous l'ai dit hier, c'est une bonne semaine et c'est surtout le 2ème décan qui va profiter d'une conjoncture qui ne peut que lui donner confiance en l'avenir. Toutefois, difficile de savoir quel rôle Mars va jouer car elle est dans votre décan et avec elle, on peut avoir des doutes car d'une manière ou d'une autre il faut vous battre, que ce soit pour ou contre quelqu'un ou quelque chose. Mais peut-être que vous mettrez cette énergie au service de la réalisation d'un projet, trop longtemps retardé.



Cancer

Vous serez aussi combatif dans votre vie professionnelle que vous serez exigeant avec vous-même. Votre désir de perfection vous incitera à dépenser beaucoup d'énergie pour faire toujours mieux, ou pour être le plus beau ou la plus belle. Attention, car votre volonté de plaire pourrait être un peu agressive, ou vécue comme agressive par les autres, qui considéreront que vous n'avez aucun scrupule à vous mettre en avant, au détriment de vos relations amicales ou professionnelles.



Lion

Vous ne serez pas d'une humeur de rêve 2ème décan et on vous comprend. Les astres semblent vous en vouloir et vous imposer une épreuve difficile à vivre pour votre ego. Dans certains cas, vous vous sentez destitué, privé de vos privilèges, mis au placard... Dans un autre scénario, c'est votre couple qui pose problème et il est possible que les deux domaines soient touchés en même temps... La meilleure chose à faire, c'est de vous trouver un plan B, qui compense ce que vous perdez.



Vierge

C'est aujourd'hui que la conjonction Mercure/Neptune qui s'oppose au 3ème décan est exacte. Encore une fois, exercez votre sens critique et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, surtout les bruits qui courent ou les méchancetés que certains jaloux voudraient propager sur vous. Et si le problème vient de votre partenaire, si vous sentez que quelque chose cloche dans votre relation, allez en parler à quelqu'un de confiance, et qui aura forcément une vision plus lucide que la vôtre.



Balance

2ème décan, vous avez la baraka cette semaine, et la prochaine sera sur le même modèle. Face à vous, le Soleil et Vénus font vibrer des énergies positives et qui pourraient correspondre à une offre, à une proposition alléchante... A moins que l'une de vos demandes ne soit acceptée ou qu'un accord ne soit signé. Bref, vous serez content et ce sera le fruit d'un travail en équipe ou en tandem. Mais, comme nous l'avons vu hier, le 3ème décan va avoir exactement les mêmes chances.



Scorpion

La Lune traverse votre signe et forme des dissonances qui vous mettront d'humeur morose si vous êtes de début novembre. Vous n'avez pas le contrôle sur la situation, ne perdez pas votre énergie à vouloir reprendre la main, ça ne servira à rien qu'à vous épuiser moralement et physiquement. Ne luttez pas non plus contre les changements qui se profilent, vous avez tout intérêt à aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, c'est-à-dire à vous trouver un plan de secours.



Sagittaire

2ème décan, né entre le 7 et le 14 décembre, Mars s'oppose à vous et malgré les bons aspects qui attirent l'attention sur vous et sur votre créativité, quelqu'un essaye de vous barrer la route ou se pose en adversaire. Ce n'est pas pour vous déplaire, vous aimez vous battre et vous savez le faire : en outre, vous avez la gagne en vous. Aussi, soyez plus malin que l'autre et ne rentrez pas dans le conflit : la meilleure manière de terrasser un adversaire, c'est de faire comme s'il n'existait pas.



Capricorne

Votre rigueur et votre droiture sont généralement très appréciés de votre hiérarchie et un peu moins de vos collègues qui ont l'impression que vous faites cavalier seul, que vous n'avez pas l'esprit d'équipe et que seuls comptent vos résultats. Et ce que les autres pensent de vous a de l'importance à vos yeux, notamment aujourd'hui. Mais ne vous faites pas tout un roman, et décidez de vous faire accepter tel que vous êtes et non tel que les autres voudraient que vous soyez.



Verseau

Le 1er décan est sorti d'affaire, et c'est au tour du 2ème décan de recevoir Saturne et sa dissonance avec Uranus, le tout étant activé aujourd'hui par la Lune. Cela aura donc pour effet de blesser votre sensibilité, soit parce que des décisions que vous jugez incohérentes sont prises, mais vous ne pouvez pas lutter contre... Soit parce qu'il y a une tristesse en vous en ce moment et que quelqu'un en est responsable par son attitude ou parce qu'il ou elle ne vous donne plus de nouvelles.



Poissons

2ème décan, né entre le 5 et 11 mars, vous êtes dérangé en ce moment, soit parce que vous ne vous nourrissez pas bien, soit parce qu'il y a des travaux chez vous, ou autour de vous. Certains pourraient aussi déménager, ou en tout cas y penser sérieusement. Mais, comme je l'ai déjà dit, il est également possible qu'il y ait un gros désaccord en famille, auquel vous donnerez trop d'importance aujourd'hui et que vous aurez envie de fuir parce que les conflits, ce n'est pas votre truc.