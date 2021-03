L'horoscope du 29 mars 2021

publié le 29/03/2021 à 05:30

Bélier

Vénus est encore conjointe à votre Soleil toute la semaine et une harmonie de Mars s'y ajoute. Vous ne pouvez que vous passionner pour quelqu'un ou quelque chose... Peut-être que vous serez ravi du travail qu'on vous donnera, ou de tout ce que vous pourrez faire en un temps record. Car le plus rapide pour travailler et pour aimer, ce sera vous ! 2ème décan, vous serez le plus privilégié, le 1er décan a eu sa dose et ce sera le tour du 3ème la semaine prochaine.



Taureau

Fini les déconvenues pour le 1er décan, mais le 2ème n'a pas la forme olympique cette semaine. Il ne serait pas étonnant que vous nous fassiez une petite déprime. Saturne est en dissonance avec vous et il y a quelque chose qui ne va pas : soit, vous avez peur de perdre votre job, et cela se prépare depuis quelque temps, mais vous n'avez pas pu vous constituer un plan B. Soit une situation familiale vous crée beaucoup d'ennuis et vous ne savez pas comment vous en sortir.



Gémeaux

Vraiment une bonne semaine pour les deux premiers décans, avec des projets ou une agréable attente à la clé. 3ème décan, ne vous laissez pas avoir aux apparences. Mercure est conjointe à Neptune et vous pourriez ne voir que le bon côté de quelqu'un, ou croire en ce qu'il ou elle vous dit alors que c''est du bidon. Il se peut aussi qu'un proche vous mente et que vous le découvriez (aujourd'hui, demain surtout, pour ceux nés autour du 12 juin).



Cancer

1er décan, c'est le repos du guerrier alors que le 2ème décan va tout donner cette semaine pour atteindre l'un de ses objectifs. Vous serez content de vous, car vous réussirez à force de volonté. Mais côté persévérance, il y aura des petits manques, votre énergie ne fonctionnera pas en continu, vous aurez des moments avec et des moments où vous ressentirez des coups de pompe. Probablement parce que votre batterie interne se déchargera un peu trop rapidement.



Lion

Vous recevez de bons influx 2ème décan, mais allez-vous en profiter ? L'opposition de Saturne peut vous assombrir et vous empêcher de voir le côté positif des choses. Pourtant le Soleil, Vénus et Mars sont en phase avec vous, vous avez tout pour réussir ou vous sentir heureux, mais il y a quelque chose qui ternit ce beau tableau. Est-ce que vous vous feriez du souci pour la santé d'un proche ou pour la vôtre (né autour du 4 août) ? Saturne règne en effet sur votre secteur de santé.



Vierge

3ème décan, l'opposition de Neptune est activée aujourd'hui et jusqu'à jeudi. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, surtout si on vous assure que c'est la vérité. Plus on vous donnera des arguments, et plus vous devez vous méfier, on vous cache quelque chose. Ou alors, on peut aussi essayer de fausser votre jugement ou de vous faire croire que vous pensez mal, que vous n'avez pas un vision juste de vous-même ou des situations que vous traversez. Seriez-vous avez quelqu'un de toxique ?



Balance

La Lune est toujours chez vous et en bon aspect avec Jupiter, 3ème décan. Vous commencez bien la semaine et cela va se poursuivre sur le même modèle. Vous êtes dans une période favorable grâce aux bons influx de Jupiter qui vous regardera jusqu'au 13 mai. Et cela va aller crescendo, la semaine prochaine ainsi que celle d'après étant les meilleures pour vous sentir heureux et profiter de belles opportunités. Et si ce n'est quelqu'un, c'est quelque chose qui vous verra heureux.



Scorpion

Vos objectifs sont liés à votre travail : vous voulez retrouver vos habitudes, vous en avez marre de la routine qu'on vous impose, ou alors vous cherchez du boulot. Le Bélier, où circulent le Soleil et Vénus (pour le 2ème décan) est le secteur qui gère votre travail quotidien et comme Vénus est de la partie, il y a des chances pour que vous soyez satisfait cette semaine, ou au plus tard la prochaine. 3ème décan, profitez du bon aspect de Mercure pour prendre vos rendez-vous ou faire vos démarches.



Sagittaire

2ème décan, vous recevez en début de semaine de bons aspects du Soleil, de Vénus et de Saturne. Si vous êtes en couple, vous pourrez éprouver sa solidité et sa stabilité. Vous serez un support sans faille pour celui ou celle qui partage votre vie, vous ferez tout pour l'aider à trouver sa place. Toutefois, c'est également valable pour une association professionnelle, mais il se peut que dans ce domaine il y ait une petite friction avec votre partenaire. Vous n'êtes pas d'accord sur un projet.



Capricorne

Emmenée par Mars, maître du Bélier, la conjoncture vous dit que le meilleur moyen de vous sentir bien, c'est de travailler, même s'il ne s'agit que de bricoler, que ce soit dans la maison ou au jardin (pour ceux qui ne travaillent plus ou pas). Plus vous multiplierez les activités, moins vous serez nerveux intérieurement car vous pourrez dépenser le surplus d'énergie que provoque le Bélier. Attention à ne pas vous montrer trop protecteur en famille, et surtout avec vos adolescents



Verseau

Une bonne semaine dans l'ensemble, sauf si vous êtes de ceux qui reçoivent Saturne. Une situation du passé se répète, elle peut dater de 1992 pour certains. Pour d'autres, c'est quelque chose de 1999 ou de 2006 qui revient au 1er plan, et si la situation se répète c'est que vous n'avez pas réglé le problème ou tout simplement que vous retraversez une de ces épreuves que la vie nous envoie de temps en temps et qui sont des moments où il n'y a rien à faire qu'à laisser le temps vous guérir.



Poissons

3ème décan, vous recevez les derniers influx de Mercure ; conjointe à Neptune elle peut vous donner une belle inspiration, ou au contraire vous bercer d'illusions. En tout cas, soyez vigilant, ne croyez pas systématiquement tout ce que vous entendez ou ce que vous lisez, surtout que Neptune est la grande spécialiste des théories du complot. De toute façon, autour de jeudi, Mercure sera en bon aspect avec Pluton et sous cette conjoncture la vérité ne peut qu'éclater.