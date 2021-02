L'horoscope du 30 janvier 2021

publié le 30/01/2021 à 05:30

Bélier

Vos petites voix intérieures vous invitent à réfléchir avant de parler, ou d'agir, mais la dissonance Soleil/Mars va en sens contraire. Ne réagissez pas au quart de tour. C'est un peu votre manière de faire habituelle, mais aujourd'hui il serait bon que vous preniez sur vous pour ne pas agir impulsivement et le regretter par la suite. Exemple : il ami vous demande une aide financière, avant de dire oui, vérifiez s'il ou elle pourra vous rembourser et faites-lui signer une reconnaissance de dette.

Taureau

En dépit du stress que certains ressentent, prévoyez un bon week-end, vous trouverez le moyen de vous faire plaisir, tout en faisant plaisir aussi à vos proches. D'ailleurs, vous n'appréciez pas les plaisirs égoïstes, en bon vénusien vous aimez partager, sauf quand Saturne se trouve conjointe à votre Soleil : né entre 1998 et 2000 ou entre 1969 et 1971. Dans ce cas, vous êtes un peu plus centré sur vous-même que les autres Taureau, mais vous avez probablement une bonne raison.

Gémeaux

Votre planète, Mercure, entame une rétrogradation jusqu'au 21 février, d'abord 3ème décan, puis 2ème. Le diable sera dans les détails, mais vous saurez lui faire la peau ! C'est-à-dire que vous mépriserez ces détails, que vous prendrez du recul et ne vous laisserez pas avoir. Vous serez aussi très attentif à ne pas croire en certaines promesses et pourtant ! A partir de mars, Jupiter vous enverra de bons influx et vous pourrez y croire, tout en gardant quand même les pieds sur terre.

Cancer

La rétrogradation de Mercure ne se remarquera que dans le domaine des échanges où vous ferez quelques bourdes, ou dans des petites erreurs de lecture ou d'écriture. Rien de dramatique (3ème décan pour l'instant), juste des détails qui parfois vous feront plus rire qu'ils ne vous ennuieront. Peut-être juste des instants de distraction... Par ailleurs, 2ème décan, le Soleil et Mars sont toujours en dissonance et peuvent vous voir fâché contre un ou une amie et ça risque de durer un peu.

Lion

3ème décan, Mercure s'oppose et rétrograde jusqu'au 21 février. N'acceptez rien, ne signez rien sans avoir pesé le pour et le contre ou passé le document à la loupe, en veillant à lire entre les lignes. Certains le feront automatiquement parce que c'est leur manière habituelle de procéder, mais d'autres pourraient se montrer plus confiants et il ne faut pas l'être quand Mercure est rétrograde. Cela dit, ce sont souvent des détails qui clochent, un mot à la place d'un autre, par exemple.

Vierge

La Lune passe le week-end chez vous, aussi vous devez écouter votre intuition et vous dire que votre première impression sera la bonne dans toute situation. Le fait est que la Lune valorise Mercure (maître de votre signe) et que Mercure entame une marche rétrograde aujourd'hui : du coup, votre sens critique sera légèrement affaibli et vous ne verrez pas certains détails qui habituellement vous sautent à la figure. En fait, vous serez moins dans le contrôle, mais ce n'est peut-être pas un mal !

Balance

3ème décan, jusqu'au 8 février, vous ne verrez que les détails qui clochent mais c'est peut-être ce souci de précision qui vous propulsera vers le succès un peu plus tard. Vous êtes probablement sur un projet et vous pensiez pouvoir accélérer mais à partir d'aujourd'hui Mercure rétrograde et il vous faut regarder certaines choses, certains fonctionnements de plus près. Il est possible qu'un " bug " ne soit pas aussi ennuyeux que vous le pensez et vous le corrigerez dès que vous l'aurez démasqué.

Scorpion

L'amitié et ses aléas vous occuperont tout le week-end. La question est : pouvez-vous compter sur la fidélité et la sincérité d'un ami ? Vous êtes dans le doute. Mais qui vous dit que vous n'avez pas tort ? Que vous ne lui prêtez pas des intentions qu'il ou elle n'a pas ? Et lui/elle, peut-il compter sur vous ? Souvent, pour être apaisé (en tant que Scorpion) il faut vous poser les questions à l'envers. C'est-à-dire inverser les responsabilités : ce que vous reprochez à l'autre, pourrait-il le cas échéant vous le reprocher à vous ?

Sagittaire

Vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez ce week-end, vous vous êtes engagé à aider un parent ou un vieil ami et vous ne pouvez pas ne pas tenir parole. Vous auriez bien envie d'annuler ou de reporter, mais votre sens du devoir et votre éventuelle culpabilité vous inciteront à faire ce que vous devez faire. Certains pourraient avoir un travail à terminer, ce qui peut aussi expliquer pourquoi ils ne pourront pas disposer de leur temps comme ils le désirent.

Capricorne

C'est un agréable week-end, même si le contexte ne s'y prête pas. Vous pourrez prendre de la distance grâce à une lecture ou à un travail que vous faites sur vous-même. Peut-être avez-vous compris que vous accordiez trop d'importance à certaines situations et qu'en prenant du recul, vous leur donnerez de plus justes proportions. Il est possible aussi que vous ayez des nouvelles d'une personne de la famille qui vit loin de vous (1er décan surtout).

Verseau

Face à la dissonance Soleil/Mars, qui peut vous voir trop impulsif, deux planètes vous soufflent d'être prudent et surtout de réfléchir avant d'agir ou de décider. Mercure est chez vous, 3ème décan, mais voilà qu'elle rétrograde à partir d'aujourd'hui et qu'elle restera rétro jusqu'au 21 février, date à laquelle elle sera revenue dans le 2ème décan de votre signe et stationnera. Donc tant qu'elle est rétrograde, il est nécessaire de ne pas agir ou parler de manière trop irréfléchie.

Poissons

Avec la rétrogradation de Mercure vous allez réfléchir, beaucoup trop réfléchir. Et ce sont vos amours, ou l'absence d'amour, qui seront l'objet de vos réflexions. Attention à ne pas vous fixer sur des détails sans importance, ce qui vous empêcherait de voir l'essentiel qui est peut-être que vous attendez trop d'un/e partenaire, en tout cas plus qu'il ou elle ne peut vous donner. Tout attendre de quelqu'un, c'est se mettre en état de dépendance.