L'horoscope du 27 novembre 2020

publié le 27/11/2020 à 05:30

Bélier

Né autour du 6 avril, Mars stationne " sur " votre Soleil et ceux qui sont nés deux-trois jours avant ou après y sont également sensibles (2ème décan, donc). Vous cherchez la bagarre, ou c'est quelqu'un qui vous cherche ? Quoi qu'il en soit, il faut attaquer ou vous défendre et cela ne date pas d'aujourd'hui. Seriez-vous en pleine crise avec un ou une partenaire ? A moins que vous n'ayez démarré une nouvelle entreprise et qu'elle ne progresse très lentement. Pour l'instant. Gardez confiance, ça va accélérer.



Taureau

Traversant votre signe, la Lune active la dissonance entre Vénus et Uranus qui est exacte ce vendredi. Prévoyez, aujourd'hui encore, que tout ne se passera pas comme vous le désirez et que certains pourraient ne pas tenir leurs engagements (1er décan). 2ème décan, vous continuez à essayer d'agir, à vouloir contrôler, mais vous n'aboutissez à rien. Vos énergies ne sont pas employées de la bonne manière, vous voudriez pouvoir riposter vertement, vous guettez le moment, au lieu de vous occuper de vous.



Gémeaux

1er décan, le Soleil vous fait encore face depuis le Sagittaire et pourrait vous valoir un important échange, au téléphone ou par internet avec une personne importante pour vous, pour votre boulot dans certains cas. A moins que vous n'ayez des projets à deux pour le week-end. En tout cas, il se peut que vous soyez surpris par une proposition. 2ème décan, né autour du 7 juin, une petite querelle avec un ami est au premier plan et vous ne savez pas quoi faire pour arranger les choses, l'ami/e en question semble vous en vouloir.



Cancer

En principe c'est une des journées les plus agréables de la semaine, surtout pour ceux du 1er décan, qui peuvent être fiers d'eux. Mais ça ne sera pas la même chanson pour le 2ème décan, et surtout né autour du 8 juillet. Vous ne semblez pas prêt à accepter quelque chose, une décision prise par exemple, et il y a une vraie bataille autour de cette question. Le problème c'est que ça dure et que vous commencez à en avoir assez. Sachez que la conjoncture se calmera autour du 13 décembre. Pour vous.



Lion

Au boulot ou en famille, 1er décan, faites profil bas. Je sais que c'est difficile pour vous, que vous avez l'impression de vous " écraser ", mais croyez-moi, c'est la meilleure manière de vivre les choses ; ou alors, décidez de vous adapter aux demandes qu'on vous fait, tout en cherchant la meilleure manière de les contourner. Normalement, vous êtes assez fort à ce petit jeu-là. 2ème décan, vous avez trop d'énergie, vous décidez de tout et vous pourriez être fatigant pour ceux qui vous entourent !



Vierge

Pour vous aussi, c'est une des meilleures journées de la semaine, 1er décan surtout. Vous vous sentirez valorisé, capable de tout et bien sûr du meilleur. D'habitude, vous vous demandez si vous avez le droit de faire ceci ou cela, mais aujourd'hui vous vous en ficherez et n'en ferez qu'à votre tête. Et vous aurez bien raison car vous aurez des réponses positives de la vie. La question d'un voyage, qui pourrait être annulé ou reporté, risque de se poser pour certains.



Balance

Comme je vous l'ai dit hier, une bonne surprise pourrait venir de votre secteur financier, mais il se peut aussi qu'il y ait quelque chose de bien pour votre partenaire ou conjoint. Une réussite, un contrat qui rapporte, en tout cas ce sera de nature matérielle. 2ème décan, Mars stationne face à vous et surtout face à ceux nés autour du 9 octobre... Un conflit vous divise, il ne vous concerne peut-être pas directement mais il se pourrait, c'est ce que vous craignez, qu'il ne vous retombe dessus.



Scorpion

Ce n'est toujours pas très facile, surtout pour les deux premiers décans, c'est-à-dire né avant le 13 novembre. Certains natifs du 2ème se battent depuis des mois pour trouver un boulot, ou pour ne pas être trop sensibles aux tensions qui s'accumulent dans leurs relations privées ou professionnelles. Fin des hostilités vers le 13 décembre, mais après ce sera au tour du 3ème décan qui, heureusement, se débarrassera de Mars en janvier. Elle sera beaucoup plus rapide et moins casse-pied.



Sagittaire

Parfois, comme aujourd'hui, vous avez du mal à vous mettre au boulot, vous traînez, vous faites milles choses inutiles avant, mais une fois que vous êtes concentré sur vos tâches, rien ne peut vous en détourner. Il est possible aussi que vous ayez un peu de temps libre (RTT ?) et que vous l'employez à faire des rangements, au bureau ou chez vous. Vous avez peut-être laissé traîner du courrier, il s'est accumulé et il faut bien vous y attaquer ; vous aurez la conscience plus tranquille après.



Capricorne

Vous serez le plus charmeur, le plus séducteur aujourd'hui et c'est probablement parce que vous serez en présence de quelqu'un avec qui vous aimeriez bien fricoter. Cette personne vous plaît parce qu'il ou elle n'est pas comme les autres (1er décan) et si vous tentez un mouvement, vous pourriez être agréablement surpris du résultat. Ne laissez pas vos peurs et autres complexes vous empêcher de nouer des relations, vous êtes dans une phase de changement et cela ne peut que vous ouvrir des portes.



Verseau

Le 1er décan risque d'être un peu secoué ces jours-ci, alors que le 2ème se sent prêt à en découdre avec quelqu'un qui lui casse les pieds depuis des mois. Mettez les choses au clair, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, sinon le lien va finir par se casser. Si c'est ce que vous voulez, tant mieux, mais dans le cas contraire plus vous attendez, plus ce sera compliqué de renouer. 3ème décan, un important rendez-vous ou un entretien avec un employeur, pourraient être au programme d'ici mardi prochain.



Poissons

On recherchera votre compagnie aujourd'hui car vous dégagerez quelque chose d'attirant : de la douceur, de la bienveillance, on sentira que vous vous intéressez vraiment aux autres. Souvent vous êtes là sans être là, perdu dans vos pensées, mais aujourd'hui vous serez vraiment présent pour ceux qui vous entourent et qui pourraient avoir besoin d'une présence ou de bons conseils. 1er décan, une amusante rencontre pourrait vous changer les idées, vous faire rire...