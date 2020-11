L'horoscope du 26 novembre 2020

publié le 26/11/2020 à 05:30

Bélier

Une affaire financière sur laquelle vous comptiez pourrait être remise en question ces jours-ci. Pas de panique, vous pourrez rattraper les choses, mais ne mettez surtout pas la pression aux personnes avec qui vous êtes en affaire. Qu'il s'agisse d'une vente ou d'un achat. Cela concerne surtout ceux du mois de mars, de fin mars a priori. En revanche, le 2ème décan a probablement d'autres chats à fouetter : certains sont en train de démarrer une nouvelle activité, qui pourrait leur rapporter plus.



Taureau

Comme vous le savez, natif d'avril, Uranus est encore chez vous mais elle vous quittera en avril prochain pour votre 2ème décan. Aujourd'hui, Vénus s'oppose à elle et un plaisir que vous vous étiez promis, quelque chose que vous attendiez risque d'être remis ou annulé. Il est très possible qu'il s'agisse d'un problème avec votre ex. une question de pension alimentaire qui aurait dû vous être payée. Et si vous avez un projet sur lequel vous êtes depuis longtemps, quelque chose est à revoir ce jours-ci.



Gémeaux

La dissonance Vénus/Uranus ne devrait pas beaucoup vous impacter, éventuellement vous pourriez avoir un différend avec un collègue ou avec une personne chargée de vous soigner. C'est un petit incident auquel il ne faudra pas accorder trop d'importance, tant il sera passager et sans conséquences. Cela ne devrait concerner que ceux du mois de mai en principe. Né autour du 11 juin, gare aux illusions que vous pourriez vous faire ou à toute forme de dépendance, physique ou matérielle.



Cancer

Vous ne serez pas du tout embêté par la dissonance entre Vénus et Uranus, les deux planètes vous regardent avec bienveillance. Vous aurez au contraire la bonne surprise de recevoir des compliments de votre chéri/e ou d'un proche, et ils vous iront droit au coeur. Mais vous pouvez aussi, natif de juin, être content de vous et surtout d'une idée que vous avez eue et que vous projetez de mettre rapidement en place. Une rencontre peut aussi vous mettre en présence de quelqu'un de bizarre, d'intriguant.



Lion

Vous faites partie des signes qui n'apprécieront pas la dissonance entre Vénus et Uranus, notamment 1er décan. Vous aurez de nouveau l'impression d'être rejeté ou alors, dans votre job, d'être mis au placard. On peut aussi vous imposer des contraintes difficiles à supporter pour votre orgueil. Au plan personnel, il est possible que la constellation familiale soit en train de changer ou aie déjà changé et que cela vous ait beaucoup déstabilisé. Et aujourd'hui encore.



Vierge

Pour vous, 1er décan, la configuration est bonne et surtout très stimulante sur le plan professionnel, ou intellectuel si vous ne travaillez pas. L'envie d'apprendre, de nourrir votre intellect est très forte sous cette conjoncture et vous trouverez le moyen de satisfaire votre appétit de connaissances. Mais vous pouvez aussi faire des connaissances sur le plan social (si vous travaillez), rencontrer de nouveaux clients avec lesquels vous aurez un ou des projets qui vous exciteront.



Balance

Placée dans votre secteur financier, Vénus peut vous faire une surprise dans ce domaine, agréable ou non selon votre thème de naissance. Il se peut que vous ayez quelque chose d'imprévu à payer, par exemple. Mais il n'est pas impossible aussi que vous ayez une rentrée ou encore que vous décidiez d'un achat qui n'était pas prévu. Quoi qu'il en soit, il y aura au fond de vous une sorte d'impatience que vous devrez contrôler si vous ne voulez pas regretter un choix trop précipité.



Scorpion

Chez vous, dans votre 1er décan, Vénus s'oppose à Uranus jusqu'à dimanche et cela ne peut que créer un climat tendu entre vous et votre partenaire. Ou votre ex. si vous vous êtes séparés, ce qui est très possible car l'aspect est sur sa fin ; il a commencé en 2018 quand Uranus s'est installée face à vous en Taureau et se manifeste par périodes. Des moments où vous devez vous adapter à des changements dans votre relation, des évolutions qui vous demandent de réfléchir à vos comportements avec les autres et aux choix que vous avez faits.



Sagittaire

C'est la dissonance Vénus/Uranus qui sera marquante aujourd'hui, et si elle est électrique, elle ne l'est pas pour vous personnellement mais plutôt pour votre communauté, votre corporation ou, si vous travaillez en association ou pour une association. Il peut y avoir un imprévu et dans ce cas précis, il s'agira plus d'une question financière que d'un problème affectif... Sauf si vous vivez actuellement des amours secrètes, cachées, dans ce cas, il y aura un bug.



Capricorne

L'opposition qui s'est formée entre Vénus et Uranus est positive pour vous, 1er décan. Même si Uranus est rétrograde, vous êtes en train de progresser à grands pas vers plus de liberté avec l'image que vous avez de vous. C'est-à-dire que, peut-être, vous vous surveillez moins, vous êtes moins soumis au regard des autres que vous aviez l'habitude de sentir comme étant très sévère. Mais c'était probablement le regard d'un de vos parents que vous attribuiez à ceux qui vous entourent.



Verseau

Pas facile à gérer la dissonance Vénus/Uranus pour ceux nés fin janvier. On pourrait encore une fois égratigner voire blesser votre amour propre, et ce dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle. Comment réagir à cela ? Ce n'est probablement pas personnel, vous vivez une situation qui vous est imposée de l'extérieur à vous comme à d'autres et vous n'avez pas d'autre solution que de vous adapter à ce monde qui change trop vite à votre goût et qui vous oblige à déconstruire pour reconstruire.



Poissons

Pour vous, c'est du gâteau l'opposition entre Vénus et Uranus, surtout né les derniers jours de février. Il est possible qu'un nouveau lien se crée, ou se soit créé et que cela ait apporté un changement dans votre vie, un changement plutôt agréable. Il est aussi possible que vous vous soyez découvert un nouveau centre d'intérêt qui vous apporte et vous apprend beaucoup. Par ailleurs, certains se sont dotés d'une formation qui peut les conduire à se développer différemment sur le plan professionnel.