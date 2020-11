L'horoscope du 25 novembre 2020

publié le 25/11/2020 à 05:30

Bélier

Vous devez en avoir ras-le-bol de la présence de Mars chez vous, 2ème décan. Et la planète est activée aujourd'hui ! Mais si vous avez une décision à prendre ou quelque chose à mettre en route, la conjoncture dit que vous le ferez et parfois même sans réfléchir. Mais la colère peut également être permanente depuis fin octobre pour certains d'entre vous, vous enragez face à une situation sur laquelle vous ne devez pas agir parce qu'elle pourrait, éventuellement, mal tourner. Il faut vous contenir.



Taureau

La rencontre Lune/Mars se fait dans votre secteur 12, aussi pourriez-vous éprouver du ressentiment contre quelqu'un, ou contre des décisions qui ont été prises sans vous. Vous n'avez probablement pas de moyen d'action, il faut si possible rester philosophe (2ème décan surtout). 1er décan, l'opposition entre Vénus et Uranus crée un climat de tension dans vos relations, l'une d'entre elles en particulier, le/la partenaire manifestant un besoin d'indépendance qui vous déstabilise et que vous ne comprenez pas.



Gémeaux

2ème décan, il est possible que vous ayez du mal à bien vous entendre avec les autres depuis quelque temps et en particulier avec l'un de vos amis qui vous pousse un peu à bout. Vous ne comprenez pas très bien pourquoi, ni ce qu'il ou elle pourrait avoir à vous reprocher... Dans ce cas, affrontez-le/la et mettez les choses au clair avant le 12 décembre, date où Mars quittera votre secteur d'amitié : les choses devraient normalement reprendre leur cours habituel à ce moment-là.



Cancer

Aujourd'hui vous allez devoir vous défendre ou attaquer, si vous êtes du 2ème décan. Il y a un conflit à régler avec un supérieur, un parent ou votre conjoint, vous avez jusqu'au 12 décembre pour l'aplanir, puis ce sera au tour du 3ème décan de retrouver Mars, comme en août et septembre. Mais elle ne sera plus en dissonance avec Saturne et Pluton, donc elle sera moins nocive. Le problème en question a pris de l'ampleur, mais c'est peut-être vous qui lui avez accordé plus d'importance qu'il n'en mérite.



Lion

La rencontre Lune/Mars est très positive pour vous 2ème décan, vous pourrez exprimer vos volontés et être écouté. Vos opinions pourraient également être adoptées par certains. En tout cas, vous aurez des motifs de satisfaction, vous sentirez que vous comptez aux yeux des autres. En revanche, c'est moins facile pour le 1er décan, toujours aux prises avec Uranus à cause de son opposition avec Vénus. Il est possible qu'une relation connaisse depuis longtemps une instabilité qui pourrait aboutir à une séparation.



Vierge

C'est une bonne semaine pour ceux de fin août et début septembre. Il est possible qu'un accord auquel vous tenez soit validé ou qu'un contrat soit signé, les protagonistes s'étant mis d'accord entre eux, et vous ne vous y attendiez peut-être pas, ou en tout cas pas aussi vite. 2ème décan, la Lune rencontre Mars aujourd'hui dans votre secteur financier, vous risquez d'avoir une petite contrariété, qui viendra s'ajouter à une plus grosse, qui concerne elle aussi vos finances (un héritage pour certains).



Balance

Lune et Mars se trouvant face à votre 2ème décan, vous aurez à supporter la colère d'un partenaire, d'un associé ou même d'un proche, et c'est quelque chose qui a tendance à vous désarmer complètement. Vous détestez les conflits, c'est dans votre nature, et vous serez certainement mal à l'aise de cette situation qui dure depuis fin septembre quand même. Votre volonté d'arranger les choses, propre à votre signe, ne sert à rien en la circonstance, il faut attendre que cela passe (d'ici le 12/12).



Scorpion

Ceux de fin octobre, début novembre reçoivent Vénus, mais ne sont pas comblés pour autant car elle s'oppose à Uranus et cela impacte votre relation de couple ou avec un associé. De fortes tensions en découlent et ce n'est pas la première fois. La solution serait peut-être dans un changement d'attitude de votre part, dans un lâcher-prise, ce qui est très difficile pour le Scorpion dont la nature est au contraire de s'accrocher, de garder et de contrôler. Mais là, la situation vous échappe semble-t-il.



Sagittaire

Une journée pleine de dynamisme et qui démontrera à quel point vous pouvez être volontaire et ferme dans vos décisions. Une réussite vous comblera votre amour-propre, ça ne sera peut-être pas quelque chose d'important mais cela comptera à vos yeux et vous serez fier de vous. Certains recevront même des compliments qui seront très encourageants. Il est vrai que vous dépensez beaucoup d'énergie en ce moment pour atteindre vos objectifs, notamment 2ème décan.



Capricorne

Lune et Mars seront conjointes en fin de journée, l'occasion pour le 2ème décan d'exprimer votre contrariété et même votre colère face à certaines prises de position de personnes de votre entourage ou de l'exécutif. En tout cas, vous ne ferez pas de quartier et n'aurez aucune indulgence envers ceux qui prennent les décisions. Mais certains pourraient aussi ressentir une émotion forte en famille, l'un de vos proches se montrant (éventuellement) un peu agressif vis-à-vis de vous.



Verseau

Si on vous a fait une proposition, 1er décan et que vous avez un choix un peu difficile à faire, ne tergiversez pas, c'est le moment de regarder devant vous et non derrière. Vous seriez tenté par un statu quo, mais ce n'est pas dans votre intérêt, il faut que vous avanciez et que vous vous disiez que vous allez démarrer une nouvelle aventure. 2ème décan, c'est une bonne journée pour prendre une décision ou mettre l'une de vos idées en pratique. Toutefois, les rapports de force avec un proche sont encore d'actualité.



Poissons

Soyez gentil avec vous-même et laissez à la maison tout moyen de paiement qui vous permettraient de dépenser plus que vous ne le devez, même par volonté d'être généreux. Pourquoi être généreux avec ce que vous n'avez pas ? Ne vous mettez pas en situation de céder à la tentation de la dépense impulsive et que vous regretterez rapidement. Si vous sortez, si vous allez au boulot, ne prenez que le strict minimum nécessaire à vos déplacements et repas de la journée. En liquide, bien sûr.