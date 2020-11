L'horoscope du 23 novembre 2020

publié le 23/11/2020 à 05:30

Bélier

Le Feu du Sagittaire, plus celui de Mars qui se trouve dans votre signe, disent que vous allez casser la baraque, 2ème décan. Exprimez vos volontés, prenez des décisions, vous n'aurez pas d'obstacle (sauf si votre signe reçoit des dissonances dans votre thème de naissance). 1er décan, vous aussi vous êtes concerné, mais surtout par les aspects solaires qui vous invitent à vous fixer des objectifs et à vous dépasser pour les atteindre. Il faut dire que vous êtes sur une vague porteuse.

Taureau

Vos relations avec les autres ou avec votre partenaire seront moins faciles cette semaine, surtout né en avril. Vos tendances possessives en seront responsables. Il se peut en effet qu'on vous reproche pour la énième fois votre manque de confiance, autant en vous qu'en l'autre. Car c'est de là que vient la possessivité : on a peur de perdre l'amour ou l'affection de l'autre et on fait tout pour le ou la contrôler afin qu'il/elle ne nous échappe pas. Mais à terme, cela peut être très nocif.

Gémeaux

Plaire sera votre objectif principal 1er décan, vie privée et professionnelle confondues. Vous saurez mettre tout le monde dans votre poche, surtout demain. Certes, vous aurez des moments de doute, vous vous demanderez si vous êtes efficace, si c'est la bonne méthode. Mais la première chose à vous demander, cher Gémeaux, c'est surtout si vous pouvez être en confiance ou non. C'est l'un de vos points faibles, vous faites confiance parfois trop facilement.

Cancer

Le 2ème décan sera encore dans le jus cette semaine, surtout demain et mercredi. On vous colle trop de responsabilités, ou c'est vous qui voulez tout prendre en charge. Mais il est aussi possible que vous soyez en conflit avec votre direction, avec votre conjoint ou un parent, tous représentés par le secteur où se trouve Mars. Et comme c'est la planète des bagarres... Cependant, c'est aussi celle des démarrages et certains pourraient donc s'investir à fond dans un nouveau boulot.

Lion

Avec la Lune en Bélier entre mardi et vendredi, le Feu sera l'élément dominant et votre besoin d'action pourrait se heurter à l'inertie, la mauvaise volonté de l'autre. En effet, comme je vous l'ai dit hier, Vénus est mal disposée et de plus, dans un signe d'Eau qui ne cadre pas avec la domination des signes de Feu. Il est donc très possible qu'il y ait une sorte de court-circuit pour le 1er décan et probablement avec quelqu'un de la famille, un parent ou votre conjoint.

Vierge

Avant tout, cette semaine, évitez de vous sous-estimer, que ce soit dans le boulot ou dans votre vie personnelle. Vous avez de beaux atouts en main, utilisez-les. Mettez-vous en valeur, après tout si vous ne le faites pas vous-même, les autres ne le feront pas pour vous car ils seront jaloux, envieux. Il se pourrait même qu'on tente de vous glisser une peau de banane... Mais vous voilà averti et comme vous êtes prudent et prévoyant de nature, vous ne vous laisserez pas faire.

Balance

Le Sagittaire étant aux commandes, et Mars face à vous, il est très possible que cette semaine comporte des disputes et des rapports de force, notamment 2ème décan. Et ça commence à durer un peu trop ce climat ! Sachez que Mars changera de décan le 12 décembre... Mais comme vous n'aimez pas les conflits et que vous voudriez que ça cesse, peut-être irez-vous demander conseil ; ce qui sera une bonne idée parce que justement, en période Sagittaire, votre entourage est de bon conseil.

Scorpion

Né après le 12 novembre, les planètes sont bien alignées pour vous, vous pourriez obtenir une autorisation ou être accepté si vous postulez pour un nouveau job. Mais certains seront aussi reçus à un examen ou recevront d'importants documents (plutôt en fin de semaine). 1er décan, comme je vous l'ai dit hier, ça risque de coincer avec votre partenaire ou ex. partenaire. Ne vous butez surtout pas, au contraire, essayez d'être dans le consensus, la conciliation.

Sagittaire

Ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine seront bien servis par les astres et par la vie en 2021. Ils consolideront leur position et auront un beau facteur chance. C'est-à-dire qu'à partir de mi-décembre, Jupiter (votre maître) commencera un bon aspect qui durera jusqu'en février et qui est synonyme d'opportunités à saisir, surtout pour développer tout ce qui est de nature commerciale ou pour vous faire de la pub. 2ème décan, Mars et ses énergies seront encore avec vous toute cette semaine, soyez entreprenant.

Capricorne

Les énergies du Sagittaire, signe de Feu, doperont votre imaginaire cette semaine. Veillez à ce que celui-ci ne vous entraîne pas à penser de manière négative. Au contraire, servez-vous en pour voir le monde meilleur qu'il n'est et tant pis si vous n'êtes pas dans la réalité. Vous y êtes tout le reste du temps, alors pendant la période Sagittaire, laissez-vous un peu aller. De toutes les manières, c'est votre intérêt parce que cela vous aidera à vous ressourcer et vous en avez besoin.

Verseau

La deuxième partie de la semaine sera contrariante pour le 1er décan, vous serez anxieux pour votre avenir, mais gardez confiance, Jupiter sera bientôt chez vous. Ce qui signifie que vous pourrez faire de sérieux projets, très constructifs pour votre futur (Jupiter sera accompagnée par Saturne) et que selon votre âge, cela régira votre vie pendant 14 ou 28 ans. Le précédent passage de Jupiter chez vous date de 2009 et celui de Saturne de 1991, 1992.

Poissons

Né en février, Vénus donne de belles couleurs à votre vie affective mais en même temps le Soleil vous dit qu'il faut laisser la priorité à vos objectifs professionnels. Vous êtes donc un peu partagé, voire dispersé, alors que pour y arriver, dans quelque domaine que ce soit, la concentration est requise si vous voulez avoir de bons résultats. Mais il est vrai que se sentir bien dans ses relations affectives est aussi essentiel au Poissons que l'air qu'il respire...