L'horoscope du 24 novembre 2020

publié le 24/11/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune investira votre signe à 16 h et si vous êtes né en mars, vous vous sentirez soudain galvanisé par un travail à faire ou, parfois, par un combat à mener. Mais rien de très important, la Lune est rapide et a surtout une influence sur votre sensibilité. En tout cas, certains se sentiront très en forme et auront même du mal à s'endormir. Ne faites pas de sport le soir, ce n'est pas conseillé, au contraire détendez-vous un bon moment (1h au moins) avant l'heure du coucher.



Taureau

Vous serez facilement touché, ému, par l'un de vos proches qui vous parlera de ses problèmes ; en fait, vous vous mettrez tellement à sa place que vous aurez mal pour lui/elle. Il peut s'agir d'une opération financière qui a mal tourné ou d'une opération chirurgicale qui le/la fait souffrir. Quoi qu'il en soit, vous l'écouterez avec attention. Et si c'est vous qui avez à vous plaindre, vous aurez des oreilles compatissantes à qui vous confier.



Gémeaux

Mercure étant une planète importante pour vous, sa dissonance avec Neptune aura forcément des conséquences, rapides certes, mais il faudra que vous soyez très méfiant jusqu'à jeudi. Un client, un proche, quelqu'un vous racontera quelque chose en quoi vous croirez, vous ne douterez absolument pas de ce qu'on vous dira, en quoi vous aurez tort. Exercez votre sens critique à tout moment ces prochains jours, notamment si vous êtes du 2ème décan né autour du 9 juin.



Cancer

Très sensible à l'harmonie entre Mercure et Neptune, vous serez beaucoup plus attentif à vos proches et aurez avec l'un d'entre eux une conversation très intéressante. Il ne sera pas question de futilités mais de sujets profonds, de questions existentielles que vous vous posez, et même parfois de religion. 2ème décan, né vers les 10, 11 juillet, vous avez besoin de vous nourrir intellectuellement ou spirituellement, de sentir que vous appartenez à un plus grand " tout ".



Lion

Né en juillet, vous serez assez remonté en fin de journée, vous aurez besoin d'action, d'exprimer vos volontés, mais vous aurez face à vous quelqu'un d'indifférent ou qui fera semblant de ne pas vous comprendre ou même qui vous ignorera. Cela pourrait vous rappeler une situation du passé, d'un lointain passé peut-être, et provoquer en vous des émotions dérangeantes. Protégez-vous, car vous serez remué, instable sentimentalement, jusqu'à la fin de la semaine.



Vierge

On pourrait vous faire une remarque que vous prendrez de travers, 2ème décan. Mais peut-être aurez-vous raison car sous une apparence anodine, vous décoderez derrière les mots une intention de vous blesser, voire de vous rabaisser. C'est ce dont je vous parlais hier, cette personne cherche vos limites et il faudrait qu'elle les trouve ! C'est à vous de les lui imposer, de manière à l'arrêter ; sinon, ça continuera, tant que vous vous laisserez faire sans réagir.



Balance

Vous serez probablement déstabilisé, 1er et 2ème décan, aujourd'hui et surtout demain. Un partenaire, professionnel ou affectif risque de prendre une décision sans vous en parler auparavant, ce qui revient à vous ignorer. En tout cas, c'est ainsi que vous le vivrez et vous n'aurez pas trop les moyens de réagir sur le moment. Mais prenez votre temps et réfléchissez à une réponse que vous pourriez lui faire et qui lui clouerait le bec. Il ne faut pas le/la laisser en roue libre.



Scorpion

Dans votre signe, Mercure s'allie avec Neptune et votre intuition sera à son maximum. Vous serez même un peu extra-lucide aujourd'hui, vous verrez au-delà des apparences et de ce qu'elles peuvent avoir de trompeur. 2ème décan, né après le 7 novembre, vous serez le plus concerné et vous pourrez faire toute confiance à ce que vous ressentez. Votre empathie et votre compassion seront également à leur maximum dans les prochains jours.



Sagittaire

Un petit conseil pour aujourd'hui, gare aux maladresses, aux erreurs d'inattention, et aux petits mensonges, autant les vôtres que ceux des autres. Il n'y aura pas une grande sincérité dans vos échanges, mais on peut parfois être obligé de ne pas dire toute la vérité pour préserver la sensibilité de quelqu'un. Cela concerne surtout le 2ème décan, le 1er étant plutôt favorisé puisque les énergies martiennes lui permettront d'agir en toute liberté et d'exprimer ses volontés.



Capricorne

Vous serez très intuitif aujourd'hui grâce à une harmonie entre Mercure et Neptune (2ème décan surtout). Vous aurez aussi beaucoup d'empathie et serez sensible à ce que vous diront certaines personnes, parfois même un ami qui a des ennuis ou qui en a eu et ne vous l'a pas dit sur le moment. Par ailleurs, vous pourriez être tenté d'anticiper une situation de manière négative : oubliez ! La période Sagittaire vous demande de voir le bon côté des choses.



Verseau

2ème décan, il faudra parler d'argent aujourd'hui et probablement de votre rémunération. Mais méfiez-vous de promesses qui pourraient ne pas être tenues. Ne prenez pas ce qu'on vous dira pour argent comptant, gardez les pieds sur terre. Même chose si vous réfléchissez à une dépense, ou si vous la décidez, on sait que vous appréciez le meilleur, le plus beau, mais dans les circonstances actuelles contentez-vous de ce qui est pratique et d'un bon rapport qualité-prix.



Poissons

Pendant 2 jours, Mercure va être en harmonie avec Neptune et si vous êtes du 2ème décan, surtout n'idéalisez pas une situation et ne faites pas confiance à tous ceux que vous croiserez. Sous des dehors très charmants, l'un de vos interlocuteurs peut essayer de vous faire croire en des choses qui n'existent pas. Pareil si vous signez un contrat, un engagement quelconque : lisez ce qui est écrit en tout petit et faites-vous bien expliquer ce à quoi vous vous engagez.