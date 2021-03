L'horoscope du 22 mars 2021

publié le 22/03/2021 à 05:30

Bélier

Les aspects de la semaine sont très contradictoires, mais ce qui domine c'est un sentiment de colère, un fort ressentiment vis-à-vis de l'un de vos proches. Cette colère pourrait tous vous toucher, quel que soit votre décan dans la mesure où tout le monde peut avoir un peu de cette colère en soi. Mais par ailleurs, né ces jours-ci, la conjonction du Soleil et de Vénus semble des plus positives et généreuses. On pourrait vous montrer de l'amour en vous couvrant de cadeaux !

Taureau

Mercure et Mars étant en bisbille toute la semaine, on peut craindre des polémiques et pour votre signe, elles tourneront autour de l'argent prêté ou emprunté à un ami. Ou celui que vous avez investi dans un projet et qui ne semble pas porter ses fruits pour l'instant. Cela touche surtout le 2e décan, alors que le 1er peut aussi avoir un souci avec l'argent mais peut-être parce qu'il estime avoir trop dépensé. Vous vous êtes peut-être laissé influencer lors d'un achat et vous le regrettez aujourd'hui.

Gémeaux

Né les premiers jours de juin, Mars passe la semaine conjointe à votre Soleil, surveillez une tendance à l'impulsivité et à dire tout ce qui vous passe par la tête. Ce qui peut vous valoir des petites fâcheries, les autres se vexant peut-être facilement. Mais il faut dire que vous ne mâcherez pas vos mots et que vous pourriez être blessant, parfois sans vous en rendre compte. En revanche, né en mai, tout semble se passer très bien, votre vie sociale est très agréable, vous vous sentez apprécié.

Cancer

Vous en avez franchement assez de tous ces mécontents qui râlent autour de vous, personne n'est content alors que, selon vous, on ne devrait pas se plaindre. Vous vous dites, avec raison, qu'il n'y a pas que du mauvais en ce moment et il est vrai, 1er décan, que la conjonction Soleil-Vénus qui trône au zénith de votre zodiaque peut être très favorable à un contrat, un accord ou un engagement qui sera vraiment sérieux. Oui mais voilà, tout le monde râle et ça vous dérange

Lion

Vous ne serez dérangé par la coléreuse conjoncture que si vos proches commencent à se montrer désagréables et à vous prêter des intentions que vous n'avez pas. 2e décan en particulier... Essayez de ne pas trop y prêter attention, d'autant plus que la conjoncture qui produit cette petite parano va durer jusqu'à dimanche, jour où elle se terminera. 1er décan, tout baigne pour vous, vous êtes très satisfait et même ravi d'une situation où des portes s'ouvrent, ou vont bientôt s'ouvrir.



Vierge

2e décan, la semaine risque d'être compliquée et surtout par la faute de vos partenaires professionnels. Ils seront beaucoup trop stressés à votre goût, ils vous houspilleront sans raison et vous communiqueront leur énervement. Mais il est possible que la situation de l'entreprise, la vôtre ou elle où vous travaillez, soit difficile et que ce soit la raison de la mauvaise humeur qui règne autour de vous. Si vous pouviez être un peu plus détaché, ça se passerait mieux !

Balance

Vous serez submergé de demandes dans votre travail cette semaine et vous terminerez vos journées sur les genoux. Il y en a pour la semaine, ça ira mieux après. Cela concerne, ces jours-ci, le 2e décan en particulier et il vous est conseillé de trouver une organisation de votre temps qui vous permette de souffler par moments. 1er décan, la conjonction Soleil/Vénus qui sera face à vous tous les jours de la semaine aura des effets bénéfiques sur vos relations de toute nature.

Scorpion

Vous mettrez votre casque d'invisibilité pour mieux observer le comportement des autres, lequel vous paraitra aberrant par moments. Vous n'aurez pas tout à fait tort ! Vous ne les trouverez pas gentils les uns avec les autres et vous avez intérêt à ne pas vous en mêler si vous ne voulez pas d'histoires (2e décan surtout). 1er décan, la conjonction Soleil/Vénus risque d'accentuer les petites rivalités au travail, entre ceux qui travaillent à vos côtés. Montrez-leur le chemin de la sagesse !

Sagittaire

2e décan, vous serez sensible à la dissonance Mercure/Mars qui indique un conflit en famille, où les questions liées à l'autorité mettront une mauvaise ambiance. Ce sera à vous d'apaiser les choses, cette conjoncture étant active jusqu'à dimanche. Toutefois, le 1er décan ne sera pas du tout dans les mêmes vibrations, les leurs seront excellentes et les caresseront dans le sens du poil. C'est-à-dire qu'on vous fera d'agréables compliments et que votre ego en sera flatté.

Capricorne

Votre travail, ou vos activités en général, auront le don de vous énerver cette semaine parce que vous serez entouré de personnes qui se plaindront de tout. Or non seulement vous n'aimez pas vous plaindre vous-même, mais le fait que les autres se plaignent ne vous plaît pas non plus. La meilleure chose à faire c'est de vous protéger, comme vous savez si bien le faire, en restant (en apparence) indifférent au comportement des autres. Cela devrait les calmer.



Verseau

2e décan, on dirait que vous avez un équipe de bras cassés autour de vous, vous aurez beau les secouer, ils n'avanceront pas et ne vous seront d'aucune aide. Alors que vous, vous êtes toujours prêt à aider (si vous êtes un vrai Verseau). D'ailleurs, il est très possible qu'on vous demande de l'aide, alors que c'est vous qui en auriez besoin. 1er et 3e décan, tout semble facile et chanceux en ce moment... Toutefois, 3ème décan, une tracasserie administrative pourrait vous contrarier.



Poissons

Surveillez une tendance à parler trop vite, si vous êtes né début mars vous risquez de froisser l'un de vos proches ; du coup vos échanges seront parfois très vifs. Vous qui n'aimez pas les conflits, qui les fuyez même, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous excuser si vous voulez que cela soit rapidement oublié. Cela dit, c'est peut-être vous qui prendrez mal ce que ce proche vous aura dit ; il ne cherchait peut-être qu'à vous inciter à agir ou à prendre une décision plus vite.