L'horoscope du 21 novembre 2020

publié le 21/11/2020 à 05:30

Bélier

Des portes vont peut-être s'ouvrir et vos perspectives seront meilleures pendant la période Sagittaire, qui a pour mission de vous rendre plus optimiste jusqu'au 22/12. Vous vous sentirez aussi plus en confiance, avec les autres et dans la vie en général. Peut-être que le virus recule enfin ? (Prévisions écrites le 10 octobre). Les voyages seront également un sujet qui vous occupera, peut-être préparerez-vous vos vacances de Noël mais sans savoir si vous pourrez partir ou non.

Taureau

Jusqu'au 21 décembre, le Soleil règne sur le Sagittaire, signe qui gère vos finances. Vous aurez une somme à réclamer, à moins que vous ne puissiez faire un petit bénéfice. Cela dépend de votre thème natal et il se peut aussi que vous viviez une petite crise dans les prochains jours, probablement à cause de votre partenaire que vous soupçonnerez de quelque chose. Mais ça ne durera pas, alors vous n'avez aucun intérêt à faire un esclandre. Gardez vos perceptions pour vous.

Gémeaux

Le Soleil est à présent face à vous et met l'accent sur vos relations avec les autres. Vous avez intérêt à être à l'écoute de vos proches, et à ne pas prendre vos décisions seul.. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de travailler à plusieurs, en équipe, virtuellement bien sûr, vous serez plus efficace que si vous travaillez dans votre coin. C'est également une période propice à vos amours, Vénus change de signe demain et il est très possible qu'entre demain et le 15 décembre, quelqu'un vous attire fortement.

Cancer

Votre travail quotidien, votre sens de l'organisation et votre besoin de perfection sont accentués par le Soleil Sagittaire. Ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Vous exigerez beaucoup de vous, autant que des autres d'ailleurs, et cela pourrait provoquer un climat parfois assez tendu. Essayez d'être un peu plus cool ! Par ailleurs, les questions de forme seront également en vedette et vous aurez intérêt à faire de l'exercice pendant la période Sagittaire, ça vous détendra.

Lion

Très bonne période avec le Sagittaire aux commandes, il sera en phase avec Mars et vous serez sûrement parmi les signes les plus entreprenants et les plus énergiques. Vous auriez tort de vous en priver car, franchement, vos chances de réussite sont décuplées. Il risque d'y avoir un peu d'électricité dans l'air la semaine prochaine, 1er décan, mais dès que la configuration changera, vous n'aurez pas à vous plaindre. Au contraire, vous aurez l'impression qu'on vous considère davantage.

Vierge

Votre organisation, toujours parfaite, risque d'être perturbée par les influx du Sagittaire : vous aurez le sentiment de vous disperser et de ne pas être efficace. Il est vrai que vous serez très sollicité, même dans votre vie privée, et du coup la gestion de votre temps sera un problème. Mais un problème qui ne vous préoccupera que deux ou trois jours chacun. 1er décan, jusqu'au 2 décembre, après ce sera le tour du deuxième jusqu'au 14 décembre.

Balance

Les rendez-vous, les contacts et les échanges virtuels seront favorisés par l'arrivée du Soleil en Sagittaire. Si vous devez négocier, vous serez en position de force. Le fait est que vous serez souvent parmi les plus positifs et que, sans que vous vous en rendiez compte, cela influencera favorablement vos interlocuteurs. Les démarches en ligne et autres prises de contact seront également parmi les choses qui, si elles sont possibles, vous seront facilitées par la conjoncture. De même que les relations frères/soeurs.

Scorpion

Votre secteur d'argent, qui gère vos gains et acquisitions, est éclairé par le Soleil jusqu'au 22 décembre. Les questions économique seront donc prioritaires pour tous. De deux choses l'une : les uns auront la possibilité de redresser leur bilan, de voir l'argent rentrer de nouveau, alors que les autres auront au contraire un problème de fin de mois, ou auront du mal à payer ce qu'ils doivent parce qu'ils seront à sec. Vous verrez approcher les fêtes et les cadeaux à faire avec crainte !

Sagittaire

Bon anniversaire ! Après une ou même des années un peu galère, 2021 sera une vraie renaissance pour certains qui développeront ou redévelopperont leur activité. Quel que soit votre décan, ce sera une année profitable grâce aux bons aspects que formera votre planète maîtresse, Jupiter. Certes, le contexte ne sera pas toujours facile car il faudra rester le plus possible dans le réel et ne pas faire comme la grenouille qui se croyait plus grosse que le boeuf.

Capricorne

Le Soleil Sagittaire éclaire un secteur qui incite à la passivité mais si vous êtes moins acteur, vous serez plus observateur. Cela vous aidera à vous ressourcer. Et certains natifs du 3ème décan en ont bien besoin, suite aux vilaines dissonances de Vénus et Saturne ces derniers jours. Mais Vénus entre ce soir en Scorpion, nous en reparlerons demain mais c'est beaucoup plus positif pour vous et surtout pour votre vision de l'avenir. Vous serez davantage dans l'espoir.

Verseau

Elle est bienvenue la période Sagittaire car le Soleil fait vibrer le secteur amical de votre thème et vous propose de vous faire de nouvelles relations, virtuelles pour l'instant. Tout en préservant les anciennes, bien sûr. Souvent le Verseau garde ses amis toute sa vie, mais il n'est pas ami avec n'importe qui : il aime admirer ceux qu'il choisit et se montre donc souvent très sélectif. Mais, d'une manière ou d'une autre, vous avez un don pour vous faire de bonnes relations.

Poissons

Le Sagittaire a pris les commandes et il va falloir ne pas dépasser les limites dans tous les domaines, vous montrer respectueux des règles et de vos obligations. Le travail et les objectifs qui y sont associés seront au premier plan, chaque décan à son tour. Attention à ne pas faire de mauvais choix dans ce domaine, surtout la semaine du 7 qui verra le Soleil et Neptune former une dissonance. Vous risquez de ne pas voir clair ou de vouloir échapper à vos responsabilités.