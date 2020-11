L'horoscope du 22 novembre 2020

publié le 22/11/2020 à 05:30

Bélier

Vénus vous regarde depuis le Scorpion, 1er décan, et il se peut que vous viviez une petite crise existentielle. Elle passera rapidement mais elle peut laisser des traces. C'est-à-dire que vous vous demanderez, pour ceux qui sont en couple, si vous êtes avec la bonne personne, il ou elle semble être plus distant depuis quelque temps et vous avez l'impression que l'amour s'en va, que ça pourrait bien être fini. Mais méfiez-vous de vos impressions, la réalité peut être différente

Taureau

Vénus va mettre l'accent pendant quelques jours sur votre couple et, pour le 1er décan surtout, sur l'instabilité que vous pourriez ressentir dans ce domaine. En effet, Vénus s'oppose à Uranus, laquelle se trouve dans votre décan comme je vous l'ai souvent dit. Et si les changements voulus par cette planète ne touchent pas votre vie professionnelle, c'est donc votre vie affective qui pourrait passer par des hauts et des bas, ce qui peut vous mettre en totale insécurité.

Gémeaux

Vénus éclaire votre secteur du travail et de la vie quotidienne. Si vous êtes à deux, c'est avec des petites choses que vous direz le mieux ce que vous avez sur le coeur. Célibataire, vous pourriez être attiré par quelqu'un avec qui vous bossez ou que vous croisez dans vos activités quotidiennes... Mais, avant de faire quoi que ce soit, demandez-vous si cette attirance n'est pas quelque chose de totalement inventé, tout simplement parce que vous vous ennuyez et que vous avez besoin d'action.

Cancer

Vous faites partie de ceux qui seront conquis par Vénus en Scorpion, surtout parce que vous constaterez que votre pouvoir de séduction est à son maximum. Vous pourrez l'utiliser aussi bien pour séduire quelqu'un qui vous plaît que pour obtenir ce que vous voulez lors de vos interactions professionnelles. En outre, Vénus Scorpion est également un élément apaisant et constructif dans vos relations avec ceux que vous aimez. Vous pourrez peut-être rétablir le courant avec l'un d'entre eux.

Lion

Vénus en Scorpion n'est pas votre premier choix, il pourrait y avoir une mauvaise ambiance en famille et vous savez d'avance qui va jouer le rôle du perturbateur. Ce n'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais déjà vous devez ressentir quelques tensions qui se cristalliseront la semaine prochaine pour aboutir à une situation de nouveau déstabilisée. Vous pourriez pencher pour une rupture, mais il semble que le moment n'est pas le bon et que vous devez être patient.

Vierge

Vous serez très à l'aise avec la Vénus Scorpion, elle accentuera votre complicité avec celui/celle que vous aimez. Vos centres d'intérêt vous rapprocheront, même si vous ne débattez pas de grands sujets ! Les questions que vous vous poserez trouveront immédiatement un écho chez votre partenaire et il/elle y répondra volontiers. Célibataire, ce sont vos liens avec votre entourage proche qui seront valorisés par Vénus ; vous trouverez que vous êtes bien accompagné.

Balance

Vénus vous quitte pour votre voisin Scorpion, où elle va donner plus de valeur aux aspects matériels de l'existence. Vous serez heureux d'une rentrée d'argent, par exemple, ou d'un petit cadeau que vous vous ferez ou que vous ferez à un proche. Mais votre rapport à l'argent sera un peu ambivalent, 1er décan pendant deux ou trois jours chacun, car en même temps vous aurez envie de faire cet achat et en même temps vous vous direz que vous devez faire des économies.

Scorpion

1er décan, Vénus vient d'arriver chez vous et déjà vous avez la rate au court-bouillon parce que vous ne vous sentez pas en sécurité dans le domaine amoureux. Ou dans votre vie affective en général. Vous aurez l'impression pendant deux ou trois jours (et ça ne sera probablement pas toujours la réalité) que l'autre ne vous appartient pas totalement, qu'il ou elle ne vous aime pas de manière inconditionnelle... Ou alors c'est vous qui vous interrogerez sur l'évolution de votre relation.

Sagittaire

Avec Vénus en Scorpion, vous vous poserez beaucoup de questions sur la vie, l'amour, le désamour... Peut-être que vous ne saurez pas trop où vous en êtes... Mais rassurez-vous, Vénus étant rapide, vous ne recevrez ses influx que deux ou trois jours tout au plus. Par ailleurs si vous êtes célibataire, évitez de tomber amoureux sous cette conjoncture, vos rencontres n'aboutiront à rien de très constructif, au contraire : attendez que Vénus arrive chez vous le 15/12.

Capricorne

Vous apprécierez la gentillesse et la fidélité de vos amis, que vous pourrez tester pendant deux ou trois jours, 1er décan pour l'instant. Vous les avez bien choisis, et vous avez confiance en eux (à moins que votre nature ne vous porte à douter de tout le monde). Un agréable projet à deux pourrait aussi être envisagé, probablement pour les fêtes. Vous avez peut-être envie/besoin de vous projeter dans l'avenir parce que le présent n'est pas vraiment très palpitant.

Verseau

Déjà qu'elle n'est pas très bien placée en Scorpion, en plus Vénus occupe un secteur pessimiste de votre thème. A vos yeux, les autres seront sans qualités. Même votre conjoint, si vous êtes à deux, ne vous plaira plus pendant deux ou trois jours, et vous aurez envie de prendre des distances avec lui/elle. Il est possible que vous soyez avec quelqu'un de très égoïste et que vous sentiez soudain à quel point il/ elle ne vous protège pas, ne vous comprend pas.

Poissons

Dans l'idéal, vous aimeriez bien vivre une petite aventure qui vous ferait rêver, fantasmer. Mais dans la réalité, vous ne ferez rien pour que cela se produise. Pour vous, Poissons, entre le rêve et la réalité il y a souvent un fossé infranchissable parce que certains attendent que les choses arrivent d'elles-mêmes, ils ne vont pas au-devant. Si vous voulez une aventure, il faut aller la chercher et exercer votre pouvoir de séduction ; il est fort quand Vénus est en Scorpion, même par écran interposé.