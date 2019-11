L'horoscope du 24 novembre 2019

publié le 24/11/2019 à 05:50

Bélier

La Lune rencontre Mars en Scorpion, ne vous étonnez pas si vous avez envie de bouleverser votre programme habituel. Ça fait du bien de temps en temps ! D'ailleurs, vous ne détestez pas sortir de votre routine, sauf s'il y a un rendez-vous sportif à la clé. Mais vous pourriez peut-être y renoncer aujourd'hui au profit d'autre chose que vous ne voulez pas manquer ; une fête, par exemple, ou un événement heureux auquel vous êtes enchanté de participer...

Taureau

Né en avril, vous pourriez vous sentir au bord de la crise de nerf, il faut dire que votre partenaire ou un proche a le don de vous faire tourner en bourrique. Mais ce n'est pas nouveau et certains sont en train de régler le problème. Vous pouvez aussi avoir eu d'importantes contraintes à supporter, comme un traitement médical, ou une rééducation suite à un accident. Quoi qu'il en soit, vous progressez et d'ici le printemps, la situation sera réglée.

Cancer

Lune et Mars étant bien alignées avec vous, natif de juin, vous serez au top de votre forme et vous dégagerez des ondes apaisantes, très utiles autour de vous ! Si vous avez des proches Lion, Verseau, Scorpion ou Taureau (du 1er décan), ils vivent des moments de stress - parfois intense - et vous aurez le don de les calmer en les aidant à voir leur situation sous un angle différent. Mais c'est votre propre situation qui peut aussi vous apparaître sous un autre angle.

Gémeaux

Vous vous énerverez pour des détails et il se peut même, 1er décan, que vous laissiez votre colère s'exprimer tant vous serez exaspéré. Ça vous fera du bien ! C'est peut-être dans votre tempérament d'être coléreux ? Dans ce cas, il arrive que cela se retourne contre vous et vous le savez... Mais est-ce que vous savez d'où vient cette colère, de quelle situation du passé elle est issue ? Souvent, chez les Gémeaux, c'est la naissance d'un frère ou d'une soeur qui a été le déclencheur.

Lion

Le 3ème décan vole encore au-dessus des nuages, mais il en va autrement pour ceux de juillet qui retrouvent des tensions liées à une résistance au changement. Lune, Mars et Uranus sont en délicatesse avec vous : cela produit des émotions fortes et vous donne l'impression que vous êtes prisonnier, que vous n'avez pas d'autre alternative que de prendre la direction ou les décisions qu'on veut vous faire prendre. En outre, certains pourraient se sentir rejetés.

Vierge

Une journée agréable, à passer avec des proches et à avoir des activités qui seront stimulantes pour votre mental 1er décan. 2ème décan, une prise de conscience ? Comme vous le savez peut-être, Mercure a repris une marche directe et si vous bloquiez sur un problème sans solution, une lumière pourrait apparaître... Cela peut venir d'un proche qui vous dira quelque chose qui fera lien avec ce qui vous préoccupe et tout d'un coup, vous comprendrez mieux votre situation.

Balance

Vous réfléchirez sérieusement à un achat, les chiffrent danseront dans votre tête, mais vous n'hésiterez pas, vous saurez précisément ce que vous voulez. Il peut s'agir d'un objet servant à communiquer (téléphone, ordinateur) et qui vous sera évidemment très utile. Vous serez rapide à vous décider parce que vous en avez grand besoin, c'est ce que dit la conjoncture qui réunit Lune et Mars dans votre secteur d'argent, opposées à Uranus également dans un secteur financier...

Scorpion

C'est chez vous que Lune et Mars se rencontrent, face à Uranus, ne vous étonnez pas natif d'octobre s'il y a de l'électricité en vous et tout autour de vous. Le climat peut être tendu pendant quelques heures, puis cela s'estompera. Uranus vous ennuie depuis deux ans, à peu près, mais sachez qu'elle reprendra son chemin en janvier et sa dissonance s'éloignera peu à peu, pour se placer alors face au 2ème décan au printemps prochain. Cependant, il faudra que nous parlions de Saturne...

Sagittaire

Allez, détendez-vous, ne vous agitez pas dans tous les sens, essayez si possible de ne rien faire, de ne relever aucun défi, juste un peu de sport et encore, pas trop. Mars, planète d'énergie, et la Lune sont conjointes en Scorpion et vous disent que vous avez besoin de repos, de lâcher un peu prise, et surtout de vous occuper davantage de votre vie intérieure. Cependant, le 3ème décan a encore la belle conjonction Vénus/Jupiter et pourrait tomber amoureux.

Capricorne

L'amitié et la solidarité seront au centre de ce dimanche, soit vous vous sentirez soutenu, aidé, soit c'est vous qui apporterez votre concours à l'un de vos proches. Et la jolie conjonction entre Vénus et Jupiter étant toujours d'actualité, on peut aussi penser que vous pourriez faire une rencontre amicale, une sorte de petit coup de foudre pour quelqu'un d'un peu spécial et qui pourrait vous impressionner par son intelligence et ses intuitions.

Verseau

Qu'on laisse ceux du 1er décan tranquilles, ils ont beaucoup de stress à évacuer. Et rassurez-les le plus possible : une page se tourne lentement, mais elle se tourne. Je parle bien sûr de cette dissonance d'Uranus qui vous ennuie depuis deux ans, voire plus, et qui est en train de se terminer. Uranus est encore rétrograde, mais elle redeviendra directe le 11 janvier et, progressivement, selon votre jour de naissance, Uranus ne vous regardera plus, surtout 1ère partie du décan, né avant le 28/1.

Poissons

Un bon dimanche pour dépasser ce qui vous freine et vous empêche de développer votre potentiel. Les natifs de février sont en progression et ils peuvent aller loin. Lune, Mars et Uranus sont en phase avec vous et il serait étonnant que vous ne vous soyez pas trouvé une passion, quelque chose qui ajoute à vos connaissances. A moins que vous ne suiviez une formation qui vous plaît énormément et qu'elle vous permette de vivre enfin la vie dont vous rêviez.