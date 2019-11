L'horoscope du 19 novembre 2019

publié le 19/11/2019 à 05:30

Bélier

Au positif, avec Mars en Scorpion, vous serez très productif et il faut dire que vous ne ménagerez pas votre peine. Au négatif, vous serez trop exigeant avec les autres. Vous leur demanderez d'être parfaits et comme ils ne le seront pas, vous leur en voudrez et leur ferez des remarques qui ne seront pas agréables. Mars en Scorpion vous invite à vous contrôler, à ne pas laisser votre nature parfois agressive (mais cela dépend de votre ascendant) se retourner contre vous.

Taureau

Mars s'oppose à vous et à Uranus, alors gare à la casse. Essayez d'être plus délicat avec ce qui est précieux à vos yeux, qu'il s'agisse d'objets ou d'êtres humains. Cela concerne surtout le début du signe, qui en a déjà vu des vertes et des pas mûres depuis plus d'un an et, bonne nouvelle, c'est une des dernières manifestations d'Uranus, sauf autour du 21 décembre où c'est Vénus qui sera en dissonance avec elle. Puis, né autour des 23, 24 avril, elle s'éloignera définitivement.

Gémeaux

Courage, vous allez être débordé jusqu'au 4 décembre si vous êtes du 1er décan, 2ème décan après le 4. Il se peut aussi que vous ayez à vous soigner, vous ou un proche. C'est la période des rhumes et autre virus respiratoires, n'oubliez pas le vaccin contre la grippe, il est efficace pour une grande majorité de personnes. Et d'autant plus si vous avez dépassé la cinquantaine. Si l'excès de boulot vous fatigue, n'hésitez pas à prendre des vitamines pour doper votre énergie.

Cancer

Pour vous, Mars c'est cadeau ! Surtout si vous êtes né en juin, vous vous sentirez plus libre, plus indépendant que jamais, tout en étant très bien entouré. Vous vous êtes fait de très bonnes relations depuis quelque temps, mais vous avez l'intelligence de vous tenir à la bonne distance de ces personnes (influentes pour certaines) et vous êtes donc très apprécié par ces " amis ", qui ne sont peut-être que des contacts, des relations de boulot, mais qui vous apprécient.

Lion

Vous avez peut-être une décision difficile à prendre, natif de juillet, ou elle vous est imposée. D'une manière comme d'une autre, c'est une contrainte pour vous. Et comme toute contrainte, vous chercherez à vous en débarrasser par tous les moyens. Je vous conseille au contraire de ne pas prendre la situation de front, mais de louvoyer, ou mieux encore, d'essayer de la faire tourner à votre avantage, si c'est de l'ordre du possible bien sûr. Sinon, essayez de passer à autre chose.

Vierge

Les temps forts vont se succéder pour chaque décan, vous serez offensif dans votre manière de vous exprimer et certains pourraient même être provoquants, mais ce sera dans un but précis, pour faire passer un message par exemple. Attention cependant à vos relations avec vos proches qui risquent être moins tranquilles, et surtout avec vos enfants adolescents ; il peut y avoir de l'agressivité de leur part et il faudra absolument leur mettre des limites.

Balance

Mars occupe à présent votre secteur d'argent et bien sûr il va falloir défendre vos intérêts et peut-être votre salaire ; mais vous saurez vous battre et gagner ; 1er décan, jusqu'au 4 décembre. Vous aurez du mal à ne pas être très ferme, voire inflexible sur cette question et si on vient vous emprunter une somme, ne dites pas oui tout de suite : demandez à réfléchir et essayez de vous projeter dans le futur : vous rendra-t-on cet argent un jour ? Si vous en êtes sûr, pas de problème. Sinon...

Scorpion

Investissez-vous à fond dans un travail, ou dans une recherche de travail et votre énergie sera fort bien utilisée. En revanche, méfiez-vous de toute impulsivité. Ne suivez pas forcément votre instinct, accordez-vous le temps de la réflexion. Maintenant vous pouvez aussi attraper un virus et avoir de la fièvre pendant deux ou trois jours, et il peut également y avoir un conflit avec un proche, où vous vous montrerez inflexible et n'ouvrirez aucune voie au dialogue.

Sagittaire

Mars est beaucoup moins active pour vous et vous invite à dépenser votre énergie pour les autres ou pour servir un idéal qui vous tient particulièrement à coeur. Avec Mars en Scorpion vous n'avez pas trop intérêt à agir pour vous, ni même à être vous-même dans l'action, vous auriez du mal à aboutir. Donc inutile de vous énerver si, pendant deux ou trois jours, vous laissez tomber ce que vous entreprenez ou vous n'arrivez pas à mobiliser votre énergie pour aller au bout.

Capricorne

Bien placée, Mars vous incitera à anticiper davantage les conséquences de vos actes et décisions. Et surtout à utiliser votre énergie pour défendre vos idées. Vous aurez aussi intérêt à être dans l'entraide et la solidarité, c'est dans ces domaines que votre énergie sera la plus constructive. Mais Mars étant en Scorpion, veillez à ne pas détruire une amitié, ou même une relation amoureuse, en mettant de la distance ; même si on vous a vexé. Mieux vaut construire que détruire.

Verseau

Mars est puissante en Scorpion et se trouve au zénith de votre thème. Tout va prendre de l'importance, souvent trop, vous aurez tendance à dramatiser. A côté de cela, il se peut que vous ayez affaire à votre hiérarchie, qu'il y ait un désaccord avec un supérieur, ou qu'un parent se montre difficile à vivre (ou un enfant). 1er décan jusqu'au 4 décembre, ne prenez aucune décision sous l'effet de la colère ou de toute autre émotion ; elle ne serait pas rationnelle.

Poissons

Voilà une bonne conjoncture pour votre signe ! Vous aurez du courage, de l'audace, de la volonté et ce sera mis au service de votre développement. Personnel ou professionnel ; cela ne devrait pas tarder, pour le 1er décan en tout cas. Vous en aurez des nouvelles dans les prochains jours, surtout quand Mars et Uranus s'accorderont, c'est-à-dire en fin de semaine. Mais vous pouvez aussi avoir une surprise avant... Quoi qu'il en soit, vous développerez une belle assurance.