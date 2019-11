L'horoscope du 20 novembre 2019

publié le 20/11/2019 à 05:30

Bélier

Vous avez une décision à prendre, 1er décan, concernant votre argent, mais vous semblez être dans le doute, l'incertitude. Tant mieux, prenez votre temps ! Vous le faites rarement et si vous avez de la chance dans la vie, cela ne vous retombe pas dessus. Mais votre impulsivité peut vous conduire à faire des erreurs, des mauvais choix et vous y penserez aujourd'hui avant de prendre la moindre décision. Et si vous avez l'impression de reculer, c'est sans importance.

Taureau

Évidemment, si vous êtes né en avril, l'opposition de Mars vous contrarie, on manquera de délicatesse aujourd'hui et votre amour-propre en sera blessé. Cela peut venir de votre conjoint, ou de quelqu'un de très proche qui se conduit de manière à vous mettre en colère. Heureusement, vous n'êtes pas de ceux qui cèdent à des impulsions qui les poussent à réagir dans l'instant. Au contraire, vous réfléchissez longuement avant de répliquer !

Gémeaux

Vous serez nerveux, susceptible et tout vous agacera. Une énergie qui n'a pas sa place à l'intérieur mais plutôt à l'extérieur, dans le travail ou le sport. La nervosité vient souvent d'une mauvaise gestion de votre énergie qui reste intérieure alors qu'elle devrait s'extérioriser dans l'action. Et le problème en ce moment, ce qui vous énerve, c'est que vous subissez une attente et que vous ne pouvez rien accélérer. Bonne nouvelle, cela devrait s'arranger à partir de demain.

Cancer

La conjoncture est vraiment excellente, en tout cas pour ceux de juin. En revanche, Saturne vous freine encore si vous êtes du 2ème décan, mais plus pour longtemps. La planète ne sera plus face à vous à partir du mois prochain et vous laissera définitivement tranquille. Même si vous avez traversé une épreuve, il y a une leçon à en retirer, probablement sur le lâcher-prise. Et croyez-moi vous en serez récompensé dans les deux années qui viennent.

Lion

La contrainte dont je vous parlais hier pourrait être de nature matérielle et être en rapport avec un problème lié à votre rémunération ou à vos attributions. Certains du 1er décan pourraient voir leurs avantages rognés petit à petit, pour des raisons budgétaires ou, si vous êtes indépendant, parce que vous êtes davantage taxé. Vous pourriez même vous demander si vous allez continuer, tant vous avez l'impression d'être malmené, pas écouté et même parfois rejeté.

Vierge

Dans votre signe la Lune s'entend avec Mars et si vous êtes du mois d'août, vous saurez vous y prendre pour réclamer ce qu'on vous doit, vous serez bien inspiré. D'ailleurs, quand la Lune est chez vous, il vous est conseillé d'écouter vos petites voix intérieures, ce que vous ne faites que rarement tant vous êtes rationnel. Et pourtant, vos sens ne se trompent pas et ce que vous captez est juste la plupart du temps. Et ce sera le cas aujourd'hui.

Balance

Comme souvent, vous serez pris entre deux feux, entre l'envie d'agir et une petite voix qui vous dit qu'il ne faut pas être impulsif et plutôt adopter une stratégie. En fait, tout dépend de la situation, parfois il faut agir vite, ne pas trop réfléchir, mais je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Toutefois, ne perdez pas non plus trop de temps à envisager tous les tenants et les aboutissants de la situation, surtout s'il s'agit de réclamer quelque chose qui vous est dû.

Scorpion

La prudence sera de rigueur aujourd'hui, surtout dans le domaine des relations, qu'elles soient professionnelles ou amicales. Vous serez même très méfiant, et parfois sans raison valable étant donné que les autres planètes ne sont pas mal placées. Peut-être que cela ne sera ressenti que par ceux du tout début du signe qui reçoivent Mars et chez qui tout est exacerbé ? Et comme vous êtes déjà méfiant de nature, cela peut prendre de l'ampleur.

Sagittaire

Allez-y sur la pointe des pieds dans vos rapports avec l'autorité. Vous sentirez que votre boss se trompe, mais inutile de pointer son erreur il/elle le prendrait mal. Cela concerne surtout ceux qui commencent à recevoir les influx de Mars, c'est-à-dire les natifs de novembre. Faites marche arrière, ou mieux, ne faites rien du tout pendant quelques jours. Il faut vous brider un peu, mettre des limites provisoires à votre spontanéité et votre désir de contrôle (jusqu'à vendredi).

Capricorne

Décidément vous semblez être apprécié, non seulement par vos proches mais aussi par des clients ou des relations de travail que vous ne connaissez pas bien. Il faut dire que votre puissance et votre détermination sont encore plus fortes en ce moment (1er décan surtout) et que certaines perspectives positives vous donnent de l'élan, et même parfois de l'enthousiasme. Sauf si vous êtes né en 1960-61 ou au début des années 1990 : Saturne était conjointe au Soleil le jour de votre naissance et vous êtes trop raisonnable.

Verseau

Fluctuat nec mergitur, c'est la devise de Paris, mais c'est aussi la vôtre et vous allez bientôt le prouver ; vous sentez monter en vous des forces réparatrices, qui vont présider à un nouveau départ, lequel est même peut-être déjà prévu dans votre tête. La vie vous a montré le chemin, vous ne vouliez peut-être pas le voir parce que c'était un chemin difficile, qui vous demandait un détachement dont vous ne vous pensiez pas capable (1er décan, début du 2ème). Mais c'est en cours.

Poissons

S'il vous plaît, arrêter de penser à la place des autres et surtout d'imaginer le regard qu'ils ont sur vous, un regard sévère qui semble vous juger et vous fait du mal. Il y a déjà suffisamment de raison d'avoir mal pour les autres ou à cause d'eux, pourquoi en rajouter en vous en faisant vous-même ? Acceptez-vous tel que vous êtes, sans mettre vos défauts en avant, au contraire : songez aux qualités qui sont les vôtres, vous en avez autant que les autres.