L'horoscope du 21 novembre 2019

publié le 21/11/2019 à 05:30

Bélier

Une question financière a pu vous prendre la tête, surtout 2ème décan. Mercure qui gère les échanges repart en marche directe et l'argent va de nouveau circuler. Par exemple, si vous attendiez un paiement, le remboursement de quelque chose, vous serez satisfait sous peu, 2ème décan. 3ème décan, ce sera après le 2, surtout si vous êtes né autour des 16 et 17 avril. 1er décan, vous, il se peut que vous ayez à taper du poing sur la table pour récupérer une somme.

Taureau

Mercure stationne face à vous, 2e décan, et à partir d'aujourd'hui le dialogue va pouvoir reprendre avec quelqu'un dont vous n'aviez pas de nouvelles depuis le début du mois. Pour le 3ème décan, ce sera après le 2 décembre, le temps que Mercure revienne aux mêmes positions qu'en début de mois. Il se peut aussi que vous trouviez un accord qui vous permettra, à terme, de signer quelque chose : un contrat par exemple, un achat ou une vente...

Gémeaux

La station de Mercure a peut-être été anecdotique pour vous, il s'agissait d'avoir une explication avec un collègue ou éventuellement de travailler ensemble. Si, c'est votre cas, cela pourrait se faire assez rapidement étant donné que le Soleil entre demain en Sagittaire et que ce signe représente justement (entre autres) le travail en équipe. Un travail au sein d'une association peut également avoir été en question et c'est avec un certain retard que vous pourrez en reparler.

Cancer

A partir d'aujourd'hui, vous aurez moins de problèmes pour vous faire entendre et comprendre ; l'un de vos enfants, un frère ou une soeur ne vous écoutait pas, ou refusait le dialogue depuis début novembre. Toutefois, vous avez pu aussi avoir du fil à retordre avec une création, mais les choses vont reprendre un cours normal, 2ème décan jusqu'au 2, 3ème décan par la suite. Une bonne nouvelle concernant l'arrivée d'un enfant pourra aussi être à l'ordre du jour.

Lion

Il y a peut-être eu du tirage avec un membre de la famille, qui s'est imposé chez vous pendant quelque temps, mais rassurez-vous, son départ est imminent. Cela dit, il y a d'autres interprétations à la rétrogradation de Mercure qui se termine aujourd'hui : il a pu y avoir un problème dans votre maison, avec l'eau, les canalisations, peut-être une fuite... Et vous n'avez pas pu faire réparer tout de suite. Mais à présent les choses vont se faire rapidement.

Vierge

Mercure était bien disposée, même rétrograde, cela vous a donné le temps de travailler sur un sujet et de l'approfondir ; vous en aurez de bons retours. Cela dit, vous avez pu aussi apprendre à mieux connaître quelqu'un d'assez mystérieux au départ et qui ne se livre pas facilement... Ce sera encore plus facile maintenant que Mercure a repris une marche directe, vous accéderez plus facilement à certaines connaissances et on se livrera plus volontiers à vous (2e et 3e décans).

Balance

Un problème de transfert d'argent ou lié à un achat effectué a pu vous préoccuper depuis le début du mois, mais les choses vont rentrer dans l'ordre à présent. Peut-être avez-vous retardé l'achat que vous vouliez faire parce que vous hésitiez entre deux produits quasiment identiques ? Ou alors vous attendiez qu'on vous paye un travail effectué et on ne manifestait aucune bonne volonté ? Encore une fois, Mercure étant redevenue directe, ça va se régler tout seul.

Scorpion

Dans votre 2ème décan, Mercure repart enfin en marche directe et les affaires vont reprendre. Tout ce qui traînait ne trainera plus, vous en aurez vite des nouvelles. Si quelque chose ne marchait pas, ça remarchera et si vous aviez des problèmes de communication avec quelqu'un, là aussi ça va s'arranger. Mais évidemment, dans ce cas, il faudra que vous y mettiez un peu du vôtre et que vous acceptiez de dialoguer de manière calme et équitable.

Sagittaire

Mercure n'était pas bien disposée, vous avez pu vous soucier de la santé d'un proche, ou du fait qu'il ne vous donnait pas de nouvelles. Vous en aurez sous peu, dans les jours qui viennent si vous êtes du 2ème décan et après le 2 si vous êtes du 3ème décan. Vous-même avez pu avoir un rhume persistant, quelque chose qui vous a gêné au quotidien, mais c'est la même chose : Mercure reprend sa route et tout reprend un cours normal.

Capricorne

Vous n'avez probablement pas eu beaucoup d'échos de la rétrogradation de Mercure ; éventuellement, un/e ami/e n'a pas donné de nouvelles, mais si vous avez envie d'en avoir, appelez-le ou appelez-la... Après tout, il n'y a pas de règles, si vous avez envie de lui parler, n'attendez pas son appel, devancez-le ; c'est en tout cas ce que vous dit Mercure. 2ème décan jusqu'au 2 décembre, 3ème décan par la suite. Le 1er décan lui, a d'autres choses sur le feu.

Verseau

Si vous aviez demandé un rendez-vous à votre direction ou si vous avez un important travail à terminer, les prochains jours sont favorables, 2e décan. Ou alors vous aurez le coup de fil ou le courrier que vous attendez ; 3ème décan après le 2 décembre. Si une situation relationnelle vous a créé du souci, il semble que là aussi les choses vont s'arranger sous peu, grâce à une meilleure communication, ou à une reprise de la communication si elle avait été interrompue.

Poissons

2ème décan et 3ème à partir du 2 décembre, vous aurez de nouveau toute liberté pour agir à votre guise ou faire une démarche qui était impossible en début de mois. On vous avait peut-être conseillé de ne pas la faire à ce moment-là, ou vous n'aviez pas pu pour d'autres raisons : la rétrogradation de Mercure est toujours une sorte de frein au mouvement (dans tous les sens du terme). Il se peut aussi qu'un proche vivant à l'étranger ait reporté sa visite et qu'il ou elle puisse venir prochainement.