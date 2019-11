L'horoscope du 18 novembre 2019

publié le 18/11/2019 à 06:22

Bélier

Une belle conjoncture pour démarrer la semaine, vous serez fier de vous, fier du travail que vous aurez accompli et qui vous vaudra certainement des compliments. Cela concerne surtout le 3ème décan qui reçoit, à partir d'aujourd'hui, un bon aspect de Vénus. Mais pour qu'il ait une vraie influence, il faut que Vénus soit soutenue par une autre planète et ce sera le cas demain, la Lune lui envoyant des vibrations positives. Né autour du 10 avril, vous serez les mieux servis.

Taureau

Si vous pouviez travailler de chez vous ce lundi, ce serait top ; vous avez besoin d'être dans vos murs, de vous sentir protégé du monde extérieur, trop agressif. En tout cas ces jours-ci, et cela va durer quand même toute la semaine, nous en reparlerons. Mais inutile de vous mettre la tête à l'envers, vous savez que vous êtes un peu fragilisé par une situation où vous subissez une contrainte dont vous aimeriez vous débarrasser rapidement. Ce sera le cas en 2020.



Gémeaux

Vous aussi vous démarrez bien la semaine, vous êtes plus mobile, plus rapide intellectuellement et ces forces sont mise à la disposition de votre travail, de votre vie quotidienne et des petits accrochages qu'il peut y avoir ; vous serez combatif. Mais ces forces peuvent aussi servir votre forme et votre volonté de faire un régime par exemple, ou plus de sport, bref de mieux vous occuper de vous. Certains natifs du 2ème décan pourront s'en entretenir avec quelqu'un aujourd'hui ou demain.



Cancer

La situation est en train de tourner à votre avantage, vous trouverez la meilleure manière de franchir un obstacle. 2e décan, né après le 9 juillet, ça coince encore. Vous vous en doutez, c'est Saturne qui se trouve toujours face à vous et vous empêche d'avancer, mais d'ici peu les choses seront facilitées par le départ de Saturne vers d'autres horizons. Pour vous, 2ème décan, c'est son dernier passage face à votre Soleil et vous en aurez fini avec les soucis relationnels, les frustrations.

Lion

Chez vous, la Lune se fâche avec Uranus et avec Mercure un peu plus tard dans la journée. Encore une fois, il peut y des tensions face à une décision à prendre... ou à subir. La dissonance d'Uranus est activée (1er décan) et même si la planète est rétrograde, elle fait son petit effet, mais pas en provoquant un événement, plutôt en vous obligeant à réfléchir et à intérioriser les choses, de manière à pouvoir mieux les vivre. Certains ont un problème avec l'autorité à résoudre.

Vierge

Les tensions ne vous concernent pas, mais il se peut que vous en ressentiez quand même à cause de quelqu'un de votre entourage que vous cherchez à aider. Votre nature de " soignant " est accentuée aujourd'hui, et vous ne demandez pas mieux que d'aider. Mais vous savez, certaines personnes réclament de l'aide alors qu'au fond elles n'en veulent pas ; il faudrait que vous parveniez à discerner chez les autres une réelle volonté de s'en sortir, ou pas...

Balance

Vénus va à la rencontre de Jupiter, un des meilleurs aspects qui soit, et le 3ème décan en profitera. On peut dire que vous aurez encore plus le goût du bonheur, ou qu'un bonheur n'arrive pas seul... Né après le 21 octobre, c'est vous qui devriez en profiter le plus ! Mais tout le 3ème décan aura des motifs de satisfaction dans le courant de cette semaine et c'est le domaine des " affaires ", des relations clients qui sera favorisé. Vous en retirerez de belles satisfactions.

Scorpion

La Lune et Mercure n'étant pas en accord, vous serez légèrement fâché contre l'un de vos proches ou mécontent et un peu vexé parce qu'il/elle vous aura critiqué. Déjà, Mercure (la planète qui gère tous vos échanges) est rétrograde, mais en plus elle est un peu trop sur la réserve, sur la défensive, ce qui peut agacer vos interlocuteurs parce qu'ils auront l'impression que vous leur cachez quelque chose. Mais ce sera peut-être vrai !

Sagittaire

Votre côté solaire est valorisé en ce début de semaine, vous pourrez en imposer aux autres et faire étalage de vos compétences et/ou de votre culture. Par ailleurs, vous aurez besoin de vous tenir au-dessus des autres, de sentir que d'une certaine manière vous leur êtes supérieur. N'y voyez pas une critique, c'est un essentiel pour vous, vous n'aimez pas vous sentir au même niveau que les autres, cela vous dévalorise et vous fait perdre de votre estime de vous.

Capricorne

Vous avez une force un peu spéciale aujourd'hui, celle de transformer les situations, de les faire tourner à votre avantage. N'hésitez pas à l'utiliser ! Ce serait vraiment dommage de ne pas le faire, surtout que Mercure rétrograde jusqu'à jeudi et qu'elle ne facilite rien dans votre vie quotidienne et dans vos relations avec vos collègues ou proches. Et même si vous constatez que vous êtes de mauvaise foi, cela n'a pas d'importance ; ce qui compte c'est le résultat.

Verseau

Vous serez invité à une réunion, professionnelle ou amicale, mais il se peut, 2ème décan, qu'une obligation vous empêche de l'accepter. Vous en serez contrarié, vous songerez à annuler cette obligation et vous le ferez peut-être, mais là aussi ça vous ennuiera. Vous serez un peu coincé de tous côté et pour quelque chose qui n'a pas une importance essentielle ! C'est juste parce que vous vous direz qu'il faut qu'on vous voie à cette réunion, ce sera important à vos yeux.



Poissons

Rendre service à tous ceux qui en ont besoin est souvent dans votre ADN. Mais il se peut que vous exagériez ou plutôt que les autres vous en demandent trop ! Et vous, gentil Poissons, vous êtes heureux qu'on ait besoin de vous et vous ne pensez pas un instant qu'on profite de vous... Et si c'était la réalité et que voyant que vous répondez à toutes les sollicitations les autres, vos proches, vos collègues, n'aient pas de limites ? A votre place, c'est quelque chose à quoi je réfléchirais.