L'horoscope du 22 juin 2019

publié le 22/06/2019 à 06:42

Bélier

Vous êtes moins fan de ce mois Cancer que les autres, tout simplement parce que vous vous sentez plus sensible, plus émotif et que cela vous met sur la défensive. Donc vos relations avec les autres, et surtout avec ceux qui font partie de votre famille (personnelle ou professionnelle) seront parfois difficiles à cause de vos humeurs, ou ce sont eux qui auront des humeurs qui vous agaceront. Mais cela ne sera pas durable, un jour ou deux pour le 1er décan et jusqu'au 2 juillet seulement.

Taureau

Ce sont vos relations avec votre entourage, personnel ou professionnel qui seront au premier plan. Votre sens pratique fera des merveilles à la maison ou au bureau. Vos proches ou vos clients vous adresseront mille compliments sur votre capacité à comprendre ce qu'ils veulent et à y répondre comme ils l'attendent. En outre, c'est une bonne période pour faire des démarches, des petits déplacements et même pour prendre ou reprendre contact avec un membre de la famille qui habite loin.

Gémeaux

Gagner plus pour dépenser plus, telle sera votre philosophie, 1er décan jusqu'au 2 juillet. Bon, si vous pouviez avoir la bonne idée d'épargner, ce serait encore mieux ! Mais je doute que vous y arriviez, surtout que vous allez peut-être partir en vacances en fin de semaine prochaine et que vous avez certainement plein de choses à acheter avant de partir. Des produits de première nécessité : crème solaire, maillot de bain, et bonnes chaussures pour ceux qui partent en randonnée, par exemple.

Cancer

Bon anniversaire au 1e décan, le plus gâté d'entre tous. Vous n'avez aucune dissonance pour l'instant, vous avez ordre de profiter de la vie en bon épicurien. Certes vous aurez droit à l'opposition de Jupiter au dernier trimestre, mais si elle peut être en rapport avec une affaire administrative ou légale (un procès ?), elle peut aussi indiquer la possibilité de trouver un partenaire, affectif ou professionnel et de fonder une famille ou de vous associer en affaires.

Lion

Le Soleil occupe votre secteur d'ombre et vous invite à vous occuper et préoccuper davantage des autres. Il y a une notion de dévouement dans cette configuration. Vous avez peut-être quelqu'un de malade autour de vous ? Ou un ami en détresse ? Dans ce cas, vous serez certainement un bon " médicament ", et parfois seule votre présence suffira. Cela dit ce secteur est aussi celui des soucis, que vous aurez tendance à exagérer et à voir plus ennuyeux qu'ils ne sont.

Vierge

Dans votre zodiaque, le Cancer correspond à vos espoirs, vos attentes, vos projets. 1er décan, vous en avez à revendre cette année, ne soyez pas pusillanime. Osez, allez de l'avant et surtout faites-vous confiance, c'est le plus important. N'ayez pas peur du changement, il ne peut que vous aider à progresser et ce sera encore plus intéressant pour vous quand Jupiter entrera en Capricorne en fin d'année. Vous aurez alors un succès que vous ne devrez qu'à vous-même et à votre volonté.

Balance

En période Cancer, vous êtes généralement un peu accablé par les responsabilités et surtout tout vous semble plus important que d'habitude. Prenez du recul et hiérarchisez vos tâches : de la plus importante à la plus mineure, sans vous mettre la pression parce que vous pensez que vous n'aurez jamais le temps de tout faire ! Allez, 1er décan, vous avez une semaine pour mettre de l'ordre dans tout ça et vous allez très bien y arriver, faites-vous confiance.

Scorpion

Comme chaque année, le Cancer donne à votre imaginaire et à votre créativité une plus grande place. Vous saurez vous faire confiance et gagner celle des autres. Si vous avez quelque chose à vendre, c'est le moment de vous montrer convaincant ou d'ajuster le prix afin de conclure l'affaire. Toutefois, le mois de juillet et les vacances se profilent, si vous avez choisi de partir ce mois-ci, vous avez bien fait car Vénus (plaisirs) sera en phase avec vous à partir du 3 juillet. Un must !

Sagittaire

Pour vous, c'est tout blanc ou tout noir en période Cancer, vous êtes encore plus excessif et vous êtes attiré par les émotions fortes, quitte à vous mettre en danger. Cela s'entend physiquement bien sûr, mais aussi dans votre attitude dans votre boulot ou dans la vie en général : ne jouez pas les kamikazes et si vous voulez prendre des risques, calculez-les, ne vous lancez pas à l'aveuglette, sous le coup d'un impulsion ou d'une émotion. D'autant plus que votre volonté aura des hauts et des bas.

Capricorne

Le Cancer est la mi-temps de votre année, le mois où vous devez renouer ou renforcer vos liens avec les autres. Et parfois de redonner de l'énergie à votre couple ou à une amitié. Il peut aussi y avoir des invitations, des fêtes, des rencontres intéressantes : vous ne vous ennuierez pas et surtout, en principe, vous ne vous sentirez pas seul. Toutefois, certains natifs (ceux qui reçoivent Saturne), pourraient au contraire se sentir en manque de partenaire et chercher le moyen de faire des rencontres (2e décan surtout).

Verseau

Dans votre zodiaque, le Cancer gère votre quotidien, notamment votre travail. Vous y développerez une certaine habileté et un goût accentué pour la précision. Pour l'instant, c'est le 1er décan qui est concerné (jusqu'au 2 juillet) et qui doit peut-être se préparer à travailler davantage ou à avoir des divergences avec certains collègues, surtout la semaine du 8 au 14 juillet. Les questions de forme et de santé seront aussi au programme, peut-être aurez-vous un examen à faire ?

Poisson

La période Cancer est toujours bonne pour vous et surtout, cette année, pour votre 1er décan, en pleine progression. Plaisirs, loisirs, bien-être sont au rendez-vous. Les uns parce qu'ils partiront en vacances en fin de semaine prochaine, les autres parce qu'ils seront fiers de leurs enfants ou contents de leur apparence physique. Le plaisir pourrait se loger partout, et encore plus lorsque ce sera au tour de Vénus d'entrer en Cancer, c'est-à-dire à partir du 3 juillet (toujours pour le 1er décan).