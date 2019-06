L'horoscope du 16 juin 2019

publié le 16/06/2019 à 08:06

Bélier

Ça commence à être moins tendu pour le 2e décan, mais c'est au tour du 3ème d'être face à un problème répétitif et qui semble être sans solution. Pour l'instant tout du moins... Mais n'allez pas y perdre votre santé, surtout si vous sentez que votre réserve d'énergie s'épuise sans pour autant que la situation bouge. Il se peut que vous vous occupiez d'un parent âgé, par exemple, et qu'il joue un peu les tyrans... Difficile de le lui reprocher, vos rongez votre frein.

Taureau

C'est la dernière ligne droite, avant l'entrée du Soleil en Cancer le 22. Si vous avez un important achat à faire, c'est dans la semaine qui vient ou jamais ! Vous avez toujours du mal, pas forcément à décider, mais à dépenser. Vous vous demandez si ça vaut vraiment le coup... Mais il semble que votre achat concerne un objet indispensable et que vous ne pouvez pas le zapper. 3e décan, c'est vous qui êtes concerné et il semble qu'un proche va vous pousser à vous décider.

Gémeaux

Il y aura de l'émotion dans l'air, de l'amour même si vous êtes né fin mai et plus vous pourrez exprimer librement vos sentiments, mieux vous vous sentirez. Il n'est pas exclu, comme Vénus est conjointe à votre Soleil (né fin mai et peut-être aussi début juin), que vous fassiez une rencontre à l'occasion d'une fête : un anniversaire ou encore une cérémonie religieuse quelconque. Quelqu'un vous plaira et vous aurez l'impression que c'est réciproque.

Cancer

Préparez-vous à l'écueil de la dissonance Mars/Pluton, 3e décan, vous en avez pour une semaine, et elle révèle que vous préférerez casser plutôt que de plier. Ce qui veut dire qu'il y aura de fortes tensions avec un partenaire, affectif ou professionnel et que vous ne vous laisserez pas faire, ce qui est tout à votre honneur. Ne vous découragez pas si cela dure et si la colère s'installe, essayez de dépenser cette énergie dans des exercices physiques.

Lion

Encore de bonne humeur, vous aurez souvent le sourire aux lèvres parce que vous serez dans un contexte peuplé de personnes qui vous admirent et vous aiment. Apparemment, le contexte idéal pour que vous vous épanouissiez et que vous donniez le meilleur de vous-même. Peut-être aussi que vous serez joueur aujourd'hui et que vous aurez la possibilité de montrer combien vous êtes chanceux au jeu ? En tout cas, ce dimanche sera une sorte de récréation.

Vierge

Lune et Jupiter sont conjointes, cet aspect pourrait augmenter votre sensibilité et votre émotivité, que vous avez tendance à combattre la plupart du temps. Mais vous ne pourrez pas faire autrement et ce sont encore une fois ceux qui sont nés autour des 11 et 12 septembre qui seront concernés par la conjoncture. Mais vous avez des armes pour lutter, Mars étant bien disposée pour ces mêmes natifs. Mais pourquoi lutter contre vos émotions ?

Balance

Né début octobre, vous continuez à apprécier la vie et ses plaisirs, un voyage pourrait être en préparation, à moins que vous ne soyez sur le départ. Probablement, pour la plupart, un voyage professionnel ou alors vous avez décidé de prendre quelques jours parce que vous devez rattraper des congés que vous n'avez pas pris. 3e décan, Mars entame un aspect qui est révélateur d'une période (jusqu'au 1er juillet) où vous allez devoir affronter quelqu'un d'inflexible.

Scorpion

La conjoncture continue à vous gâter et ce n'est pas terminé puisque le Cancer prendra ses quartiers le 22. Vous aurez des facilités pour prouver votre valeur, sur le plan professionnel la plupart du temps. Vous aurez des idées qui feront tilt, ou bosserez sur un concept qui plaira. Mais c'est aussi une période qui peut être dédiée aux voyages (jusqu'au 22 juillet) et vous pourriez commencer à préparer, peut-être, vos futures vacances. Vous y penserez beaucoup en tout cas.

Sagittaire

Lune et Jupiter se rencontrent chez vous, vous donnerez beaucoup de place à votre idéalisme et votre réalité sera un peu trop augmentée. Restez mesuré. Vous manquez de limites sous cette conjoncture et cela pourrait s'exprimer de plusieurs manières : vous serez trop enthousiaste par exemple, ou vous exagérerez vos émotions, surtout si vous êtes du 2e décan. Jupiter et Neptune étant de nouveau en bisbille, il se peut que tout soit exagéré et idéalisé en ce moment.

Capricorne

Les nuages s'éloignent pour le 2e décan, mais il y en a toujours un gros pour le 3e décan, qui est très gêné dans ses actions, et même empêché d'agir pour certains. L'opposition de Mars se double d'une opposition à Pluton et ceux qui sont nés autour du 13 janvier sont les plus concernés ; il faudrait sortir de votre gangue protectrice car vous êtes en train de vous couper de tout moyen d'action, ou alors vous agissez en allant à l'encontre de vos intérêts, contre vous-même !

Verseau

Prévoyez une très agréable journée, vous serez entouré d'amis ou de personnes avec qui vous avez un projet. Et même en ce dimanche, vous y travaillerez. C'est-à-dire que pour le Verseau, le dimanche est un jour comme les autres, s'il y a du travail vous le faites et vous n'en profitez que rarement pour vous installer dans votre canapé ou voir la famille. Vous n'aimez pas trop les rituels, les habitudes qui s'installent, d'ailleurs elles sont bouleversées en ce moment pour les natifs de janvier, qui sont en plein remaniement.

Poisson

C'est compliqué pour le 2e décan et ceux qui sont nés autour du 11 mars, trahison, tromperie, idéalisation excessive, c'est la même histoire depuis des mois. Il se trouve qu'après avoir été très active en décembre-janvier, une dissonance entre Jupiter et Neptune est de nouveau au premier plan, mais comme Jupiter est rétrograde, cela pourrait être moins embrouillé qu'en début d'année ; toutefois il faut réfléchir à une ou des solutions pour régler le problème.