L'horoscope du 18 juin 2019

publié le 18/06/2019 à 05:45

Bélier

2ème décan, Vénus vous facilite les choses surtout dans le domaine relationnel où vous aurez l'art d'établir des liens de complicité avec ceux que vous croiserez. Vos clients vous adoreront et vous devez en profiter pour les chouchouter et les empêcher d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas mieux. Vous y parviendrez si vous ne leur mettez pas trop la pression et surtout si vous savez les faire rire. Votre humour comptera pour beaucoup dans vos petits succès.

Taureau

Comment expliquer à un proche qu'il fait fausse route, sans le vexer ou le dresser contre vous ? Une équation difficile à résoudre, sauf si vous vous montrez délicat. En effet, si vous y allez par petites touches et non avec vos gros sabots, vous arriverez peut-être à lui faire comprendre qu'il/elle n'est pas forcément une victime et qu'il/elle a peut-être intérêt à revoir ses comportements. Faites preuve de douceur, d'empathie et votre message passera mieux.

Gémeaux

3ème décan, bon anniversaire, vous et le 1er décan vous êtes épargnés par la conjoncture même si vous ne pouvez pas y être totalement insensible. Je vous rappelle : Jupiter et Neptune sont de nouveau en bisbille et sèment la zizanie, autant sur le plan personnel que d'une manière générale. Mais ça c'est pour le 2e décan, le 3e décan ayant juste quelques questions matérielles à régler, ce qui est toujours moins " douloureux " que les tourments psychologiques.

Cancer

3e décan, né après le 12 juillet, ne laissez pas la colère vous contrôler, au contraire canalisez-la et utilisez-la comme d'une arme pour vous défendre. Vous êtes probablement très à fleur de peau à cause de la nature d'une relation, vous avez l'impression qu'on vous prend tout et qu'on ne vous donne rien. Ou alors, comme je l'ai déjà dit, vous êtes face à quelqu'un qui se comporte de manière tyrannique et qui veut vous écraser, vous faire croire que vous êtes nul.

Lion

Vous risquez d'être un peu découragé car vous aurez affaire à quelqu'un de très négatif, probablement dans le boulot, et qui déprimera tout le monde. Vous qui êtes essentiellement optimiste, vous ne serez pas sensible à cette personne mais peut-être que ceux qui travaillent avec vous, ou pour vous, le seront ! Ne l'empêchez pas de parler, mais dites tout de suite le contraire, démontrez que cette personne a peut-être raison, mais qu'elle peut aussi se tromper.

Vierge

Vous êtes plutôt bien servi si vous êtes du 3e décan, né après le 12 septembre. Vous allez pouvoir convaincre quelqu'un de vous accompagner dans un projet. Quelle que soit la nature de ce projet, vous trouverez un/e volontaire pour faire équipe avec vous ou même pour vous aider financièrement (dans certains cas). Toutefois, il y a un aspect de Mars qui indique que vous ne devez pas ménager votre interlocuteur et que ce sont vos efforts pour convaincre qui marcheront.

Balance

Si le 3e décan est encore mal loti, ce n'est pas le cas du 2e décan qui reçoit d'aimables influx de Vénus. Il sera question d'évasion, d'un futur voyage. A moins qu'une personne qui habite loin de vous vienne vous voir ou vous donne de ses nouvelles. Vous pouvez vous aussi vous déplacer pour aller retrouver quelqu'un que vous aimez et je peux vous assurer que vous apprécierez les moments que vous passerez avec cette personne. Surtout né vers le 5 octobre.

Scorpion

Vous avez la baraka et en dépit de ce qui se passe peut-être autour de vous, vous serez comme un poisson dans l'eau. Il est vrai que les crises ne vous font pas peur. Vous savez même exactement ce qu'il faut faire pour en sortir... Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois... Il se peut aussi que quelqu'un de votre entourage aille mal, psychologiquement ou physiquement et vous saurez lui dire ce qu'il faut pour lui donner envie de se battre, de ne pas se laisser aller.

Sagittaire

Il est possible qu'une histoire d'argent vous prenne la tête, 2e ou 3e décan. Pour vous, 2ème décan, le problème n'est pas clair, il peut y avoir eu malversation, vol, escroquerie, mais vous n'êtes pas sans ressources face à cette histoire ; un Sagittaire a toujours plus d'un tour dans son sac ! 3e décan, pour vous aussi une question d'argent, une situation dont vous sortirez rapidement parce qu'il faudra trancher et que vous n'hésiterez pas à le faire.

Capricorne

N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier, c'est valable jusqu'à samedi et si vous êtes face à un obstacle que vous trouvez infranchissable, la solution vous apparaîtra, mais pas avant la fin de la semaine. Cet obstacle vient de l'extérieur, de quelqu'un qui cherche à vous faire sortir de vos gonds et certains pourraient s'y laisser prendre (né autour du 11 janvier par exemple). Mais rien ne vous empêche de réponde et de lui renvoyer toute son agressivité.

Verseau

Vous serez un peu à l'ouest, présent et absent, mais ce sera peut-être une façon de ne pas être trop sensible à ce qui se passe et qui, c'est vrai, est perturbant. Mais à la date où j'écris ces prévisions (6 avril) il est difficile d'être précise sur d'éventuels événements. Ce qu'on voit dans les astres c'est que le même aspect qu'en janvier se répète et qu'il est actif déjà depuis quelque temps ; il y a de l'agitation dans l'air et vous vous demandez comment on va sortir de cette impasse.

Poisson

3ème décan, par chance la conjoncture ne vous touche pas, mais il n'empêche que vous pourriez être inquiet pour l'un de vos enfants qui passe un examen, par exemple. Ou parce que vous devez convaincre quelqu'un d'accepter l'une de vos productions (artistique, probablement). De toute façon, il y aura de l'inquiétude, vous ne pourrez pas être totalement tranquille dans votre tête ; essayez de fixer votre attention sur autre chose...