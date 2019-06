L'horoscope du 14 juin 2019

publié le 14/06/2019 à 05:45

Bélier

Ceux de Mars ont toujours bonne presse avec Vénus, en revanche né autour des 7, 8, 9 avril ce n'est même pas la peine d'essayer de bouger quoi que ce soit ! Ça passera après dimanche mais en ce moment rien ne peut avancer, la conjoncture vous ferait même reculer et ce n'est pas très facile à supporter pour le Bélier, qui est toujours pressé. Et le 3e décan n'est pas mieux avec la dissonance de Pluton qui l'oblige à supporter des mutations difficiles et parfois même des deuils.

Taureau

2e décan, c'est une bonne journée pour dialoguer et obtenir ce que vous désirez en prenant votre interlocuteur par les sentiments et étant dans le compromis. Vous ne devriez pas avoir de difficulté si vous y allez en douceur et en ménageant la susceptibilité de l'autre. 3e décan, le bon aspect que Pluton vous envoie est activé, il vous donne une grande force intérieure et une vision intuitive mais néanmoins précise du monde qui vous entoure. Mais veillez à ne pas vous barder de certitudes.

Gémeaux

Difficile, à l'heure actuelle, de sortir par le haut du problème qui vous tracasse 2ème décan, laissez passer quelques jours et vous finirez par trouver la bonne idée. En plus de la dissonance entre Mars et Neptune qui vous empêche de prendre les bonnes décisions ou la bonne direction, Mercure (votre planète) s'oppose à Saturne et vous assèche intellectuellement (jusqu'à dimanche), vous manquez d'idées et ce n'est pas souvent que cela vous arrive !

Cancer

Si ça bloque dans votre vie 3e décan, si vous ne voyez aucune porte de sortie ou de compromis possible, Pluton dit que vous devez remettre une relation en question. On vous barre la route, ou on vous fait croire que vous n'êtes pas capable de... ou encore que tout est votre faute : on vous culpabilise au point que cela vous paralyse. Si l'une de vos relations se comporte ainsi, vous devez y mettre un terme et partir très loin de lui ou d'elle, cette personne est toxique pour vous.

Lion

Rien ne sera facile, tout vous paraîtra être une montagne mais il est vrai que les petits problèmes s'accumulant, votre vision de la situation est pessimiste. C'est juste pour aujourd'hui et cela vous mettra d'une humeur de dogue. De plus, Mercure s'opposant à Saturne jusqu'à dimanche, vous aurez tendance à ne voir que ce qui ne va pas et à vous dire que personne ne peut vous aider, que vous êtes seul face à vos soucis. Mais vous savez bien que c'est faux !

Vierge

Mercure étant opposée à Saturne, on risque de vous donner des conseils de bon sens, mais ils ne vous plairont pas du tout, vous les rejetterez d'emblée, 2e décan. Ces conseils concerneront probablement une affaire de coeur, ou une association, qui semble vous faire prendre une mauvaise direction ou vous inciter à lâcher prise sur des choses auxquelles vous teniez beaucoup auparavant. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour du 11 septembre.

Balance

Faites une pause et prenez le temps de réfléchir, surtout 2e décan. Vous avez une décision un peu difficile à prendre, qui implique de renoncer à quelque chose. Cela va durer jusqu'à dimanche, surtout si vous êtes né autour du 12 octobre ; apparemment vous êtes très contrarié par la situation, mais cela devrait aller mieux après dimanche surtout que Vénus adoucira votre vie à partir de lundi prochain ; le plaisir sera de nouveau au rendez-vous.

Scorpion

Tout ira dans le bon sens pour vous aujourd'hui. Étonnant, non ? Vos rendez-vous seront fructueux et toute décision prise sera mise en oeuvre rapidement. Vous sentirez d'ailleurs que vous êtes en phase avec le monde et en particulier avec vos clients... ou vos dossiers. Vous ne lâcherez prise sur rien et votre sens de la psychologie sera une aide précieuse pour améliorer certaines de vos relations. Certes, ce sera un peu moins folichon côté coeur (1er décan).

Sagittaire

Si vous êtes du 2e décan, il est possible qu'on ait trahi une promesse faite ou un engagement qui avait été pris et que vous soyez en pleine désillusion. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit, vous tombez sur les mauvaises personnes ou vous faites des mauvais choix. Cela dit, la situation actuelle peut être le prolongement d'un mauvais choix passé et qui revient sans cesse vous tourmenter. Pourquoi ne pas vous faire aider pour arrêter de répéter ?

Capricorne

Un rendez-vous ou un déplacement vont devoir être annulés, mais n'y voyez pas un mauvais karma 2e décan, il y a des blocages qui impactent votre mobilité. Mais ce n'est peut-être pas vous qui ne pourrez pas bouger, ce sont peut-être la ou les personnes avec qui vous aviez rendez-vous qui seront dans l'impossibilité de se déplacer... La conjoncture de cette fin de semaine n'est pas bonne, vous aurez l'impression que rien ne se passe comme vous le voulez.

Verseau

Vous n'êtes pas mieux servi que les autres signes, la mauvaise conjoncture est générale. Mais pour vous, ce sont des détails sans importance qui gêneront. Des détails matériels, quelque chose qui ne marche pas comme d'habitude et vous vous demanderez si vous ne devez pas payer une réparation ou changer l'objet en question. Au travail, les relations ne seront pas chaleureuses et vous aurez l'impression que c'est chacun pour soi, ce qui n'est pas dans votre philosophie.

Poisson

Une nette amélioration pour le 2e décan, malmené la semaine dernière et qui pourrait avoir trouvé une idée maligne pour se sortir d'une embrouille. C'est toujours la même situation qui est en cause (né autour du 9 mars surtout) et qui vous empêche de construire votre vie professionnelle ou privée. Vous manquez de limites et cela joue contre vous à un moment ou à un autre. Un proche avec qui vous en discuterez va vous donner une solution, à examiner de près.