L'horoscope du 19 juin 2019

publié le 19/06/2019 à 16:00

Bélier

Vous avez connu mieux, 3e décan. La communication, les échanges et les déplacements ne seront vraiment pas faciles pour vous, ça ira mieux demain. Disons qu'il y a un pic aujourd'hui et qu'à partir de demain la conjoncture commencera à se défaire. Seul le 2e décan tire bien son épingle du jeu grâce à son humour et à la présence de quelqu'un, un proche, avec lequel vous vous entendez bien. Vous savez rire de tout et mettez ainsi les situations stressantes à distance.

Taureau

Pour vous aussi, la conjoncture est positive et vous ne mâcherez pas vos mots, mais vous serez peut-être porté par une juste colère, provoquée par une nouvelle. Cela ne concerne a priori que le 3e décan, qui aura des facilités pour s'exprimer, mais vous ne le ferez certainement pas en douceur ! Il se peut également que vous ayez un rendez-vous à prendre dans l'urgence ou que vous deviez effectuer un petit déplacement plus vite que vous ne l'aviez prévu.

Gémeaux

Mercure et Mars sont en conjonction, il va falloir taper du poing sur la table pour qu'on vous rende un objet que vous avez prêté ou une somme empruntée. Toutefois, en fonction de votre ascendant, cela peut se passer dans un autre domaine, le point commun à toutes les situations possibles étant la colère, la contrariété, le mécontentement. Mais tout ceci sera très passager, la conjoncture atteint un pic aujourd'hui et perdra en force dès demain.

Cancer

La conjonction Mercure/Mars se fait chez vous, elle vous place face à une personne inflexible et qui ne veut pas vous écouter, ce qui vous met en rage 3e décan. Et il y a de quoi parce qu'on a l'impression que vous êtes muselé, que vos réactions (et vous en avez) sont inutiles parce que de toutes les manières l'autre n'en tiendra pas compte. En outre, il est difficile pour vous de vous détacher de cette personne, vous avez tissé des liens qui semblent être solides ; mais pesez bien le pour et le contre...

Lion

La rencontre du jour entre Mercure et Mars sera l'occasion pour vous de fuir toute forme de violence verbale et de donner une leçon à ceux qui s'y laissent aller. Non pas que vous ne soyez pas capable de dire crûment ce que vous pensez de façon à clouer le bec à l'autre, mais en la circonstance cela vous semblera inutile. Il se peut aussi que vous ayez un très passager problème de santé, probablement dû au stress que certains subissent (1er et 3e décans).

Vierge

Comme hier ciel est plutôt clément pour le 3e décan, ce que vous anticipez est juste, vous ne vous trompez pas. Mais le 2e décan est encore dans l'illusion, ou est tout juste en train d'en sortir et cela ne se fait pas facilement : il vous faut du temps pour vous rendre compte de la nocivité d'un attachement à une personne ou à quelque chose. 1er décan, le bon aspect que vous envoie Uranus sera activé demain, vous aurez encore une fois le sentiment de progresser.

Balance

Une explication s'impose, avec votre partenaire ou avec votre boss. Un problème avec son autorité que vous ne supportez plus ou la vôtre qu'il vous reproche. Cela dit, la vraie Balance n'est pas très autoritaire de nature et a parfois même tendance à subir celle des autres. 3ème décan, est-ce que ça ne serait pas justement l'occasion de dire à cette personne d'arrêter de vous traiter comme si vous aviez 10 ans ? On dirait qu'il ou elle cherche à vous donner une mauvaise image de vous.

Scorpion

Il n'y aura pas à discuter, vous imposerez vos volontés et si on n'est pas content on n'aura qu'à aller voir ailler. Aujourd'hui, il n'y aura pas plus déterminé que vous ! Vous vous surpasserez même, mais sans violence bien sûr : quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, vous y mettrez une énergie tellement positive que vous ne pouvez que réussir. Cela ne concerne que le 3e décan et pas ceux d'octobre qui sont bien incapables de prendre la moindre décision.

Sagittaire

La rencontre Mercure/Mars peut vous valoir une vive discussion à propos d'argent et de rendement de votre activité. Mais vous pouvez aussi négocier une vente ou au contraire un achat pour certains. Quoi qu'il en soit, il y a de la nervosité dans l'air et vous devez éviter de laisser vos nerfs vous imposer leur loi. Vous avez la capacité de vous contrôler et c'est vraiment ce que vous avez intérêt à faire, vous n'en serez que plus convaincant lors de vos négociations.

Capricorne

Mercure et Mars s'opposent à vous, ce qui signifie qu'on pourrait vous reprocher de ne pas assez communiquer et de prendre des décisions seul dans votre coin. Mais il y a probablement quelque chose d'autre qu'on ne vous dit pas, peut-être par peur de votre réaction 3ème décan. Seriez-vous trop autoritaire et même inflexible ? Attention, souvenez-vous de la fable de La Fontaine le chêne et le roseau : il faut parfois plier, c'est une force que vous devez acquérir.

Verseau

C'est dans le boulot, avec l'un de vos collaborateurs ou employés qu'il peut y avoir de quoi vous mettre en rogne. Le travail vous semblera mal fait, voire bâclé. Ou alors c'est vous qui ne serez pas content de votre travail parce que vous estimerez qu'il n'est pas assez parfait. Mais le plus important, c'est que vous serez trop nerveux et que vous vous stresserez pour des détails. Essayez de ramener les choses à leur juste valeur, votre façon de les considérer peut les exagérer.

Poisson

La conjoncture va vous faciliter les choses, vous serez un des rares signes à en profiter, surtout si vous avez quelque chose de difficile à dire ou à faire. Cette fois-ci, vous ne vous embarrasserez pas de scrupules, vous ne fuirez pas, vous parlerez franchement et ne mettrez pas des heures à vous faire comprendre. Il faut dire que peut-être votre orgueil a été piqué, 3e décan ? En général, c'est une des seules choses qui vous fait réagir ; mais cela dépend beaucoup de votre ascendant.