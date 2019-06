L'horoscope du 15 juin 2019

publié le 15/06/2019 à 07:45

Bélier

Vous aussi vous aurez besoin de vous évader ce week-end, de vous changer les idées, surtout 2e décan ; la conjoncture est encore un peu déprimante. Vous ne parvenez pas à échanger sans problème avec vos proches, et avec l'un d'eux en particulier, et l'ambiance est très morose. Mais vous pouvez aussi avoir eu une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous en a " fichu " un coup et vous devez le digérer encore jusqu'à demain soir.

Taureau

N'attendez rien des autres, comme ça vous êtes sûr que vous ne serez pas désappointé. Il arrive que les gens soient décevants, il faut vous y faire, et éviter d'y accorder trop d'importance : vous n'allez pas vous rendre malade à cause de la nature humaine ! Vous voudriez que l'autre soit parfait, ou tout du moins essaye de l'être et fasse des efforts, mais il ou elle n'a probablement pas la même vision de la vie que vous. C'est un sujet sur lequel vous devriez échanger.

Gémeaux

Un week-end comme vous les aimez, surtout 1er décan, vous avez le sens de la fête et il y aura certainement une réunion amicale comme vous les aimez. Conviviale, chaleureuse, amusante, tout ce qui peut vous distraire et vous faire oublier le reste sera bienvenu ! Il est vrai que vous n'êtes pas de ceux qui apprécient la conjoncture actuelle, vous n'aimez pas les problèmes et quand il y en a, vous vous en débarrassez le plus vite possible.

Cancer

Vous allez devoir mettre de l'ordre, autant chez vous que dans votre tête, et le 2e décan a bien besoin de faire un peu le vide pour y voir plus clair. Mercure est conjointe à Mars et le deux s'opposent à Saturne, ce n'est pas une configuration de rêve (2e décan) ! Soit vous êtes coincé parce que vous avez mal quelque part, soit (en majorité) vous butez sur un problème qui vous semble insoluble. Si cela vous fait souffrir, n'hésitez pas à demander de l'aide, à un proche ou à quelqu'un de spécialisé.

Lion

Contrairement à hier, vous serez d'une humeur de rêve, tout vous paraîtra plus beau que d'habitude, les gens comme le contexte dans lequel vous serez. Peut-être allez-vous partir en week-end dans un bel endroit, ou alors que vous irez voir un beau film, un beau spectacle ? La notion de beauté sera importante à vos yeux en tout cas. Né fin juillet, l'entraide et certains espoirs que vous entretenez seront présents à votre esprit.

Vierge

Vous aurez du mal à rester au calme chez vous, vos proches voudront bouger et vous vous sentirez obligé de suivre le mouvement, sans enthousiasme. En fait, vous serez partagé entre l'envie de vous activer, de ranger la maison ou de lire un bon bouquin, et l'appel de la nature qui peut aussi être très fort chez vous. Les plus tiraillés entre ces deux tendances étant ceux qui sont nés début septembre. Vous pouvez aussi faire les deux, bien entendu.

Balance

C'est encore top pour les natifs de septembre et début octobre, mais ça se corse si vous êtes né autour du 12 octobre, vous boudez ou on vous boude. Il y a de la friture sur la ligne, la communication ne passe pas ; à moins que vous n'ayez un problème pour vous déplacer ou que vous n'ayez une douleur quelque part. Cependant, un membre de la famille, parfois un enfant, peut aussi vous casser les pieds et vous donner envie de prendre vos distances.

Scorpion

Profitez ! C'est ce que vous dit la conjoncture, il faut profiter du moment présent, profiter de ceux que vous aimez et leur montrer vos sentiments. En général, vous restez très discret à tel point que l'autre ne sait pas si vous l'aimez ou pas. Vous n'êtes pas très... rassurant, parce que pour vous l'amour n'est pas rassurant. Mais aujourd'hui, essayez d'être moins déstabilisant et de montrer que vous avez des sentiments, que vous êtes attaché.

Sagittaire

Vous n'aurez qu'une envie, jouer la fille de l'air et vous évader de chez vous. 1er décan, il y a une fête au menu ce soir, une occasion de faire des rencontres et surtout de ne pas rester enfermé chez vous. Cependant, vu la conjoncture dont nous avons parlé les jours précédents, certains risquent de se faire du souci sur le plan économique, pour leur argent ou pour l'économie du pays. Ce sera en tout cas un sujet qui vous occupera.

Capricorne

Ce qui vous fera le plus de bien ce week-end, c'est de lâcher un peu prise et de voir la vie côté soleil. Même si, pour certains, il y a de gros nuages dans le ciel. Il est vrai que Mercure et Mars sont face à Saturne (mais cela se termine demain en principe) et que vous avez du mal à vous défaire de votre pessimisme. Toutefois, cela ne concerne qu'une partie du 2e décan, qui peut aussi souffrir d'une douleur articulaire ou osseuse.

Verseau

Changement d'ambiance ce week-end, vous serez tourné vers l'avenir et vers le ou les projets qui sont les vôtres. Un petit conseil, soyez patient ! Les choses vont se décanter au fur et à mesure et reprendront leur cours normal en août, en particulier pour votre 2e décan. Pour l'instant, c'est le 1er qui va bien et qui, grâce à Vénus, peut s'attendre à un très agréable week-end, surtout si vous êtes né fin janvier.

Poisson

Votre sens des responsabilités sera peut-être légèrement exagéré et ce n'est pas parce que vous vous chargerez de tout qu'on vous aimera davantage. Prenez du recul et demandez-vous ce que vous avez réellement envie de faire et non ce que vous devez faire par sens du devoir... Souvent, vous vous en mettez trop sur le dos et vous ne parvenez pas à tenir parole. Du coup, on vous en veut, on dit que vous n'êtes pas fiable...