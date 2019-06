L'horoscope du 13 juin 2019

publié le 13/06/2019 à 05:46

Bélier

Né en mars vous avez une belle marge de manoeuvre, ce qui n'est pas le cas de ceux nés autour des 8, 9 avril. Un sentiment de perte ou de frustration vous perturbe. Cela dit, la force de l'aspect est différente pour chacun et il se peut que, pour vous, ça n'ait pas une grande importance... 3e décan, vous n'êtes pas mieux loti avec la dissonance de Pluton (né autour du 13 avril), qui peut vous valoir un choix impossible à faire ou de vous heurter à quelqu'un de totalement inflexible.

Taureau

1er décan, le grand changement se poursuit, que vous le vouliez ou non et cela n'a pas l'air d'être négociable, vous n'avez pas de contrôle possible sur la situation. Cela dit, c'est peut-être pour votre bien ? Vous ne savez pas où ça va vous mener à terme (1 an, 18 mois), à moins que vous n'ayez un projet précis en tête et qu'il ne soit difficile à mener. 2ème décan, il se peut que vous soyez moins mobile ces jours-ci, mais par la force des choses et non de votre volonté.

Gémeaux

On pourrait vous faire quelques critiques sur la qualité de votre travail, 1er décan, mais vous n'en aurez cure, Vénus vous met de très jolies images en tête. Et puis elle place aussi vos sentiments ou ceux qu'on vous porte au premier plan, et si vous n'êtes pas amoureux, ce sont des satisfactions matérielles qui vous mettront du baume au coeur. 2e décan, au contraire du 1er, vous pourriez avoir un gros souci financier, mais vous penserez qu'il y a eu une erreur. Ne laissez pas traîner.

Cancer

Le 1er décan aura la cote aujourd'hui, vous pourrez plaire à qui vous voulez. En revanche, pour le 2ème c'est toujours la galère, au pire jusqu'à lundi prochain. Le 3ème semble épargné mais si on regarde d'un peu plus près, il y a une opposition de Pluton qui pourrait mettre certains face à un mur, à une impossibilité de faire un choix, ou de vivre selon ses volontés parce que quelqu'un s'y oppose, peut-être pas volontairement, et encore... (né autour du 15 juillet surtout).

Lion

Sur le plan affectif, vous aurez l'impression d'être dans " un jour sans fin " et donc de revivre toujours la même chose, 1er décan. Cela a du sens, trouvez lequel. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a probablement quelque chose dans vos comportements qui achoppe et qui peut donner envie à l'autre de se retirer du jeu. Cela dit, il y a un autre domaine où vous pourriez revivre la même histoire et vous sentir rejeté, c'est celui du boulot où ça ne va pas fort pour certains.

Vierge

Une bonne journée pour toutes les Vierge, la situation semblent s'éclaircir pour ceux du 2ème décan, et plus vous serez ferme plus cette situation évoluera. Pour se sortir d'un problème comme le vôtre, il ne s'agit pas d'attendre que ça passe ou qu'on vole à votre secours : c'est à vous de prendre la situation en mains, de décider que c'est terminé, que vous avez atteint le point de non-retour et de le faire savoir à la ou les personnes responsables.

Balance

Vous serez mécontent parce qu'une de vos activités ne marche pas aussi bien qu'avant et ne vous rapporte pas ce qu'elle devrait. Un peu de patience, SVP. Rien n'est vraiment perdu, c'est tout simplement ralenti pour des raisons qui vous échappent et qui n'ont rien à voir avec vous, ni avec la qualité de votre travail. Cela concerne surtout le 2e décan (né vers le 12 octobre), alors que pour le 1er décan, c'est toujours une belle période, pleine de charme et de bons sentiments.

Scorpion

La Lune s'étant posée dans votre signe, vous serez encore plus réceptif et intuitif que les autres jours, et le rêve vous permettra de vous évader de la réalité. Une réalité qui n'est pas vraiment folichonne pour tous, l'opposition entre Mars et Saturne ayant tendance à bloquer des situations. Il est possible, par exemple, que vous ayez du mal à vous déplacer et pour des raisons indépendantes de votre volonté. Il peut y avoir une grève, par exemple (prévisions écrites début avril).

Sagittaire

Un petit trou d'air aujourd'hui, vous ne serez pas dans votre forme habituelle pendant quelques heures, peut-être parce qu'un proche vous aura déçu ? Ou que vous attendiez quelque chose et que vous ne l'avez pas eu...Cela ne concerne pas le 1er décan qui reçoit toujours un bon aspect de Vénus, favorable au contraire aux accords en tout genre. C'est plutôt le 2e décan qui est sensible à une opposition entre Mars et Saturne, qui vous empêche d'obtenir facilement ce que vous voulez.

Capricorne

N'oubliez pas que vous avez des amis, même dans votre milieu professionnel. Le 2ème décan en a bien besoin en ce moment, n'hésitez pas à solliciter vos alliés. Le Capricorne se sent seul dans les épreuves (à moins d'un ascendant qui dit le contraire) et son orgueil l'empêche le plus souvent de demander de l'aide. Ou alors il ne veut pas " déranger " ce qui est une erreur ; et si vos amis ou alliés se sentaient flattés parce que vous avez besoin d'eux ? Vous avez pensé à ça ?

Verseau

Trop d'obligations et de contraintes dans votre travail, cela vous donnera envie de jeter l'éponge. Mais votre conscience professionnelle vous en empêchera. Et de toutes les façons vous n'êtes pas quelqu'un qui renonce, qui abandonne. Vous rejetez quand vous êtes exaspéré, ou vous jetez, mais vous ne renoncez pas face à la difficulté. C'est simplement dans votre tête " je n'aurai jamais le temps de faire tout ça ". Et puis vous vous y mettez et tout se passe sans anicroches.

Poisson

Le 1er décan est encore une fois le mieux servi, vous vous sentirez aimé ou au minimum apprécié par ceux qui vous entourent et qui vous complimenteront. Des compliments qui vous iront droit au coeur... Pour certains, il pourrait y avoir un retour de flamme, soit dans votre couple, soit parce que vous retrouvez quelqu'un de votre passé qui a compté et qui avait disparu dans la nature. Mais cela n'est peut-être pas la réalité, cela peut venir d'un rêve que vous avez fait.