L'horoscope du 17 juin 2019

publié le 17/06/2019 à 05:45

Bélier

Ça ne sera pas non plus une partie de plaisir pour le 3e décan mais au moins vous pourrez décompresser en parlant cash, en étant celui/celle qui dit des vérités. Vous ne penserez pas aux conséquences de ce que vous allez " sortir ", et il est vrai que cela aura un effet immédiat de soulagement. Cela dit, la conjoncture va être active toute la semaine et ne se terminera que le 27 juin : vous avez encore le temps de vous énerver et de devoir à nouveau vous expliquer franchement.

Taureau

Vous aussi vous êtes épargné par la conjoncture, 2e et 3e décans, mais vous ne vous ficherez pas de ce qui arrive, vous le commenterez tout en le vivant de loin. Surtout qu'il pourrait y avoir de grosses querelles autour de vous et que vous n'êtes pas du tout adepte de ce genre de situation. Mais il faut bien vous dire que la situation peut se dégrader, d'une manière générale, pas pour vous spécialement, et qu'en parler autour de vous peut vous aider à mieux le vivre.

Gémeaux

Jupiter et Neptune seront toute la semaine en mauvais termes, cela n'est pas de très bon augure pour votre stabilité et encore moins pour celle du pays. C'est la même conjoncture qu'en janvier, à part que Jupiter est rétrograde, ce qui devrait normalement changer la donne ; mais j'ai bien peur qu'il y ait encore des mouvements de foule, des manifs, des couacs de la part des dirigeants. En ce qui vous concerne, né vers le 9 juin, ne prenez aucune décision.

Cancer

Vous allez pouvoir vous défouler, passer vos nerfs, 3e décan. Mercure et Mars sont conjointes cette semaine et vous pourrez dire tout ce qui vous passe par la tête. En fait, vous serez nerveux, irritable et personne n'aura intérêt à vous refuser quoi que ce soit parce que votre colère intérieure s'exprimera rapidement à l'extérieur. Encore heureux que la dissonance de ces planètes avec Saturne soit terminée ! Essayez malgré tout de ménager la sensibilité de vos interlocuteurs.

Lion

Évitez de surveiller les moindres faits et gestes de vos proches, ils pourraient penser que vous manquez d'assurance, et ce n'est pas ce que vous voulez. C'est en effet une preuve d'insécurité, de volonté de contrôle, de maîtrise, mais vous ne pourrez influer sur rien, sinon créer de la peur ou donner à l'autre l'envie de vous fuir. Cela concerne surtout le 3e décan, parce que le 2e dispose de Vénus toute la semaine et sera plus enclin à flirter, à séduire qu'à surveiller les autres.

Vierge

Vous aussi vous serez sensible à la discorde Jupiter/Neptune 2e décan, la vérité est parfois difficile à accepter, surtout quand on se l'est longtemps cachée. Certes, vous saviez très bien où elle était, mais vous avez préféré vous mettre un voile devant les yeux et aujourd'hui vous ne savez pas quoi faire, ni quelle direction prendre. La conjoncture peut aussi avoir un effet délétère sur l'ambiance générale, nous avons affaire au même aspect qu'en décembre-janvier !

Balance

Ce n'est pas calme pour ceux du 3e décan, vous qui détestez les conflits il y en a un beau qui a démarré ces derniers jours. Probablement avec votre partenaire, ou avec votre boss ; ça chauffe ! Et cela se passe surtout au niveau des échanges où vous ne parvenez pas à trouver un terrain d'entente. Ou alors on vous a mis une tonne de travail sur le dos... A moins qu'il n'y ait des problèmes avec la santé d'un parent, ou d'un beau-père, d'une belle-mère. Vous pourriez vous faire beaucoup de souci.

Scorpion

Vous serez presque le seul signe à ne pas être trop sensible à la conjoncture, si ce n'est de manière virtuelle. D'ailleurs, vous vous sentirez loin de tout 3e décan, vous aurez la tête ailleurs, peut-être dans vos études ou celles de vos enfants ? C'est en effet la semaine du Bac et s'il est maintenu (on ne sait jamais, avec les dissonances déstabilisantes ; prévisions écrites le 5 avril) vous êtes prêt à vous lancer ou à soutenir votre enfant contre vents et marées. Mais ne lui mettez pas trop la pression !

Sagittaire

Vous aurez à pâtir de la mésentente Jupiter/Neptune, Jupiter étant la planète qui vous représente. 2e décan, gare aux cafouillages et autres erreurs de jugement. Ce n'est pas une conjoncture nouvelle, elle est en fait apparue quand Jupiter est entrée en Sagittaire (novembre dernier) et elle a eu des pics, comme c'est le cas en ce moment. Il se pourrait que, de nouveau, il y ait des troubles, une déstabilisation, que cela vous concerne directement vous, ou le pays.

Capricorne

Mercure et Mars s'opposent à vous et si vous êtes du 3e décan, préparez-vous à une semaine de conversations ou de négociations qui n'aboutiront à rien de bon. Vous vous heurterez à des murs, quels que soient vos interlocuteurs... Ce sera plus ou moins fort selon votre thème de naissance et il se peut que, pour certains, ce soit une simple péripétie qui sera vite dépassée. Mais pour d'autres, ce sera la preuve que la volonté et la persévérance ne peuvent pas tout.

Verseau

Vénus sera votre meilleure alliée si vous êtes du 2e décan car elle mettra des touches de plaisir dans un quotidien qui est un peu instable tout de même. Il y a en effet plusieurs aspects perturbants cette semaine, ils ne vous atteindront pas personnellement mais vous en aurez forcément des échos. Certains pourraient être en total désaccord avec un collègue ou un supérieur et l'ambiance ne sera pas très... chaleureuse. Elle sera même plutôt orageuse (3e décan).

Poisson

De nouveau, Jupiter et Neptune vous plongent dans une situation dont vous connaissez le début mais pas la fin, 2e décan. Il faut éviter toute manipulation, que ce soit vous qui soyez manipulé ou que vous-même tentiez de manipuler quelqu'un. Cela ne peut pas fonctionner en ce moment, la seule chose qui fonctionne c'est l'enfumage, le mensonge malheureusement, les fausses promesses faites à ceux qui ne demandent qu'à les croire.