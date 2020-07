L'horoscope du 22 juillet 2020

publié le 22/07/2020 à 05:30

Bélier

Une excellente période, le Lion vous donne envie de séduire, de conquérir et de gagner tous vos combats. Et il y en a quelques-uns à remporter pour le 2e décan. Mais c'est le 1er qui est en vedette ces jours-ci et qui sera un vrai soleil pour ses proches.

Taureau

C'est en famille que vous vous sentirez le mieux pendant la période Lion, ou dans une maison de famille remplie de souvenirs. Avec de la nostalgie pour ceux d'avril. Peut-être quelqu'un manque-t-il à l'appel, ou que vous constatez que vous avancez en âge ?

Gémeaux

Vous serez très à l'aise 1er décan jusqu'au 1er août, vos relations avec l'entourage seront au top et pour certains il y aura des petits déplacements qui vous changeront les idées. Non pas que vous en ayez vraiment besoin, mais vous aimez bouger, changer d'environnement.

Cancer

Avec le Soleil en Lion, vous serez la gourmandise incarnée, vous ne mettrez pas de limites à vos appétits. Et votre sensualité sera plus exigeante après le 7 août. Pour l'instant, elle est en retrait, Vénus en Gémeaux est trop cérébrale pour vous.

Lion

Bon anniversaire, né ces jours-ci, les problèmes de ces deux dernières années sont derrière vous, en revanche, les choses reprendront leur cours un peu lentement. La faute à Saturne qui s'oppose à vous jusqu'en mars 2021, avec des hauts et des bas.

Vierge

La période Lion vous incite à vous mettre encore plus en retrait et à trop vous comparer aux autres. Dites-vous qu'il n'y en a pas deux comme vous et soyez fier de vous. Ce n'est pas gagné, vous êtes exigeant de nature et vous ne vous trouvez jamais assez bien.

Balance

Vive le Lion, il sait valoriser à la fois vos projets les plus agréables, vos amitiés et tout ce qui l'accompagne c'est-à-dire l'entraide et la solidarité ! 1er décan pour l'instant. Le temps des vacance est là, et vous adorerez aussi changer, bouger et être ailleurs.

Scorpion

Avec le Lion aux commandes, vous qui êtes si réservé d'habitude, il faut essayer d'attirer davantage le regard, de plaire et de montrer qu'aucune situation ne vous fait peur. Même si votre fierté et votre orgueil vous hurlent de rester dans l'ombre, exposez-vous.

Sagittaire

Une excellente période pour le 1er décan, vous pourriez avoir des ailes ces jours-ci et effectivement vous envoler pour une destination inconnue. Tout ce que vous aimez. Vous n'irez peut-être pas très loin, mais le principal est de changer de crémerie.

Capricorne

C'est le moment ou jamais d'essayer de voir le verre à moitié plein. Oubliez votre sens des réalités, vos lourdes responsabilités et essayez d'être en phase avec autrui. Si vous y parvenez, vous vous sentirez plus léger et vos relations s'amélioreront.

Verseau

Face à vous, le Soleil Lion éclaire le secteur qui gère vos relations avec les autres, les accords et désaccords. Pour l'instant, le calme règne pour ceux de janvier. Mais ça secouera un peu en fin d'année quand Saturne reviendra chez vous.

Poissons

Essayez de ne pas trop vous préoccuper de la logistique, ne prenez pas tout en charge, il faut absolument poser vos limites, dire ce que vous voulez et ce que ne voulez pas. C'est une forme de courage pour vous, étant donné que vous détestez faire des vagues.