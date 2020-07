L'horoscope de juillet signe par signe

publié le 02/07/2020 à 09:00

L'été est enfin là après des mois qui n'ont pas toujours été faciles. Juillet sera synonyme de vacances, de soleil et de détente pour certains, quand d'autres devront encore patienter et entamer leur dernières semaines de travail avant de prendre un repos bien mérité.

Découvrez ci-dessous, signe par signe, l'horoscope de ce mois de juillet. L'occasion de découvrir ce que les prochains jours vous réservent dans votre quotidien, au travail et dans votre vie amoureuse.

Climat général, vie quotidienne, ou encore vie sentimentale... Retrouvez également les prévisions détaillées de votre horoscope de juillet sur notre site astro.

Bélier

Il va y avoir du mouvement dans les prochaines semaines ! Non seulement le Soleil circule en Cancer, dans l'un des secteurs les plus importants de votre zodiaque puisqu'il est question de la famille, de la maison et du passé. Il est donc possible que l'un de ces domaines soit au centre de vos préoccupations. Mais en plus Mars, votre planète maîtresse, entre dans votre signe. Elle va être très puissante et on peut penser que vous allez devoir vous battre pour régler un problème immobilier ou un problème relationnel avec un proche. En tout cas, une chose est sûre : vous serez tenace et ne ménagerez pas vos efforts pour atteindre vos objectifs, surtout si vous êtes du 1er décan. Et il y a vraiment des chances pour que vous y arriviez ! A côté de ça, ce transit risque aussi de vous mettre sur les nerfs et d'accentuer votre impatience. Il vous faudra tout, tout de suite.

Taureau

Le Soleil circule en Cancer, un signe avec lequel vous entretenez de bonnes relations. Les discussions, les échanges, les rendez-vous et les réunions vont certainement être plus nombreux que d'habitude. Disons que les sollicitations viendront de toute part et que vous aurez parfois du mal à ne pas vous éparpiller dans tous les sens. D'autant plus que Mars, la planète de l'action se trouvera dans votre secteur 12... Vous ne serez pas toujours très organisé et vous pourriez avoir une légère tendance à la procrastination. Mais cela dépend vraiment de la configuration de votre thème de naissance. Il est aussi possible que la qualité de votre sommeil ne soit pas très bonne pendant plusieurs jours et que vous soyez tout simplement fatigué. Dans ce cas, essayez, si vous en avez la possibilité de faire des petites siestes pour récupérer ou de prendre des plantes pour vous aider à mieux dormir.

Gémeaux

L'événement astral de ce mois de juillet, c'est l'entrée de Mars, la planète d'action, dans le signe ami du Bélier. Elle met en moyenne six semaines à traverser un signe, sauf lorsqu'elle fait une boucle. Et ça va être le cas cette année puisque Mars n'entrera en Taureau qu'en janvier 2020. C'est donc le début d'une longue période qui devrait être très favorable au développement de tous vos projets. Vous allez vous y investir à cent pour cent et si vous avez besoin d'aide, vous avez toutes les chances de trouver la personne adéquate. Mais le Bélier représente aussi vos amitiés, l'entraide et la solidarité. On peut donc penser que vous allez aussi élargir votre cercle amical et vous prendre d'affection pour de nouvelles personnes. A moins que vous ne décidiez de vous investir dans l'humanitaire ou de rejoindre une association ? Quoi qu'il en soit, il y aura du mouvement !

Cancer

Lion

Le Soleil traverse actuellement le Cancer, le signe qui vous précède sur la roue du zodiaque. Il correspond à votre secteur d'ombre et de repli sur soi. Il vous invite à lâcher prise et à vous laisser porter par les événements. C'est donc une bonne période pour partir en vacances ou pour vous investir dans un travail qui vous oblige à vous isoler un peu. Ceci dit, ce sera un peu différent cette année dans la mesure où Mars, la planète d'action, vient tout juste d'entrer en Bélier, dans l'un des secteurs les plus épanouissants de votre thème. Vous allez certainement avoir beaucoup d'énergie à revendre ! Alors on peut penser, si vous partez dans les prochaines semaines, que vous allez régulièrement faire du sport ou en tout cas une activité physique quelconque. Et si vous travaillez, n'hésitez surtout pas à prendre un maximum d'initiatives. Vos efforts seront vite récompensés.

Vierge

Les prochaines semaines s'annoncent favorables au développement de vos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel. Vous pourriez par exemple être en train d'organiser un voyage pour vos prochaines vacances. Toujours est-il qu'il y aura de l'espoir dans l'air et que vous envisagerez l'avenir avec optimisme. Votre vie sociale sera également plus développée et les occasions de sortir seront nombreuses. Vous apprécierez ces moments d'échange et de convivialité car ils vous permettront de vous changer les idées. Certains d'entre vous auront en effet un problème d'ordre financier à régler. Il faudra vous battre pour récupérer une somme d'argent ou un dédommagement. Et comme Mars, la planète d'action, va rester six mois dans ce secteur de votre thème, on peut penser que vous allez mettre la gomme pour faire valoir vos droits. Et Vous aurez tout à fait raison !

Balance

La conjoncture de ce mois de juillet n'est pas des plus sereines ! Il y a tout d'abord la présence du Soleil en Cancer, dans votre secteur de carrière. Il se peut qu'on vous confie plus de responsabilités dans votre travail ou au sein de votre famille. Et comme vous prendrez tout très à coeur, vous aurez tendance à vous mettre beaucoup de pression sur les épaules. Mais vos efforts devraient normalement être récompensés et à force de persévérance, vous obtiendrez de bons résultats. Il y a ensuite Mars, la planète de l'énergie, qui arrive en Bélier, le signe qui vous fait face sur la roue du zodiaque. Vos échanges avec les autres ne seront pas toujours très faciles et vous serez obligé, par moments, de taper du poing sur la table. Des petits conflits sont inévitables, en particulier si vous êtes du 1er et du 2ème décan. Il ne faudra pas vous laisser marcher sur les pieds.

Scorpion

Bienvenu au Cancer, un signe avec lequel vous avez beaucoup de points communs ! Dans votre zodiaque personnel, c'est un secteur d'épanouissement qui évoque aussi les voyages et les apprentissages. Il est donc possible, tout simplement, que vous partiez en congé dans les prochaines semaines ou que vous soyez en train de préparer un voyage. Si ce n'est pas votre cas, vous aurez probablement envie de vous évader et de sortir de votre train-train quotidien. D'autant plus que Mars, la planète d'action, circule désormais en Bélier, dans un secteur de votre thème qui représente justement le travail, le quotidien et la forme. Vous allez certainement avoir du pain sur la planche et vous n'aspirerez qu'à une chose : vous détendre. Natifs du 1er et du 2ème décan, faites attention à vos relations avec vos collègues. Il pourrait y avoir quelques tensions parce que vous serez un brin exigeant.

Sagittaire

Le Soleil se lève actuellement en Cancer, un signe qui n'est pas très important dans votre zodiaque personnel. Il représente l'argent que vous pouvez toucher à travers des donations, des primes ou des héritages. Il symbolise également les crises que vous pouvez avoir à gérer dans votre vie, notamment sur le plan relationnel. Le Soleil étant très rapide, tout cela devrait être de l'ordre de l'anecdote. L'événement astral intéressant, et très positif, c'est l'entrée de Mars dans le signe ami du Bélier. Mars, c'est la planète des énergies et elle va circuler dans l'un des secteurs les plus épanouissants de votre thème. Si vous êtes du 1er et du 2ème décan (pour le moment), c'est vraiment le moment d'en profiter pour prendre des initiatives et pour aller de l'avant. Il y a des chances pour que vous atteigniez facilement vos objectifs et que le succès soit au rendez-vous !

Capricorne

Le Soleil a parcouru la moitié du zodiaque depuis votre anniversaire puisqu'il se trouve maintenant dans votre signe opposé du Cancer. Ce sont désormais les autres et les relations que vous entretenez avec eux qui vont être sur le devant de la scène. Vous aurez tendance, dans les prochaines semaines, à être très sensible à ce qu'on pourrait penser ou dire de vous. Votre susceptibilité sera exacerbée, ce qui fait que vous prendrez facilement la mouche. Et ce n'est pas l'arrivée de Mars dans le signe du Bélier qui va arranger les choses ! Ce transit, qui va durer jusqu'en janvier 2021, va effectivement mettre vos nerfs à rude épreuve. Il se peut que vous ayez à vous battre pour régler un problème d'ordre familial ou immobilier. Si vous entamez des travaux dans votre maison, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des contretemps ou des soucis que vous n'aviez pas envisagés.

Verseau

Deux bonnes nouvelles dans votre horoscope de ce mois de juillet ! La première, c'est que Saturne, la planète qui freine ou qui isole des autres, quitte le 1er décan de votre signe pour retourner dans le 3ème décan du Capricorne. Vous allez donc être tranquille dans les prochains mois et la vie vous semblera de nouveau plus légère. Mais il y a tout de même une leçon à tirer de ce qui s'est passé, ou un lâcher prise à accepter. La deuxième bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Mars, la planète d'action, dans le signe ami du Bélier. Elle va occuper, dans les six prochains mois, un secteur très communicatif de votre thème. Vous serez amené, d'une façon ou d'une autre, à vous exprimer davantage et à défendre vos idées. Pour le moment, ce sont les natifs du 1er et du 2ème décan qui vont profiter de ces influx très enthousiasmants. 3ème décan, ce sera à votre tour le mois prochain.

Poissons

Vous faites partie des signes qui vont apprécier le passage du Soleil en Cancer. C'est votre secteur 5 qui va être éclairé, celui qui est en charge de vos créations, de vos récréations et de vos procréations. Il est donc possible que vous partiez en vacances et que vous trouviez des idées très originales pour distraire votre progéniture. En tout cas vous ne manquerez pas de ressources et vous serez bien décidé à profiter au maximum de chaque instant. Si vous êtes au travail, l'ambiance devrait normalement être agréable. Disons que vous trouverez du plaisir dans vos différentes activités et que vous n'aurez pas vraiment le temps de vous ennuyer. Et puis bonne nouvelle ! Mars, la planète d'action, a quitté votre signe pour rejoindre votre voisin du Bélier. Certains d'entre vous vont avoir à se battre pour récupérer une somme d'argent ou finaliser une transaction immobilière.