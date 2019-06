L'horoscope du 21 juin 2019

publié le 21/06/2019 à 06:09

Bélier

Au pays de Candy, il y a des méchants et des gentils. Ne soyez pas naïf et essayez de faire la différence entre les vrais et faux méchants, les faux gentils et les vrais. Il se peut que vous les confondiez sous l'impulsion de la dissonance entre Vénus et Neptune ; en outre, c'est sur l'un de vos proches que vous pourriez faire une erreur et le/la prendre pour ce qu'il/elle n'est pas. Soyez le plus rationnel possible, cela vous évitera de vous tromper sur les intentions de cette personne.

Taureau

Vous avez toujours les pieds sur terre, sauf quand l'amour et le désir s'en mêlent. Et il se pourrait bien que quelqu'un vous mette la tête à l'envers, 2ème décan. Ce n'est probablement pas nouveau et, dans certains cas, vous ne vous reconnaissez plus car cette personne vous a totalement changé. Et il n'est pas impossible qu'il ou elle vous ait changé en bien car il/elle a pu vous mettre en contact avec une autre dimension de la vie et même de l'amour, parfois. Dans ce cas, montrez-lui votre reconnaissance.

Gémeaux

2ème décan, Vénus et Neptune vont vous laisser croire qu'on est amoureux de vous, ou que vous-même êtes amoureux, mais j'ai peur que ce soit du pipeau ! Avec Neptune on est toujours dans l'imaginaire, dans l'illusion, dans ce qui n'est pas clair. Maintenant, cela peut vous faire du bien de penser à quelqu'un, même si vous savez qu'il ne se passera rien, tout en espérant qu'il se passera peut-être quelque chose... De toute façon vous pouvez fantasmer et garder quand même les pieds sur terre...

Cancer

Vous aussi vous pourriez vous faire des idées, peut-être plus dans le domaine financier qu'amoureux. Si une négociation est en cours, ne demandez pas la lune. Vous aurez tendance à penser que votre interlocuteur a du répondant financièrement mais ce n'est peut-être pas le cas, il ou elle vous joue peut-être la comédie pour obtenir quelque chose de vous. C'est juste une simple précaution à prendre de manière à ne pas être floué et déçu.

Lion

La dissonance entre Vénus et Neptune est trompeuse, aussi ne vous projetez pas dans une histoire de cœur ces jours-ci, vous risqueriez d'être plutôt déçu. Heureusement, si vous êtes un grand sentimental, vous êtes rarement dans l'aveuglement, mais avec Vénus et Neptune cette tendance est très accentuée et peut vous effleurer ; donc la prudence s'impose, surtout pour le 2e décan, qui pourrait aussi se faire quelques illusions sur le plan financier. Ne croyez pas aux promesses faites en l'air.

Vierge

2ème décan, une conjoncture pas facile sur le plan relationnel, même pour des rationalistes comme vous, vous pouvez faire ou avoir fait un mauvais choix. Ou encore être victime d'un mauvais karma, toujours sur le plan relationnel : vous tombez de manière répétitive sur des personnes pour lesquelles vous vous dévouez, à qui vous donnez tout, et qui s'avèrent indignes de vos bontés. Peut-être serait-il bon de réviser vos choix et d'abandonner l'idée de sauver l'autre ?

Balance

Vous êtes un éternel amoureux de l'amour, aussi soyez vigilant car vous pourriez craquer sur quelqu'un d'encore plus séducteur que vous et de peu fiable. En conséquence, je vous conseille de garder votre esprit critique en toute circonstance car on pourrait aussi chercher à vous séduire pour que vous achetiez quelque chose dont vous n'avez pas réellement besoin. Ou c'est vous qui serez attiré par un objet ou par un vêtement qui pourraient être hors de prix.

Scorpion

Vous aurez des antennes 2ème décan, et on aura beau vous faire la danse des sept voiles, vous ne vous laisserez pas avoir par des apparences trop séduisantes. Trop belles pour être honnêtes ? Probablement et ce, que ce soit dans le domaine sentimental ou financier ; parfois il s'agira d'un détail : votre enfant qui vous fait du charme pour avoir plus d'argent de poche, par exemple, ou quelqu'un qui vous flatte un peu exagérément pour vous mettre dans sa poche...

Sagittaire

Il se peut que vous dérailliez côté coeur ou argent, 2e décan, et vous aurez très envie de vous laisser aller mais heureusement, on vous remettra les idées en place. Écoutez ce qu'on vous dit, les conseils qu'on vous donne, même si vous n'avez aucune envie de les entendre parce qu'ils ne vont pas dans le sens de votre désir et que ce n'est pas facile de lutter contre ce qui est " plus fort que vous ". Amour ou argent, essayez de prendre ces conseils au sérieux.

Capricorne

Une indélicatesse, une faute même pourraient être commises dans votre boulot, de la part d'un collègue ou d'un employé. Et vous prendrez cela très au sérieux, parfois un peu trop ! Surtout s'il s'agit, comme le dit la conjoncture, de quelque chose de mineur et qui n'affectera pas la suite des événements. Toutefois, il est aussi possible, 2e décan né autour du 9 janvier, que vous sentiez que quelqu'un a des sentiments pour vous et que cela vous dérange parce que vous les trouvez déplacés.

Verseau

En ce qui vous concerne, la conjoncture peut se révéler positive parce qu'elle vous incite à être moins dans le contrôle et à vous laisser aller à vos sentiments. Des sentiments dont vous vous méfiez beaucoup, tant l'amour vous semble être parfois une mascarade, comparé à l'amitié où on est totalement soi-même. Ce que vous n'appréciez pas finalement, c'est tout le jeu de la séduction qui préside aux débuts d'un amour car vous devinez ce qu'il cache...

Poisson

Toute la vie est un songe, et les songes eux-mêmes ne sont que des songes, a dit Pedro Calderon. C'est peut-être ce dont vous devriez prendre conscience, 2e décan parce que la dissonance Vénus-Neptune qui s'est mise en place est elle-même un rêve, une histoire que vous vous racontez à vous-même ou qu'on vous raconte afin de vous manipuler. Quelle que soit cette histoire, qu'il s'agisse d'amour et de dépendance, ou d'addiction, elle vous conduit à rêver votre vie et non à vivre vos rêves.