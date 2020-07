L'horoscope du 21 juillet 2020

publié le 21/07/2020 à 05:30

Bélier

Une bonne période s'annonce, vous en sentirez les prémices aujourd'hui. Vous aurez l'impression que le monde est à vos pieds et ce sera peut-être vrai, 2ème décan. Cela dit, il faut relativiser, mais même des petits compliments vous rendront heureux.

Taureau

Le temps d'un soupir, vous aurez l'impression de régresser, de retrouver votre enfance à travers un endroit particulier, ou grâce à certaines odeurs. Vous êtes très sensoriel, et en ce moment il suffit de pas grand-chose pour ranimer d'agréables souvenirs.

Gémeaux

Vous pourrez retrouver pendant quelques heures la légèreté et l'insouciance qui sont souvent l'apanage de l'adolescence, une période de votre vie qui a été spéciale. Adorée par les uns, détestée par les autres pour X raisons, elle vous a profondément marqué.

Cancer

Dans votre signe, Mercure s'accorde avec Uranus jusqu'à samedi, profitez-en pour nouer de nouveaux contacts ou pour avoir une idée qu'on trouvera très originale. Vous pouvez aussi apprendre une nouvelle sur le plan des sciences et techniques.

Lion

Vous accueillez la Lune jusqu'à jeudi, et si vous êtes né début août, il peut y avoir du nouveau dans une situation qui remet en question de votre statut professionnel. C'est déjà en cours depuis quelque temps et ça vous déstabilise beaucoup.

Vierge

Laissez briller la petite lumière qui est en vous et qui est celle de l'intelligence, de la compréhension des autres et de votre volonté de les aider, voire de les servir. Mais pas au sens d'une servitude : vous avez en vous un profond désir de réparer les autres.

Balance

Aujourd'hui la Lune, demain le Soleil, les planètes investissent le Lion qui est un secteur d'aide et qui gère également vos projets. Apparemment, ils avancent 1er décan. Et à grands pas. 2e décan, difficile d'éviter les disputes entre vendredi et samedi.

Scorpion

C'est plus calme pour le 1er décan, et c'est au tour du 2e de se trouver face à une relation de couple ou à une association qui peut être mouvementée par moments. Vous avez affaire à quelqu'un qui cherche, volontairement ou non, à vous déstabiliser.

Sagittaire

Tout ce qui vient du Lion est bon pour vous ! Avec la Lune aujourd'hui, vos rêves de grands espaces et de liberté seront au 1er plan. Bientôt les vacances peut-être ? En tout cas, vous ressentirez fortement l'appel du large, notamment 1er et 2e décans.

Capricorne

2e décan, à terme vous gagnerez votre bataille pour vous libérer de contraintes que vous vous êtes peut-être imposées vous-même. Vous avez un plan pour cela, un projet murit dans votre tête, qui vous permettra de vivre autrement, plus librement.

Verseau

2e décan, vous bénéficiez de bons influx de Mars et vous en avez besoin pour vous défendre de ceux qui voudraient que vous acceptiez encore plus de contraintes. Mars vous donne un fort pouvoir de conviction, alors n'hésitez pas à vous en servir.

Poissons

D'habitude vous fuyez les conflits, pour vous discuter c'est se disputer, et il y a en effet un désaccord chez ceux du 2e décan. Efforcez-vous de l'affronter et de le régler. Si vous laissez traîner, ou si vous fuyez, vous ne ferez que reporter le problème.