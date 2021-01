L'horoscope du 21 janvier 2021

publié le 21/01/2021 à 05:30

Bélier

Il faudrait appuyer sur la pédale du frein, juste pour aujourd'hui. Vous avez tendance à aller trop vite en ce moment, surtout dans l'anticipation d'événements qui n'arriveront peut-être pas. Vous vous angoissez peut-être pour rien. Votre énervement est à son maximum. Dans le domaine des échanges, vous risquez de froisser des interlocuteurs dont vous avez besoin en leur mettant la pression ; les autres jours ça peut marcher, mais pas aujourd'hui. A priori, cela ne devrait concerner que ceux du 1er décan, mais cela dépend de votre thème natal.

Taureau

Dans votre signe, la Lune croise la route de Mars et Uranus. Vos émotions seront donc aussi vives et même parfois plus déstabilisantes, en tout cas si vous êtes né en avril et début mai. Cela dit, vous pouvez être pris d'un immense ras-le-bol et avoir envie de lâcher prise face à une situation qui vous échappe totalement. En revanche, 2e décan né autour des 5 et 6 mai, Vénus vous envoie d'agréables influx qui vous mettent en confiance et vous invitent à exprimer vos sentiments.

Gémeaux

Vous vous mettrez à l'écart aujourd'hui, mais ce sera pour mieux observer ce qu'il se passe autour de vous, dans votre environnement immédiat ou même dans le monde en général. On connaît votre tendance à tout observer, parfois avec un œil critique, mais là il ne s'agira pas de critiquer : c'est peut-être d'entraide dont il sera question, de solidarité avec des personnes, avec votre corporation ou éventuellement avec un peuple qui est en train de vivre des moments difficiles.

Cancer

L'avenir sera au centre de vos préoccupations, surtout si vous êtes du 1er décan et contrairement aux apparences, il se présente plutôt bien, des événements très positifs se préparent. Certains sont en train de se concrétiser, un projet que vous gardiez secret pourrait être exposé, d'autres se manifesteront entre mai et juillet quand Jupiter sera en harmonie avec vous : elle quittera le Verseau en mai pour faire une incursion en Poissons et vos chances seront décuplées si vous êtes du tout début du signe.

Lion

La situation est déstabilisante pour ceux de fin juillet et début août, cela ne va pas durer, mais il vous faut probablement avaler une couleuvre, comme on dit. C'est encore une fois la conjonction de Mars et Uranus, actualisée en ce moment, qui est en cause et tout le signe peut en avoir quelques échos car la conjoncture est particulièrement forte. Les problèmes ont l'air de venir d'un/e partenaire, mais il peut aussi s'agir d'événements touchant un autre pays dans lequel vous avez peut-être de la famille ou des intérêts financiers.

Vierge

Essayez de prendre du recul afin de ne pas être envahi par des pensées négatives. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est positif, sur votre capacité justement à prendre de la distance quand tout le monde autour de vous est dans l'émotion. En outre, si vous êtes du 2e décan, en particulier né autour des 8, 9 septembre, vous recevez un bon aspect de Vénus qui ne peut que flatter votre ego. Des compliments ? Ou des démonstrations d'affection de la part de votre chéri/e, voire de vos enfants ?

Balance

On ne peut pas dire qu'il y ait une différence entre la conjoncture d'hier et celle d'aujourd'hui. Sauf que la Lune passe par conjonction sur l'association planétaire dont nous avons parlé, celle de Mars et Uranus qui peut se révéler agressive et même parfois violente. Il semblerait que des forces incontrôlables se déchaînent, mais bien évidemment, je peux exagérer l'interprétation donnée à la conjoncture. Il est très difficile en astrologie de trouver une juste interprétation des aspects et surtout de leur force.

Scorpion

Né fin octobre et début novembre, ce n'est pas aujourd'hui que vous trouverez la paix intérieure à laquelle vous aspirez. Essayez de vous distancier un peu des événements, qu'ils vous touchent de près ou non. La bonne nouvelle du jour, c'est pour le 2e décan et en particulier ceux qui sont nés vers les 8, 9 novembre. Un aspect rapide de Vénus va vous changer les idées et c'est grâce à un échange complice et un peu flirt, que vous pourrez penser à autre chose et avoir du plaisir.

Sagittaire

Votre réaction face aux événements, et cela peut-être un moyen de vous défendre de vos émotions, sera de critiquer ceux que vous estimez responsables et à qui vous prêterez de mauvaises intentions. Elles seront peut-être avérées et alors vous aurez vu juste... Mais réfléchissez bien avant de vous exprimer et de dégommer, surtout que vous aurez tendance à exagérer (1er décan en particulier, né fin novembre et début décembre). Votre esprit critique pourrait être extrêmement virulent.

Capricorne

La conjoncture ne semble pas avoir de prise sur vous, elle va même peut-être dans le sens de ce que vous aviez imaginé et anticipé. Quoi qu'il en soit, cela vous confortera dans votre idée que vous disposez d'une bonne intuition et que lorsque vous l'écoutez, vous voyez juste. Par ailleurs, né aux alentours des 5, 6 janvier, Vénus est conjointe à votre Soleil et entame un bon aspect avec Neptune ; une période de détente pour les uns, ou d'amour fusionnel pour les autres.

Verseau

1er décan, ce sera compliqué de vous y retrouver dans toutes les émotions qui vous traverseront aujourd'hui, il faudra probablement prendre une décision difficile, ou accepter que ce qui était prévu et sur quoi vous comptiez soit annulé. Pour certains, ce sera la journée des remises en question, mais c'est une ambiance qui est déjà là depuis plusieurs jours. Essayez de ne pas vous précipiter et de réfléchir, sans vous laisser manipuler par vos émotions ou même par votre entourage.

Poissons

Pour vous, ça devrait être une bonne journée surtout dans le domaine des échanges. Vous serez peut-être surpris par votre capacité à convaincre, mais il faut dire que vous y mettrez toute votre force et qu'il sera difficile de vous refuser quelque chose, surtout 1er décan. Le 2ème décan sera bien servi par Vénus, surtout né vers le 6 mars : un petit cadeau de la vie ? Une soirée entre amis de longue date ? Mais vous pouvez aussi voir une de vos attentes se concrétiser.