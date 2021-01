L'horoscope du 20 janvier 2021

publié le 20/01/2021 à 05:30

Bélier

La rencontre Mars/Uranus a lieu dans votre secteur d'argent, et qui représente aussi ce que vous possédez. Il se peut qu'il y ait de la casse à cause de cette conjoncture. Vous pouvez très bien laisser tomber quelque chose de fragile (un objet) tout comme vous pouvez avoir un problème structurel dans la maison, dans vos murs. Mais il se peut aussi que vous vous soyez fait mal quelque part et que vous soyez très inconfortable à cause de la douleur que vous ressentez - et qui ne durera pas.

Taureau

C'est chez vous que Mars et Uranus se rencontrent et ce n'est probablement pas du gâteau. Toutefois, selon votre thème natal, il est très possible que vous preniez une décision inattendue, que personne ne comprendra parce qu'elle ne vous correspond pas. Mais vous aurez peut-être envie de donner un grand coup de balais dans votre vie, ou de rompre un lien qui est devenu une contrainte pour vous. Ce sont les natifs du 1er décan qui sont les plus concernés.

Gémeaux

Si vous êtes remué par la conjoncture, c'est parce que vous êtes en écho avec elle et qu'elle attise votre curiosité, votre besoin de comprendre les mécanismes qui sous-tendent la situation actuelle. Dans votre nature, le besoin de " comprendre " est souvent primordial et si, lorsque vous étiez enfant, on n'a pas répondu à vos questions, qu'on n'a pas reconnu votre curiosité comme une qualité, cela a pu être très frustrant. Cela dit, parfois, il y a des situations qui n'ont pas de sens ...

Cancer

Ne vous inquiétez pas inutilement en ayant une vision pessimiste de l'avenir. En ce qui vous concerne, la conjoncture est plutôt positive, l'association de Mars et Uranus étant en bon aspect avec vous. Vous pourriez démarrer quelque chose, un projet que vous aviez en tête par exemple, une activité nouvelle qui vous donnerait la possibilité d'exprimer une partie de votre personnalité que vous n'aviez pas explorée jusqu'à présent. Une amitié, une relation professionnelle, peuvent aussi beaucoup vous apprendre.

Lion

Vous êtes face à un refus, à une situation où des décisions sont prises au-dessus de vous sans que vous ayez votre mot à dire. Cela vous déstabilise beaucoup, 1er décan né après le 29 juillet. Ce qui ne veut pas dire que les autres Lion ne seront pas sensibles à la conjoncture qui peut " atteindre " tout le monde car elle a un caractère général : Uranus est une planète collective, et elle est conjointe à Mars ce qui peut doubler votre sentiment d'être rejeté ou ignoré, et c'est très difficile à vivre pour un Lion.

Vierge

A l'instar des Cancer, il est inutile de vous inquiéter pour vous personnellement car la conjoncture, pour agressive qu'elle soit, ne vous touche pas, ou de très loin. La rencontre Mars/Uranus qui est exacte (et en dissonance avec Jupiter), peut créer une situation de forte tension, avec risque d'explosion, mais il se peut que cela ne se passe pas dans votre environnement immédiat. Il est même possible que cela concerne un autre pays que le nôtre, les États-Unis par exemple, alors que cette journée est celle de l'investiture de leur Président (prévisions écrites le 9 décembre).

Balance

Mars et Uranus se rencontrent dans votre secteur des crises, mais on sait que chez vous les événements concernent souvent votre partenaire, ou d'autres personnes autour de vous. Là, il s'agit peut-être d'une crise financière générale due à la situation que nous vivons depuis un an, mais elle peut être particulière pour certains d'entre vous qui ont des rentrées très fluctuantes et apparemment insuffisantes. Mais si le 1er décan est encore sujet à ces hauts et bas, il ne le sera plus à partir du mois de mars.

Scorpion

La conjonction Mars/Uranus se tient face à vous si vous êtes né fin octobre et début novembre. Il est possible qu'un partenaire vous mette une pression maximum et que ce soit très difficile à vivre pour vous. Mais cet aspect peut avoir une portée plus générale, d'autant qu'il est en dissonance avec Jupiter, planète qui (entre autres) représente l'étranger. Il n'est pas exclu qu'il se passe quelque chose de violent dans un autre pays que le nôtre, aux États-Unis par exemple.

Sagittaire

Jupiter, votre planète est bien située par rapport à vous (en Verseau) mais elle subit des attaques de Mars et Uranus qui peuvent être déstabilisantes. Les nouvelles de la journée, ou des jours précédents, peuvent en effet jouer un rôle qui crée en vous de l'inquiétude, alors qu'en général vous ne vous inquiétez pas facilement. Il se trouve que la conjoncture est exacte aujourd'hui et qu'il se passe en effet un événement aux USA, l'investiture du Président. Serait-elle synonyme de violences (prévisions écrites le 9 décembre) ?

Capricorne

Vous faites partie des signes qui gardent leur sang-froid et vous regarderez ce qui se passe avec une certaine distance, d'autant plus que les événements ne vous concernent pas de près. Il se peut qu'il y ait de la révolte dans l'air, chez nous ou dans un autre pays, et même si vous augurez du pire, cela ne vous affectera pas pour autant. D'autant plus que vous augurez souvent du pire, votre pessimisme naturel vous y incitant. Cela dit, il n'est pas impossible que vous ayez raison et que les choses tournent mal, mais ailleurs qu'en France.

Verseau

Comme je vous le disais hier, si vous êtes né en janvier, rien n'est facile en ce moment, Mars étant conjointe à Uranus et en dissonance avec Jupiter. Une injustice, ou une loi qui a été passée peut déchaîner votre colère, alors que la rencontre entre le Soleil et Saturne peut se révéler restrictive. Toutefois, selon votre thème natal, si Jupiter est forte, cela peut aussi représenter des journées surprenantes parce qu'on vous a fait une offre inattendue ou qu'un projet décolle.

Poissons

La rencontre Mars/Uranus est exacte et cette conjonction est en harmonie avec vous ; si vous êtes de février, c'est le bon moment pour prendre une décision tranchante par rapport à votre avenir ou à un projet que vous avez en tête. Certes, cela va vous faire beaucoup cogiter, mais il semble que vous prendrez la bonne décision, tout en ayant très peur de vous tromper, de ne pas prendre la bonne voie, de vous mettre une contrainte sur les épaules... Mais ça ne sera qu'une impression et pas forcément la réalité.