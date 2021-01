L'horoscope du 17 janvier 2021

publié le 17/01/2021 à 05:30

Bélier

Soyez attentif à ce que vous faites aujourd'hui, vous seriez capable de confondre le sucre et le sel, ou d'oublier que vous avez donné rendez-vous à l'un de vos amis. Surtout s'il s'agit d'un rendez-vous téléphonique, vous vous apercevrez que vous l'avez complètement zappé. Mais vous pouvez aussi être un peu patraque, fatigué, parce que vous n'avez pas bien dormi cette nuit. Les événements autour de vous sont peut-être trop stimulants pour votre système nerveux.

Taureau

Le 1er décan est toujours dans le stress, dans l'anxiété, mais pas le 2ème. Né autour du 1er mai, le ciel vous promet une journée d'évasion qui vous changera les idées. Ce sera à peu près la même ambiance pour le 3ème décan (fin du signe) vous recevez les derniers rayons du Soleil en Capricorne et vous aurez vous aussi la possibilité de vous changer les idées en faisant une grande promenade dans les bois, même s'il fait froid, ou sur Internet où vous visiterez des sites de vacances.

Gémeaux

Né après le 9 juin, il se peut que vous ayez à vous occuper d'un parent ou d'un conjoint affaibli et qui semble avoir de plus en plus besoin que vous le/la souteniez, lui ou elle. Sa mémoire pourrait lui jouer des tours mais vous serez là pour l'aider et lui remettre les idées en place. Vous qui n'aimez pas les trop lourdes responsabilités, vous êtes face à une situation qui vous perturbe mais à laquelle vous ne pouvez pas échapper parce que vous estimez - et on vous le dit - que c'est votre devoir.

Cancer

Ce dimanche sera une agréable parenthèse, favorable à vos loisirs et à tout ce qui pourrait vous permettre de vous échapper d'un contexte qui vous déplaît. Il semble que nous soyons tous impactés par une crise (prévisions écrites le 6 décembre) qui oppose tolérance et intolérance. L'intolérance étant en train de gagner du terrain. Bien évidemment, cela peut vous toucher personnellement, surtout si vous êtes du 3ème décan et que vous avez affaire à de l'intolérance chez vous, au quotidien.

Lion

2ème décan, né après le 5 août, vous pourriez avoir un rendez-vous ou une explication avec un proche d'ici vendredi prochain. Un conseil, soyez conciliant. Ce n'est pas en essayant d'imposer vos idées ou de prouver à l'autre qu'il a tort que vous arriverez à vous faire entendre. Essayez de temporiser, soyez consensuel dans le privé. Et s'il s'agit d'un rendez-vous professionnel, soyez à l'écoute de ce qu'on vous dira, laissez l'autre terminer sa phrase avant de placer la vôtre !

Vierge

Lune et Neptune sont face à vous, si vous êtes né après le 9 septembre. Cela s'inscrit dans le processus qui vous invite à ouvrir les yeux sur l'une de vos relations, affective ou professionnelle. Vous avancez lentement, en essayant de vous dire que vous vous trompez, que l'autre n'est pas si " vilain " que ça... Mais apparemment, c'est quelqu'un qui ne veut pas votre bien ou qui n'est pas capable de vous apporter ce que vous en attendez. Vous en êtes conscient, c'est le plus important.

Balance

Vous aurez l'esprit un peu trop critique, vous serez vite énervé par l'attitude de vos proches qui ne penseront qu'à eux. Mais vous saurez leur remonter les bretelles. Vous n'aurez pas peur qu'ils ne vous aiment plus, vous avez beaucoup de preuves de votre valeur en ce moment et cela renforce votre estime de soi. Aussi, vous ne vous laisserez pas faire, ce qui surprendra tout votre petit monde. Essayez de leur dire qu'à partir de maintenant, c'est comme ça et pas autrement.

Scorpion

Lune et Neptune se rencontrent et vous invitent à exprimer vos sentiments 2ème et 3ème décan. Laissez-vous aller, soyez en confiance, vous ne risquez pas d'être trahi. Vous y penserez, bien sûr, car la trahison est ce dont le Scorpion a le plus peur, mais Neptune est en bon aspect avec vous pour longtemps, et quoi qu'il en soit, vous pouvez faire confiance à l'autre, tout comme vous pouvez exprimer sans crainte ce que vous ressentez (en particulier né après le 10 novembre).

Sagittaire

2ème décan, né après le 3 décembre, il y a de l'imprévu dans votre vie aujourd'hui. Ça ne sera pas grand-chose, une visite ou un petit message sympathique et inattendu, par exemple. A moins que vous n'appreniez une nouvelle (aux infos, ou par vos proches) qui vous surprendra et vous fera réfléchir. Mais né autour du 10 décembre, la rencontre de Lune et Neptune risque de provoquer en vous des émotions que vous ne pourrez pas toujours contrôler. Il faudra prendre du recul.

Capricorne

On reparle de la dissonance entre Jupiter et la conjonction Mars/Uranus. Pour vous personnellement, c'est positif et dynamique, mais cela crée une forte intolérance. D'une manière générale, il y a un refus qui s'exprime sous forme de colère et d'actes imprévisibles, exaspérants qui font monter la tension. Cette conjoncture pourrait bien être explosive, mais le Capricorne que vous êtes est tout à fait capable de se dominer et de ne pas faire n'importe quoi sous l'emprise de ses émotions.

Verseau

L'agressive conjoncture pourrait être un peu adoucie aujourd'hui, mais de fortes tensions demeurent et vous y particulièrement sensible si vous êtes né en janvier. Au plan personnel, ce n'est pas forcément négatif mais quelque chose provoque en vous une forte excitation, qui n'est pas loin de vous perturber. Gare au burn out sous une telle conjoncture car vous vivez sans cesse des situations qui se contredisent. 2ème décan, né autour du 2/2 vous êtes nerveux, mais juste aujourd'hui.

Poissons

Dans votre 2ème décan, la Lune fraye avec Neptune, surveillez une tendance à la distraction et à imaginer des scénarios qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un en tête, par exemple, et vous faire des films avec cette personne. Tant que vous êtes conscient que ce n'est pas la réalité, tout va bien et cela peut même vous faire beaucoup de bien car vous avez besoin de rêver, c'est inscrit en vous, vos rêveries étant parfois très créatives.