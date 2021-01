L'horoscope du 16 janvier 2021

publié le 16/01/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Et si vous vous posiez un peu, 1er décan ? L'impatience vous ronge, mais elle épuise vos batteries et s'il y a un bon moment pour les recharger, c'est ce week-end. Mettez-vous à l'écart de l'agitation ambiante, même si vous devez vous y forcer, et relaxez-vous le plus possible en essayant de ne penser qu'à des choses agréables. Quelque chose comme la méditation pourrait vraiment vous aider à vous détendre. 2ème décan, il se peut que vous fassiez des projets avec votre ami/e ou des amis.

Taureau

Vous, il vous sera difficile de vous détendre avec Mars dans votre 1er décan. Mais si vous optez pour des activités qui dépensent de l'énergie, vous vous sentirez mieux, vous serez moins stressé, moins nerveux et angoissé (dissonance de la conjonction Soleil/Mars dans votre 1er décan, avec Uranus). Ne pas oublier non plus la dissonance Mars/Jupiter qui peut provoquer de la colère suite à une injustice flagrante. 2ème décan, Vénus entame un bon aspect, pour vous la détente est au rendez-vous.

Gémeaux

Vous aurez un travail à terminer, ou une obligation à remplir et il semble que vous ne pourrez pas zapper ce que vous avez à faire sous peine de vous sentir coupable. Pour aller plus vite, vous ferez plusieurs choses en même temps, mais ce n'est pas une bonne idée car vous risquez de vous emmêler les pinceaux et surtout de ne pas terminer ce que vous avez commencé. 2ème décan, né autour du 3 juin, une visite ou un déplacement vous changera un peu les idées.

Cancer

En dépit du contexte, vous pouvez prévoir un bon week-end parce que vous ferez quelque chose qui vous changera les idées et vous incitera à vous évader du présent. En particulier si vous êtes du 3e décan, la rencontre du Soleil et de Pluton face à vous est passée, mais elle a dû être compliquée sur le plan relationnel, surtout si vous êtes né autour du 17 juillet ; soit à cause d'un partenaire professionnel trop exigeant, soit à cause d'un/e partenaire amoureux, un peu tyrannique.

Lion

Le Soleil rentre en Verseau mardi et déjà ceux de juillet peuvent ressentir sa conjonction privative ou attristante avec Saturne. Mais elle passera rapidement. Celle qui ne passe pas, pour l'instant, c'est l'opposition de Saturne qui vous empêche d'être vous-même, c'est-à-dire dynamique et de faire vos choix en toute liberté. En outre, les affaires ou le travail que vous effectuez sont ralentis, et certains d'entre vous sont très en colère car ils s'estiment victimes d'une injustice.

Vierge

Les mieux servis ce week-end sont les natifs de début septembre. Vénus vous envoie un joli aspect, certes trop rapide, mais il vous invite à donner/recevoir de l'amour. Cela ne viendra pas forcément de votre partenaire, d'ailleurs certains n'en ont pas, mais cela viendra de vos enfants, de vos animaux de compagnie, d'un ami...L'amour peut venir de n'importe où, l'important c'est ce qu'on reçoit, ce qu'on donne et ce qu'on ressent. Et vous ressentirez de l'amour aujourd'hui.

Balance

Ambiance boulot ce week-end, mais à la maison ! Probablement des petits travaux, des rangements, du courrier en retard. Bref, rien que des choses un peu casse-pieds. Mais pour certains, il y aura un moment très agréable en famille : si vous êtes né dans les premiers jours d'octobre, il se peut que quelqu'un que vous aimez bien vienne chez vous et vous apporte un cadeau qui vous plaira beaucoup. Cela dit, c'est peut-être vous qui achèterez un joli objet pour la maison...

Scorpion

1er décan, essayez de vous extraire de l'ambiance tendue qui est toujours d'actualité, vous aurez l'occasion aujourd'hui, d'être content de vous, de vous sentir apprécié. L'un de vos proches peut se montrer flatteur ou en tout cas vous donner l'impression que ses sentiments sont sincères. Notamment si vous êtes né fin octobre et début novembre. Cependant, certains continuent à être très en colère contre ceux qui décident pour eux et sans aucune concertation.

Sagittaire

On connaît votre besoin d'espace et de liberté, mais ce week-end vous serez mieux à la maison qu'à l'extérieur. C'est en famille que vous vous sentirez le plus à l'aise. De plus, il n'est pas exclu que vous ayez de la visite, une personne que vous aimez bien et à qui vous n'aurez pas envie de faire faux-bond. Toutefois, le contexte continue à être agressif, il y a encore de la colère dans l'air comme nous l'avons évoqué hier et ce sera encore le cas, malheureusement, la semaine prochaine.

Capricorne

Vous passerez un agréable week-end parce que vous serez bien entouré. Vos proches vous montreront leur affection et, apparemment vous en serez touché (né début janvier). Vénus est en train de faire conjonction avec votre Soleil, voilà qui devrait vous apaiser ou vous permettre d'entendre des propos agréables de la part de vos proches. Et si c'est de l'ordre du possible, un petit déplacement ou une visite seront au programme ; mais le contexte demeure plutôt tendu.

Verseau

Vous aurez besoin de compenser, de vous apporter le plus de plaisir et de confort possibles. Faites-vous un petit cadeau ou soyez gourmand, ça vous fera du bien. Si vous êtes de fin janvier, vous êtes plus sensible que d'autres à un climat stressant et anxiogène, aux tensions qui se sont créées et il est difficile de savoir si cela ne touche que vous, ou si c'est une ambiance générale, à laquelle nous sommes tous confrontés et qui crée des peurs ou pour certains de grosses colères.

Poissons

La Lune est chez vous et vous rend sensible aux marques d'amitié. Vous aurez besoin que vos amis aient besoin de vous, vous pourrez ainsi vous sentir utile. Or vous êtes bien dans votre peau, vous vous sentez exister, précisément quand vous pouvez être utile à quelqu'un, même s'il ne s'agit pas d'un ami. Avec vous c'est : " donner pour donner "... N'oubliez pas cependant que vous aussi vous en tirez un bénéfice et que ce bénéfice est très important pour votre équilibre.