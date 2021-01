L'horoscope du 18 janvier 2021

publié le 18/01/2021 à 05:30

Bélier

Votre impatience sera décuplée cette semaine avec le Verseau, vous aurez plein d'idées, de projets mais il faudra supporter d' attendre qu'ils se concrétisent. En effet, en entrant en Verseau le Soleil est tout de suite en conjonction avec Saturne (vous devez déjà la ressentir 1er décan), et cela devrait calmer vos ardeurs de Bélier entreprenant et hyper-actif. Mais Saturne, maître des horloges, vous dit justement que plus vous prendrez votre temps, plus ce que vous ferez aura des bases solides.

Taureau

Nous parlerons du Verseau demain, surtout pour le 1er décan. Mais c'est le 2ème décan qui devrait passer une bonne semaine, surtout dans le domaine affectif. En effet, Vénus est en harmonie avec vous et avec Neptune, normalement vous devriez avoir un " moment " très romantique et fusionnel avec votre chéri/e. Toutefois, avec Neptune il faut se méfier, car tout peut être illusoire, ou du domaine du rêve. Vous pourriez par exemple vous faire un film sur quelqu'un qui vous plaît.

Gémeaux

Le seul problème qui pourrait vous préoccuper, et encore seulement si vous êtes du 3ème décan, c'est une question d'argent et peut-être même d'héritage pour certains. En tout cas, il y a une histoire administrative à régler, avec le fisc peut-être, et cela ressemble donc à une question d'héritage. En revanche, si vous êtes du 1er décan, il pourrait y avoir un ralentissement provisoire dans vos activités, mais à terme cela vous sera profitable. Aussi, soyez patient et persévérant.

Cancer

Le Verseau, votre signe d'argent, compte déjà trois planètes et le Soleil y entrera demain : les problèmes liés à l'économie seront au centre de vos préoccupations ; et probablement des préoccupations de tout le monde, le Soleil étant immédiatement conjoint à Saturne, un configuration restrictive. Va-t-on de nouveau nous mettre, nous et l'économie sous cloche ? Ce n'est pas impossible mais ces prévisions étant écrites le 7 décembre, je peux me tromper. Quoique beaucoup prédisent une 3ème vague.

Lion

Une semaine compliquée pour le 1er décan, il se peut que vous ayez à renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Mais vous en aurez une compensation en mai. Et apparemment, ce sera une compensation financière... Cependant, il est aussi possible que vous soyez très mécontent de la tournure des événements, certains étant empêchés d'exercer leur activité et ce n'est probablement pas la première fois. Il se pourrait même que cela crée de la déprime et que vous vous demandiez si vous ne devriez pas changer de route.

Vierge

Une bonne semaine pour ceux du 2ème décan nés après le 3 septembre. Grâce à de bons influx de Vénus vous saurez séduire un éventuel employeur, surtout jeudi. Vous lui ferez du charme à votre manière, c'est-à-dire très discrètement, et saurez vanter vos mérites : c'est peut-être ce qui comptera le plus, de mettre en avant vos atouts. Mais vous pourrez faire la même chose dans d'autres situations, et c'est ce qui fera qu'en fin de journée vous serez fier de vous.

Balance

Vous êtes probablement un des signes qui aura le moins à se plaindre de la conjoncture, le Soleil en Verseau venant braquer les projecteurs sur vous. Trois planètes s'y trouvent déjà et cela ne fera qu'ajouter aux succès que vous rencontrez depuis quelque temps, même si le contexte social n'est pas réjouissant. Il est possible qu'il le soit encore moins cette semaine, il y aura quelque chose d'imprévu, peut-être de nouveau un confinement ; à moins que ça ne soit déjà le cas depuis début janvier. Mais ça ne change pas grand-chose pour beaucoup de Balance

Scorpion

Autant cette semaine sera plus facile sur le plan relationnel pour le 2ème décan, autant le 1er décan aura du mal à accepter ce qu'il se passe dans ce même domaine. Il se peut qu'une rupture soit consommée ou qu'il en soit question et qu'elle se produise plus tard. Les natifs de fin octobre sont les plus concernés et les temps seront durs entre mercredi et jeudi car vous ne pourrez rien faire pour reprendre le contrôle de la situation. Et ce n'est peut-être pas votre intérêt.

Sagittaire

Comme les Balance, vous ne serez pas tellement affecté par la conjoncture un peu brutale de cette semaine. Sauf peut-être dans le domaine du travail quotidien. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on vous mettra ne seront peut-être pas très " pratiques " ou confortables. Et vous aurez beau râler, ça ne changera rien, même si les décisions prises sont totalement injustifiées. Le mieux est de laisser le temps arranger les choses et il le fera, c'est une certitude.

Capricorne

C'est une semaine où tout pourrait bouger, changer, évoluer, et cela grâce à l'arrivée du Soleil en Verseau demain. Pour vous, cela se manifestera sur le plan économique. C'est-à-dire que vous aurez peut-être l'espoir que cela s'arrange dans ce domaine, probablement parce que des promesses vous seront faites ou seront tenues. Et avec une harmonie Vénus/Neptune autour de jeudi, votre coeur battra plus fort si vous êtes du 2ème décan, né autour du 9 janvier.

Verseau

On vous souhaitera votre anniversaire à partir de demain soir, mais vous ressentez déjà la conjonction Soleil/Saturne, qui vous incite à vous faire du souci pour tout ! La question épidémique en particulier, parce qu'elle peut vous gêner dans le développement de vos projets... Mais vous pouvez aussi avoir un problème familial à gérer, le Soleil étant le maître du secteur qui la représente. Un problème de santé pourrait concerner un parent âgé, ou vous-même aurez peur de la maladie.

Poissons

Le gestion du travail sera au 1er plan avec l'arrivée du Verseau demain, soit vous avez développé quelque chose de nouveau, soit vous avez un autre projet en tête. Une année sabbatique par exemple pourrait être en préparation, à moins que vous ne preniez bientôt votre retraite et que vous vous y prépariez avec énergie. Et si c'est votre cas, vous aurez raison de vous y prendre à l'avance, cela met un certain temps à être opérationnel. Et organisez-vous aussi pour ne pas rester sans rien faire.