L'horoscope du 19 janvier 2021

publié le 19/01/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Certes, la période Verseau accentue votre impatience, mais elle est aussi une des plus créatives de l'année pour vous. Les idées originales, les solutions auxquelles personne ne pense, le système D, tout cela vous aidera à vous faire accepter et surtout à briller, à montrer que vous êtes un atout pour une entreprise, ou que vous êtes digne d'être aimé. Dans ce domaine, ce sera plus évident quand Vénus arrivera en Verseau le 1er février. Vous saurez encore mieux vous faire apprécier.

Taureau

Les obligations et les contraintes qui vous sont imposées pèseront peut-être davantage en période Verseau. Essayez de ne pas tout prendre trop à coeur, et de ne pas proposer vos services sans réfléchir à ce que cela impliquerait en termes de temps et d'investissement. 1er décan, vous continuez à être secoué dans tous les sens, vous ne savez pas quelle direction prendre, ou ce que la direction de votre entreprise va prendre comme décisions - des décisions qui vous font peur.

Gémeaux

La période Verseau est toujours plutôt bonne pour vous, elle vous invite à vous développer, professionnellement et personnellement, et surtout à améliorer votre réputation. Les voyages sont également au programme, 1e décan pour le moment. Mais le Verseau gère aussi le domaine administratif et judiciaire, il est donc possible que vous ayez affaire à l'administration fiscale, par exemple, ou qu'un procès soit en cours. Mais cela dépend de votre ascendant (Lion, Taureau, Scorpion pour les procès).

Cancer

Le Verseau crée de l'attente, de l'espoir, mais aussi de l'impatience. C'est positif pour accentuer votre productivité, mais il ne faut pas non plus vous mettre trop de pression, sous peine de vous créer du stress. Il y a un juste dosage à trouver entre vouloir tout accélérer, tout contrôler, et le lâcher prise... Aujourd'hui, une dissonance (légère) peut contrarier le 2ème décan et en particulier ceux nés autour du 4 juillet. Vous, ou votre partenaire aurez tendance à exagérer vos émotions.

Lion

La période Verseau donne la priorité aux autres. Votre but, 1er décan pour l'instant, sera peut-être de rétablir le calme dans votre vie relationnelle, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, peut-être sera-t-il nécessaire de trouver un compromis avec quelqu'un, ou avec l'entreprise qui vous emploie... Essayez de ne pas être trop " Lion ", c'est-à-dire trop entier et autoritaire. Vous devez absolument faire des compromis, ce sera la meilleure manière d'avancer.

Vierge

Le travail avant tout, c'est ce que révèle le Soleil en Verseau. Il peut y avoir des changements dans ce domaine ou dans celui de la forme, surtout pour ceux de fin août, mais tenez bon car vous n'avez pas d'autre choix ! Comme nous l'avons déjà évoqué, tout est à relier à la conjoncture générale, qui est privative en ce moment à cause de la conjonction du Soleil et de Saturne. C'est un moment désagréable à passer mais... il passera. Pour mieux le vivre, devancez ces changements en vous organisant différemment.

Balance

Plusieurs domaines sont favorisés par l'arrivée du Soleil en Verseau, non seulement ce qui a trait à votre image mais aussi ce qui se rapporte aux enfants. Vous pourriez en avoir un cette année, que vous le mettiez en route en ce moment, ou que vous l'accueilliez très bientôt. Cet enfant peut être réel bien sûr, mais aussi symbolique ; c'est-à-dire qu'un projet que vous avez " porté " pendant de longs mois pourrait soudain être au premier plan et se révéler être un succès.

Scorpion

La conjoncture qui occupe le Verseau semble semer un peu la pagaille dans votre vie familiale, à moins que ça ne soit la maison qui soit l'objet de tous vos soucis. Peut-être avez-vous à déménager (1er décan pour l'instant), mais le schéma familial peut aussi être l'objet de changements qui vous dérangent profondément et provoquent en vous des émotions difficiles à contrôler. Colère, déprime, envie de vous venger parce que vous pourriez être victime d'une injustice.

Sagittaire

Le Verseau est votre ami, il gère vos relations avec vos proches, vos frères/soeurs, vos voisins, vos collègues... Il se peut que ce domaine soit un peu chamboulé cette semaine, mais cela ne devrait pas vous toucher personnellement. C'est éventuellement l'un de vos proches qui a des problèmes et vous aurez envie de voler à son secours, mais il n'est pas sûr qu'il ou elle accepte que vous l'aidiez. Parfois, les gens veulent s'en sortir par eux-mêmes et il est difficile d'aller contre leur volonté.

Capricorne

Quelle que soit votre situation, vous n'êtes pas à l'aise ces jours-ci. Vos conditions de vie ne sont pas confortables, probablement parce que l'argent ne rentre pas. Je vous en ai déjà parlé hier, c'est l'entrée du Soleil en Verseau qui révèle le problème que vous rencontrez et qui ne date probablement pas d'aujourd'hui ; vous êtes peut-être de ceux qui ont subi la crise de plein fouet et comme elle ne semble pas être terminée pour l'instant... Mais ça peut changer très vite.

Verseau

Bon anniversaire à tous, l'année dans son ensemble sera excellente, mis à part ce mois de janvier et une partie de février pour ceux du 1er décan. Il y a un imbroglio de planètes et vous ne saurez pas très bien où vous en êtes. Vous serez certainement furieux de la situation qui vous est imposée et que vous trouvez injuste. Mais vous oublierez tout cela à partir de mars-avril, à ce moment-là votre énergie et votre désir d'accomplir ce que vous avez décidé sera à son maximum.

Poissons

Le Soleil arrive en Verseau ce soir à 21h41, il gère non seulement votre travail quotidien et parfois les tâches pénibles que vous avez à accomplir, mais c'est aussi un secteur du ciel qui dynamise votre imagination et votre volonté d'aider les autres. A travers une association que vous financez ou pour laquelle vous travaillez (parfois bénévolement), vous pourrez faire beaucoup pour ceux qui sont mal lotis. Ce sera en tout cas, l'objectif qui sera la vôtre pendant le temps où le Soleil en Verseau vous regardera, 1er décan pour l'instant.