L'horoscope du 21 août 2019

publié le 21/08/2019 à 06:50

Bélier

Pour vous, c'est dans le domaine du travail qu'il risque d'y avoir du ramdam, à moins que vous ne soyez très maladroit et que cela ne provoque de la casse. L'astrologie étant un langage symbolique, difficile de savoir si ce sera matériel ou immatériel : vous pourriez aussi vous fâcher avec l'un de vos collègues ou un proche que vous trouvez trop pointilleux... Un léger souci de santé, une migraine par exemple ou un rage de dent, peut également vous contrarier.

Taureau

1er décan, la conjoncture vous rappelle que vous aimez la vie et ses plaisirs, mais vous avez tendance à l'oublier un peu depuis que votre situation vous inquiète. Vous pourriez cependant être rassuré provisoirement sur votre avenir, personnel ou professionnel. Sans votre thème, difficile de savoir quel domaine précis est concerné... Mais la conjonction de Vénus et de Mars va probablement vous aider à voir votre situation sous un nouvel angle, à y penser différemment.

Gémeaux

Pour vous aussi le ciel est orageux, 1er décan. Et c'est probablement en famille qu'il y a un gros désaccord qui peut dégénérer en conflit. Évitez de vous y impliquer et si vous ne pouvez pas faire autrement, veillez à ne pas réagir avec vos émotions mais avec votre tête. Le mieux serait de vous mettre en retrait et même de fuir le lieu du combat, mais on vous mettra tellement en colère que vous n'aurez qu'une envie : rendre la pareille à celui ou celle qui est responsable.

Cancer

A priori, l'ambiance est excitante pour ceux du 1er décan, il se pourrait que vous ou l'un de vos proches receviez une proposition que vous n'espériez pas ! Quelque chose de tellement tentant que vous n'aurez pas envie d'y réfléchir... Mais il faut quand même prendre le temps d'examiner soigneusement cette offre et surtout ses conséquences. Toutefois, sur le papier, ça a quand même l'air d'être très positif (semaine prochaine aussi) surtout pour ceux nés fin juin et début juillet.

Lion

Si vous veillez à ne pas jouer au propriétaire avec celui ou celle que vous aimez, tout se passera bien. A éviter également pour une bonne entente, les élans de jalousie. En effet, Vénus en signe de Terre, la Vierge, se révèle possessive et ne supporte aucun manquement à la constance et à la fidélité. Vous serez intraitable sur le sujet ! Mais Vénus peut aussi être très matérielle dans ce signe et vous aider à réclamer de manière un peu virulente une somme qu'on vous doit.

Vierge

Soyez attentif à l'arrivée de Vénus dans votre signe, sa conjonction avec Mars peut créer les bonnes conditions pour un coup de foudre, mais aussi pour une rupture. Vous pourriez rencontrer quelqu'un de pas comme les autres ou avec qui vous aurez une relation un peu spéciale. Ce n'est pas impossible car Vénus et Mars vont apporter du piment dans votre vie, grâce à leur alliance avec Uranus (si vous êtes du 1er décan). L'inattendu peut également se manifester dans le domaine de l'argent.

Balance

1er décan, pendant quelques jours vous ne serez pas très enthousiaste vis-à-vis de votre partenaire, votre indulgence envolée vous lui trouverez tous les défauts. Il ou elle aura sûrement fait quelque chose qui vous a fortement déplu, car vous ne critiquez pas facilement ceux que vous aimez. Au contraire, vous avez tendance à les idéaliser, à ne voir que leurs qualités. En outre, certains se poseront des questions sur leur couple qui ne leur semble plus aussi solide.

Scorpion

Dans votre secteur d'amitié, Vénus vous confortera dans l'idée qu'il y a plus de fidélité et d'abnégation dans la relation amicale que dans la relation amoureuse. Vous êtes parmi les plus fidèles en amitié et comme vous êtes sélectif dans ce domaine, vos amis vous sont également fidèles parce que vous les choisissez justement pour la qualité de leur amitié. Toutefois, il est possible que vous ne " sentiez " pas quelqu'un qui semble vouloir être votre ami.



Sagittaire

De passage dans le signe qui représente votre carrière, Vénus et Mars risquent de vous voir en total désaccord avec l'un de vos supérieurs, surtout 1er décan. Elle indique aussi que vous pourriez atteindre l'un de vos objectifs, un contrat ou un engagement, mais avec difficulté : quelqu'un pourrait faire obstacle à ce que vous désirez, mais vous serez tellement déterminé que vous avez vos chances. Cela concerne le 1er décan pour l'instant - et jusqu'au 29 août.

Capricorne

Dire que vous serez frivole serait exagéré, ce n'est pas dans votre nature. Mais Vénus en Vierge vous incitera à vous débarrasser de votre réserve naturelle. Vous serez plus accessible, les autres viendront plus facilement vers vous parce que vous aurez ouvert une porte. Et d'une manière générale, vous serez plus optimiste même si vous n'avez pas de raison valable de l'être. Et si quelqu'un vous plaît, vous aurez moins de scrupules à le lui faire savoir, vous n'attendrez pas qu'il/elle fasse le premier pas.

Verseau

Votre libido fera des bonds avec Vénus et Mars conjointes, vous serez probablement très attiré par quelqu'un, ou c'est vous qui attirerez les autres comme un aimant. 1er décan, vous êtes le premier à être concerné jusqu'au 29 et vous pourriez être surpris par la tournure des événements. Mais cette conjoncture peut aussi avoir une influence sur vos finances ; vous pourriez avoir à vous démener pour récupérer ce qu'on vous doit, un remboursement qui vous a été promis, une somme due par l'administration...

Poissons

Face à vous, Vénus et Mars créent un climat qui peut être très orageux pour le 1er décan. Un partenaire affectif ou professionnel risque de vous lâcher. Ou en tout cas de vous menacer de rompre votre association si vous ne faites pas telle ou telle chose. Cela dit, pour certains, il se peut qu'il y ait un gros coup de coeur, Mars activant fortement Vénus ; mais c'est une probabilité, pas une certitude. Toutefois, né autour du 25 février, il peut se passer quand même quelque chose de spécial.