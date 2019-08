L'horoscope du 16 août 2019

publié le 16/08/2019 à 07:19

Bélier

Quand vous associez votre instinct et votre intuition, vous êtes au-dessus de la mêlée. Mais, c'est dommage, vous écoutez plus votre instinct que vos intuitions. L'instinct c'est ce qui vous pousse à agir sans réfléchir, mais dans le but de vous défendre ou d'être le premier sur un " coup " ; ça se passe dans votre cerveau, comme un réflexe de survie. L'intuition, c'est ce que vos sens captent sans que vous en soyez conscient et que vous soufflent vos petites voix intérieures.

Taureau

Né en avril, en dépit de la dissonance qui vous contrarie depuis quelques jours, ce vendredi sera agréable grâce à une présence amicale et attentive à vos soucis. Contrairement à l'un de vos proches qui a l'air de ne pas vouloir vous comprendre, ce qui vous perturbe beaucoup. Grâce à cet ami ou amie, vous vous sentirez allégé, moins sous contrainte et peut-être que vous aurez des éclaircissements sur ce qui se passe. Parfois, on n'est pas très lucide sur soi-même...

Gémeaux

Vous aurez quelqu'un dans votre viseur aujourd'hui, une personne qui semble vouloir faire de l'autorité sur vous et qui veut vous imposer ses opinions. Deux solutions : soit vous fuyez cette personne à chaque fois qu'elle veut entamer une discussion avec vous, soit vous lui montrez la plus parfaite indifférence, vous ne l'écoutez pas et changez de sujet le plus vite possible : il ou elle seront déstabilisés par votre attitude et je pense que c'est la meilleure chose à faire.

Cancer

Avec la Lune en Poissons, vous dégagerez un magnétisme, une séduction telle que vous attirerez tous les regards sur votre personne. Une vraie potion magique ! Surtout n'hésitez pas à faire vos yeux de velours si quelqu'un vous plaît, ça marchera ! Toutefois, les Poissons représentent aussi le jeu : vous pourriez avoir une petite chance dans ce domaine - ainsi que les relations avec les enfants : vos chers petits (ou grands) pourraient être une source de fierté.

Lion

1er décan, vous ne serez pas le plus facile à vivre aujourd'hui, mais on vous comprend ; vous avez l'impression que l'univers s'est ligué contre vous. Bien sûr, c'est un peu exagéré, mais votre sensibilité est à fleur de peau (Lune en Poissons) et Mercure est toujours fâchée avec Uranus ; aussi vos relations avec vos proches ne sont pas très sereines, c'est le moins qu'on puisse dire. Essayez de vous mettre au vert jusqu'à dimanche, et choisissez des activités reposantes, déstressantes.

Vierge

Même si Mars ne rentre dans votre signe que demain, la plus grande diplomatie vous est recommandée si vous ne voulez pas que l'ambiance soit agressive. La Lune en Poissons vous dit d'être à l'écoute de vos proches et de tenter de vous mettre à leur place, de compatir à leurs " malheurs ", ce que vous savez très bien faire. En effet, vous avez, normalement, la réputation d'être un signe " médicament " : vous cherchez à faire du bien aux autres, à les " soigner ".

Balance

Vous serez sensible à des détails le plus souvent sans importance, mais c'est votre humeur du jour et elle indique donc une forte tendance au perfectionnisme. Même si vous ne l'êtes pas en temps normal (perfectionniste) aujourd'hui quelque chose en vous voudra que tout soit parfait (1er décan surtout). Peut-être avez-vous été vexé par une remarque anodine mais que vous avez mal digérée ? En tout cas, cela vous passera en quelques heures, essayez de rester zen.

Scorpion

Le 1er décan est encore dans une sorte de tourmente jusqu'à dimanche, si possible essayez d'éviter les réactions d'orgueil, elles ne feraient qu'accentuer le problème. Cela dit, on comprend que vous preniez mal l'attitude d'un partenaire ou d'un proche qui semble se détacher de vous, ou adopter une attitude qui ne peut que vous révolter intérieurement et même provoquer en vous une très forte anxiété, voire des crises d'angoisse face à ce que vous ne contrôlez pas.

Sagittaire

Comme d'autres signes, vous serez extrêmement sensible et même irritable si vous êtes du 1er décan. Aurait-on eu le culot de vous dire ce que vous devez faire ? En général, vous savez quelles sont vos responsabilités, professionnelles ou familiales et vous vous débrouillez pour qu'on n'ait aucun reproche à vous faire, vous détestez la critique ! Mais votre réaction prouve qu'il y a eu quelque chose de contrariant et que vous risquez de ne pas pouvoir l'oublier pendant quelques jours.

Capricorne

Une journée positive, parce que vous-même serez positif et que vous serez, de toute évidence, guidé par une intuition à laquelle vous pourrez faire toute confiance. Notamment 1er décan, vous recevrez de très bons influx lunaires, dont on sait qu'ils accentuent l'intuition et la réceptivité. Cela dit, en tant que signe de Terre vous pouvez très bien trouver cela irrationnel ! C'est dommage, vous vous privez de quelque chose qui est supérieur à l'intelligence.

Verseau

Né en janvier, il se peut qu'une discussion acharnée tourne autour de l'argent, l'un de vos proches fera une remarque déplacée sur votre façon de le dépenser. En bon Verseau, adepte de toute forme de liberté, vous supporterez mal qu'on vous dise comment gérer votre argent - ou n'importe quoi vous appartenant. Vous trouverez que c'est une privation de liberté et il est possible que vous en ayez subi plusieurs ces derniers mois (dissonance d'Uranus à votre Soleil).

Poissons

La Lune est chez vous, 1er décan aujourd'hui, et elle forme un bon aspect avec Uranus. Contrairement à d'autres, vous vous sentirez plus libre que jamais. Mais c'est une liberté chèrement acquise, qui est récente, et vous vient d'un travail que vous avez peut-être fait sur vous-même, avec quelqu'un ou à travers des lectures qui vous en apprennent beaucoup sur votre développement personnel. Certaines méthodes peuvent en effet vous permettre d'être davantage vous-même.