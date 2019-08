L'horoscope du 15 août 2019

publié le 15/08/2019 à 07:19

Bélier

Au tour du 3e décan d'avoir de belles chances de faire des rencontres ou de nouer des liens amicaux. Enfin, ils pourraient peut-être devenir amicaux avec le temps ! Vous allez toujours un peu trop vite en besogne et il vous arrive de considérer très rapidement certaines personnes comme des amis alors qu'elles n'ont pas fait leurs preuves. Et pour cela, il n'y a que le temps pour vous dire si la relation vaut la peine. En fait, tout dépend aussi de ce que vous attendez de cette " amitié ".

Taureau

Né en avril, patience, vous serez moins en opposition, moins révolté contre les autres ou contre la vie en général après dimanche. Gardez votre sang-froid, car dès demain l'ambiance sera moins tendue : il y aura quelqu'un, un ou une amie, qui aura pour but de vous calmer, mais pas sûr que cette personne y arrive tant vous avez l'air d'être remonté contre un proche qui vous a dit quelque chose que vous ne vouliez pas entendre ; mais ce n'est que la suite logique d'un ancien coup de tonnerre.

Gémeaux

Tout semble aller bien pour le 3e décan, et même mieux que ça. Trois planètes travaillent pour vous et pour vos relations : vous nouez de nouveaux liens, que cela vienne de vous parce que vous allez facilement vers les autres, ou que cela vienne des autres parce qu'ils sont attirés par votre personnalité, votre humour, votre façon de ne pas prendre la vie trop au sérieux (si vous êtes un pur Gémeaux). Essayez de profiter de chaque instant de cette journée.

Cancer

Vacances j'oublie tout ! Et il est vrai que vous avez réussi à mettre tous vos petits et gros soucis de côté pour profiter et surtout pour pouvoir vous ressourcer. Mission accomplie semble-t-il puisque vous avez récupéré une très belle énergie qui va s'exprimer dès samedi (pour le 1er décan) et qui vous permettra d'effectuer une rentrée sur les chapeaux de roues, Mars étant en phase avec vous du 17 août au 1er septembre ; mais vous continuerez à être dynamique après cette date.

Lion

3e décan, pas d'affolement si le climat est orageux dans votre couple, votre cher et tendre n'apprécie peut-être pas votre attitude qu'il/elle juge trop séductrice. Il est vrai que Vénus est dans votre décan, accompagnée par Mars et comme je vous l'ai dit hier, c'est soit la bagarre, soit le coup de foudre. Toutefois, cela ne va pas durer puisque Mars va vous quitter ce samedi pour entrer en Vierge, où elle s'occupera activement de vos finances. Enfin, c'est vous qui vous en préoccuperez.

Vierge

1er décan, Mars se prépare à entrer chez vous, vous devez déjà sentir ses vibrations toniques, qui vous rendent très impatient de rentrer ou de reprendre le travail. On ne vous refera pas, si certains adorent le farniente des vacances, la plupart des Vierge finissent par périr d'ennui quand elles ne travaillent pas. C'est vrai qu'il y a le bricolage pour vous occuper, mais vous n'êtes pas tous doués pour cette activité. Le jardin, les animaux sont aussi parmi vos distractions favorites.

Balance

3e décan, vous êtes les élus du jour. Né après le 13 octobre, profitez à fond des bons moments qui s'annoncent, à la fois pour vos projets et pour vos amitiés. Il s'agit peut-être de relations qui ont un intérêt pour vous, pour votre progression professionnelle qui va reprendre très bientôt, peut-être parce qu'on vous aura proposé de vous aider, probablement à travers des conseils qui se révéleront très utiles. Gardez les yeux ouverts et laissez traîner une oreille...

Scorpion

Ça continue à être un peu compliqué pour ceux du 1er décan, embringués dans des discussions qui tournent en rond parce que chacun veut avoir le dernier mot. Cela dit, il y a un sujet très sensible en ce moment, c'est celui du couple ou d'une association qui ne fonctionne plus comme avant. Même l'ambiance dans votre couple a changé et l'autre semble prendre des libertés dont vous vous doutez qu'elles ne sont pas de bon augure. A moins qu'il n'y ait eu une cassure...

Sagittaire

Votre signe est souvent considéré comme le plus chanceux du zodiaque, et cela pourrait bien se vérifier ces jours-ci, 1er ou 3e décan, vous semblez être gâté. Je ne dis pas que, comme tout le monde, vous n'avez pas quelques petits ennuis qui traînent, quelques petits soucis dans votre tête, mais par ailleurs vous profitez d'une très belle conjoncture qui vous invite à prendre plus de place dans le cœur de l'autre, surtout si vous êtes du 3e décan. 1er décan, ça négocie sec !

Capricorne

Jupiter ne vous a peut-être pas beaucoup aidé cette année, c'est une année un peu chagrine, mais dites-vous que 2020 sera votre année, un temps fort de votre vie. En effet, Jupiter va entrer dans votre signe en décembre, mais c'est une grosse planète qui s'annonce longtemps à l'avance et de plus elle sera en harmonie avec Uranus, ce qui pourrait produire une évolution très positive dans votre qualité de vie, due probablement à de meilleures rentrées financières.

Verseau

Ce n'est pas encore aujourd'hui que la situation va se calmer, surtout 3e décan. Mais l'ambiance peut être excitante grâce à une rencontre ou une proposition. Peut-être serez-vous très impatient de voir certaines promesses se concrétiser ? En tout cas, si on vous a fait une offre, n'hésitez pas trop car c'est maintenant ou jamais ! A priori, et parce que l'harmonie de Jupiter revient vers vous, vous allez pouvoir saisir cette occasion et en profiter au maximum à partir de mi-septembre.

Poissons

C'est une bonne journée pour débrancher et jouer au bel indifférent : il ne faut surtout pas vous mêler des problèmes des autres, cela ne vous regarde pas. Je sais que vous aimez aider, conseiller, vous rendre utile mais franchement ce n'est pas le moment, la Lune s'oppose à une conjonction Vénus/Mars et vous auriez du mal à concilier les deux parties. Cela pourrait même se retourner contre vous, un comble !