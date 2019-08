L'horoscope du 17 août 2019

publié le 17/08/2019 à 08:20

Bélier

Vous serez, pendant quelque temps, un des plus gros bosseurs du zodiaque, même si vous êtes encore en vacances ; vous anticiperez la rentrée dans votre tête, vous chercherez des idées et en trouverez à la pelle, Mercure (planète du mental) étant en bon aspect avec vous, vos neurones seront très actifs et productifs. Si vous êtes déjà au boulot, attention aux petites querelles avec vos collègues, vous trouverez que certains sont imbuvables, qu'ils critiquent tout...

Taureau

Plein de bonnes vibrations avec Mars en Vierge, même si vous êtes tourneboulé par Uranus, 1er décan. Vous pourriez prendre une ou des décisions de bon sens : le bon sens prime toujours chez le Taureau ! Or, la situation actuelle vous semble en manquer terriblement, et même pour certains ne pas avoir de sens du tout ! Vous subissez quelque chose et vous vous demandez pourquoi c'est tombé sur vous... Mais n'auriez-vous pas eu quelques signaux avant-coureurs ?

Gémeaux

Nerveux, insomniaque, mais obligé d'être en forme, vous êtes probablement de ceux qui vont reprendre le boulot lundi et à qui ça rappelle la rentrée des classes. Les uns adoraient ça, mais pour les autres c'était une véritable épreuve, de la même manière qu'aujourd'hui c'est une épreuve pour vous de devoir reprendre le boulot : inconsciemment, c'est comme si vous retourniez à l'école. J'espère que ce n'est pas comme ça tous les matins de l'année, ce serait dommage !

Cancer

Mars en Vierge dynamisera vos petites cellules grises ; vous aurez mille idées à l'heure que vous chercherez à mettre en acte au plus vite. 1er décan, jusqu'au 2/9. Il se peut aussi que vous ayez la bougeotte, que vous ayez des petits déplacements à faire, ou même une démarche si vous n'êtes plus dans le farniente des vacances. Dans ce cas, armez-vous de patience car vous aurez affaire à des " bras cassés ", des personnes qui seront lentes et trop soucieuses des détails.

Lion

Mars vous quitte pour la Vierge, votre voisin. C'est votre secteur d'argent, celui que vous gagnez à la sueur de votre front, et qui sera source d'une contrariété, mais très passagère... Peut-être qu'on vous doit une somme, qu'elle n'a toujours pas été réglée et que vous devez la réclamer ? Mais attention aussi à ne pas céder à la fièvre acheteuse, Mars accélère tout et la Vierge gère aussi votre volonté d'acquérir. La planète sera en relation avec votre 1er décan jusqu'au 2 septembre.

Vierge

Elle n'était pas venue depuis septembre 17, revoilà Mars dans votre 1er décan, et avec elle votre volonté, votre détermination s'accentuent. Votre côté colérique aussi. Elle signe également, pour certains, la capacité à s'investir à fond dans un travail que vous pourriez commencer ces jours-ci, ou de régler une querelle en essayant de ne pas accuser l'autre de tous les maux. Enfin, une histoire d'argent pourrait être aussi un déclencheur pour votre colère ou pour une dispute.

Balance

Mars se cache dans l'ombre de votre signe, votre agressivité semble avoir disparu, mais pas votre esprit critique ; c'est à travers lui que votre agressivité s'exprimera. 1er décan jusqu'au 2 septembre, vous aurez tendance à trouver des défauts à tous ceux qui vous entourent, mais vous serez nombreux à garder vos réflexions pour vous, par peur justement que votre agressivité ne déborde. Quant aux conflits liés à Mars, vous aurez tendance à les fuir à toute allure.

Scorpion

Depuis votre secteur d'amitié et de solidarité, Mars vous invite à aider activement ceux qui ont besoin de vous, ou à demander un coup de pouce si besoin est. Bref, l'entraide est activée par Mars, mais elle fonctionne dans les deux sens : actif et passif. La Vierge représente aussi vos projets ; il y a des chances pour que vous puissiez en concrétiser un, et pour l'instant c'est le 1er décan qui est sur la bonne voie jusqu'au 2 septembre, Mars et Uranus étant en harmonie.

Sagittaire

Vous pourriez être contrarié parce qu'on vous refusera quelque chose, ou parce qu'il y aura quelqu'un autour de vous qui se montrera un peu trop critique. Mais cela ne durera que 24 heures tout au plus, et il est possible quel la situation déclenche votre colère (1er décan jusqu'au 2 septembre). Mais vous pouvez aussi, au positif, démarrer un nouveau boulot ou vous fixer de nouveaux objectifs, avec la ferme intention de faire tout votre possible pour les atteindre.

Capricorne

Une bonne conjoncture, enfin ! Vous aurez une volonté de fer, une détermination farouche à imposer vos idées et opinions. Et vous forcerez le respect aussi, car vous serez droit dans vos bottes, rien ne pourra vous faire changer d'avis. Au contraire, vous affirmerez ce que vous pensez sans vous préoccuper des réactions des autres. Toutefois, Mars allant souvent dans les extrêmes, il se peut qu'au contraire, vous vous préoccupiez trop de ce qu'on pense de vous.

Verseau

Il y a de l'argent à récupérer avec Mars en Vierge, le fruit d'une transaction ou le remboursement d'un dommage. N'attendez pas pour réclamer, 1er décan. Parce que vous serez obligé de revenir plusieurs fois à la charge, tant il peut y avoir de la mauvaise volonté de l'autre côté. Cela dit, certains d'entre vous seront surpris parce qu'au contraire, les choses iront plus vite que prévu. En couple ? Il pourrait y avoir une petite crise très passagère, ne vous y attardez pas.

Poissons

Mars s'oppose à vous 1er décan, vos relations avec les autres ou avec le conjoint seront comme le lait sur le feu ; il peut y avoir une discorde, un malentendu. Aussi soyez le plus diplomate possible, même si vous estimez ne pas être responsable du problème, quel qu'il soit. Mais on vous connaît : a priori, vous saurez éviter, voire fuir le rapport de force, la position de Mars indiquant qu'en aucune manière vous ne chercherez à prendre les armes.