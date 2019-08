L'horoscope du 18 août 2019

publié le 18/08/2019 à 08:20

Bélier

Un dimanche ensoleillé, surtout dans votre cœur 3e décan. On vous montre qu'on vous aime et vous-même n'êtes pas avare, vos sentiments sont passionnés. Et cela dure déjà depuis quelques jours, mais vous verrez l'ambiance changer peu à peu la semaine prochaine, Vénus entrant mercredi en Vierge et s'acoquinant tout de suite à Mars. Comme je vous le disais, c'est le boulot qui primera et vous vous y investirez à fond : votre énergie sera bien dépensée !

Taureau

Vous aimez votre maison, vos habitudes, vous serez très heureux de rentrer chez vous, né après le 16 mai. Un petit bonheur que vous partagerez avec plaisir. D'autant plus que vous n'avez aucune dissonance présente ou à venir sur votre décan, ce qui indique que vous pouvez en profiter sans arrière-pensée. Il y aura juste un petit problème judiciaire ou administratif à régler en octobre-novembre, mais vous en serez vite débarrassé.

Gémeaux

Vous aimez votre maison, vos habitudes, vous serez très heureux de rentrer chez vous, né après le 16 mai. Un petit bonheur que vous partagerez avec plaisir. D'autant plus que vous n'avez aucune dissonance présente ou à venir sur votre décan, ce qui indique que vous pouvez en profiter sans arrière-pensée. Il y aura juste un petit problème judiciaire ou administratif à régler en octobre-novembre, mais vous en serez vite débarrassé.

Cancer

Il est possible, 3e décan que vous soyez encore plus sensuel et en demande de câlins que d'habitude. Espérons que quelqu'un saura satisfaire votre appétit. Si vous avez un/e chéri/e, vous pourriez en effet passer des moments délicieux aujourd'hui, mais si vous n'avez personne en ce moment, vous risquez de vous sentir très momentanément frustré. Aussi, déplacez vos besoins sur autre chose, trouvez une autre source de satisfaction qui compensera celle qui fait défaut.

Lion

Dans votre 3e décan, le Soleil et Vénus sont toujours étroitement liés ; l'amour de la vie, l'amour tout court, mais aussi l'amour de la beauté vous feront du bien. Mais vous pouvez aussi avoir rencontré quelqu'un qui vous plaît infiniment et vous devez lui exprimer vos sentiments car la conjoncture va doucement se défaire, étant donné que Vénus entrera en Vierge la semaine prochaine, où elle rejoindra Mars et cela peut amplifier le problème d'argent dont il a été question.

Vierge

Ce sera bientôt à votre tour de recevoir Vénus, accompagnée par Mars ; soit vous aurez un gros coup de cœur, soit vous vivrez une dispute mémorable. Tout dépend de votre thème natal, mais en tout cas il y aura des émotions fortes la semaine prochaine pour le 1er décan. Pour ce qui est de ce dimanche, la conjonction du Soleil et de Vénus est toujours active (3e décan) et vous êtes tout dévoué à quelqu'un que vous aimez et qui a, éventuellement, un problème.

Balance

3e décan, vous êtes encore sous la douce emprise du Soleil et de Vénus, et vous ne savez pas très bien ce que vous éprouvez, si c'est de l'amour ou de l'amitié. Mais une amitié très forte, voisine de l'amour... Et si vous êtes déjà en couple, vous avez su ranimer la flamme, les vacances, probablement... Toutefois, cette conjoncture peut aussi beaucoup valoriser l'un de vos projets dont vous êtes content et même très fier parce qu'il semble être prometteur. Très prometteur.

Scorpion

Vous qui êtes souvent dans le doute et la méfiance, vous pouvez être sûr d'une chose : la personne avec qui vous êtes en ce moment vous aime vraiment. Cela peut être votre conjoint, un parent, une personne avec qui vous êtes lié et qui n'est pas forcément de la famille... Cela dit, la conjoncture révèle aussi que vous pourriez atteindre l'un de vos objectifs, même s'il n'est pas très important, et vous en éprouverez beaucoup de plaisir, de la fierté.

Sagittaire

S'il y a un fort mécontentement pour le 1er décan, le 3e vit des moments de rêve et profite à fond de l'instant présent. L'amour ou un voyage sont responsables. Vous vous sentez loin de tout et surtout des problèmes qui ont émaillé votre quotidien cette année. A tort, nous pensions que Jupiter dans votre signe était une chance pour vous, mais elle est entrée chez vous en novembre en formant une dissonance avec Mars (colère) et a ensuite été en dissonance avec Neptune, ce qui représente tous les problèmes que nous avons eus.

Capricorne

Un dimanche propice aux échanges, surtout pour le 3e décan, vous vous livrez rarement aux confidences mais on dirait que le ciel veut que cela change. En effet, Pluton s'est installée chez vous (déjà en 2018) et c'est une planète qui est spécialiste des secondes chances. Si vous vous êtes aperçu que quelque chose ne fonctionnait pas bien dans votre vie, vous pouvez repartir de zéro, et surtout trouver une meilleure façon d'être en relation avec les autres.

Verseau

Le 3e décan pourrait bien être encore sur un petit nuage, grâce à une rencontre ou, parfois, à une proposition qui vous a été faite et qui tombe vraiment à pic. Cela dit, elle ne date pas d'aujourd'hui, probablement d'il y a quelques jours et Mars était alors également dans la course, ce qui nous dit que vous avez pu hésiter, ou qu'il y avait un petit obstacle à franchir. L'obstacle semble être levé puisque Mars a changé de signe ; vous pouvez donc à présent donner votre accord.

Poissons

La conjonction Soleil/Vénus a commencé fin juillet et a illuminé chaque décan à son tour. C'est le 3e qui, en ce moment, aime davantage sa vie et ce qu'il en fait. Certes, cela ne peut concerner qu'un domaine de votre vie qui est à déterminer selon votre ascendant, mais c'est de toute manière agréable à vivre. 1er décan, la semaine prochaine risque d'être un peu mouvementée à cause de la future rencontre de Vénus et de Mars chez vous. Vous devez déjà la sentir...