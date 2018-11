L'horoscope du 20 novembre 2018

publié le 20/11/2018 à 05:40

Bélier

Né avant le 28 mars, vous en avez fini avec les restrictions saturniennes et vous disposez actuellement de Jupiter, qui élargit considérablement votre horizon. Professionnellement ou personnellement, vous voyez des portes s'ouvrir et vous n'avez absolument rien à faire pour les ouvrir davantage. Laissez la vie vous montrer le chemin, n'intervenez pas et ne vous impatientez pas si vous trouvez que ça ne va pas assez vite à votre goût. Tout le monde n'est pas aussi pressé que vous !

Taureau

Né en fin de signe, après le 18 mai, il est peut-être encore temps de vous mettre enfin d'accord avec un proche ou un client. Vous allez pouvoir vous entendre, mais il faut que vous soyez de bonne volonté, que vous acceptiez d'être dans le compromis, or c'est difficile pour le Taureau, qui est un signe entier et peu enclin à plier devant les autres. Mais certaines circonstances requièrent que vous vous assouplissiez, sous peine de vous fâcher ou de voir quelque chose vous échapper.

Gémeaux

Né avant le 4 juin, la situation se corse sur le plan relationnel ou dans votre couple. En revanche, ça roule pour le 3e décan ; un projet longtemps remis est d'actualité, ou va l'être très prochainement. Cela concerne surtout ceux qui sont nés après le 16 juin et qui pourraient avoir l'occasion d'un nouveau départ dans leur vie professionnelle ou sentimentale. 2ème décan, né autour des 4, 5 juin, Mercure et Neptune pointent un manque de dialogue avec le conjoint ou un supérieur.

Cancer

N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier 3e décan et ne jetez pas d'huile sur le feu. 2e décan, vos inquiétudes semblent exagérées et ne reposent sur rien de concret, ou alors sur de vagues intuitions qui ne sont pas toujours justes parce que dictées par la peur. Il est vrai que Saturne, même si elle est encore dans le 1er décan de votre opposé (le Capricorne) affecte déjà ceux du 2e décan nés avant le 9 juillet : vous êtes dans une situation où il faut faire un choix difficile.

Lion

Une bonne journée, pleine de petites chances et de témoignages de sympathie, si vous êtes du 3e décan. Il semble que vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un. Une simple connaissance peut-être, une personne avec qui vous flirtez un peu et avec qui vous vous sentez bien. Mais cela peut rester à l'état de flirt, sans plus. 1er décan, méfiez-vous des jaloux qui vous entourent, vous avez certaines chances à saisir en ce moment et on vous envie beaucoup ; ne vous vantez pas trop !

Vierge

Ce n'est pas top pour le 1er décan, mais ce n'est pas mieux pour le 2ème qui est toujours mal servi par Mercure/Neptune. Vous n'écoutez pas les autres ! Et pourtant, vous auriez bien besoin de conseils (né autour des 6, 7, 8 septembre) pour mieux gérer une relation difficile, ou le manque total de relation ! Quant à vous 3e décan, normalement vous n'allez pas trop mal : Vénus stationne dans votre secteur d'argent et il se peut que vous fassiez des bénéfices en ce moment.

Balance

Vous avez de belles chances à saisir pour étendre votre activité ou en développer une nouvelle. Oui, mais autour de vous cela n'a pas l'air de plaire du tout ! Il semble que vos collaborateurs (ou vos proches) ne sont pas d'accord avec la direction que vous voulez prendre et ils/elles vous font des reproches que vous trouvez parfaitement injustifiés. Ils essayent de vous convaincre, mais vous êtes persuadé qu'ils se trompent. Si c'est votre intuition, suivez-la.

Scorpion

Votre travail vous motive en ce moment et ça tombe bien, vous êtes débordé depuis hier. En outre, Mars en Poissons dit que votre énergie est illimitée. Vous allez donc pouvoir faire des étincelles et montrer ce que vous avez dans le ventre (et il y en a toujours plus que ce qu'on croit). En revanche vous serez nerveux, aussi à la maison soyez un peu moins exigeant, ne traitez pas vos proches comme s'ils étaient des employés à votre service et ne passez pas vos nerfs sur eux !

Sagittaire

Vous serez d'humeur joyeuse, plutôt content de vous, sauf si vous êtes du 1er décan né autour des 26, 27 novembre. En ce moment, avec vous ça passe ou ça casse. Il est vrai que votre conjoncture est des plus orageuses, nous l'avons vu hier et cela n'est pas près de se calmer ; en revanche, à chaque jour qui passe, Mars et Jupiter avancent et ceux qui sont touchés aujourd'hui le seront moins dans les prochains jours, mais ce sont les suivants qui seront très en colère ou très vexés.

Capricorne

Une journée remuante pour la fin du signe, malmenée par Lune et Uranus. Vous avez l'impression qu'on vous contraint à faire ce que vous ne voulez pas faire. N'oubliez pas qu'avec la Lune il s'agit plus d'impressions et de sensations que de réalité concrète. Cela dit, vous êtes peut-être de nouveau face à une situation qui semble s'être installée et que vous avez longtemps refusée, comme l'éventualité d'une séparation, celle-ci étant peut-être actée mais pas acceptée.



Verseau

1er décan, vous avez un projet qui va faire les beaux jours de 2019, mais pour l'instant il vous pose un gros problème, probablement d'ordre financier. Vous avez peut-être un prestataire, quelqu'un qui a travaillé pour vous et qui soudain vous réclame de l'argent que vous estimez ne pas lui devoir. La bagarre risque de ne pas pouvoir se régler sans le concours d'un médiateur ou d'un avocat. Et cela ne va pas s'arranger d'un coup de baguette magique : essayez de garder votre calme.

Poissons

On se calme, 1er décan ! Vous faites trop de vagues en ce moment, mais c'est parce qu'on vous reproche des comportements que vous, vous estimez être légitimes. Or, vous avez peut-être tort d'agir ainsi, il faut que vous vous posiez la question et que vous la posiez à des amis autour de vous. Vous qui êtes d'habitude plutôt gentil et pas agressif pour un sou, vous êtes soudain extrêmement revendicatif et peu enclin à écouter les paroles de sagesse qu'on pourrait vous dire.