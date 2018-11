L'horoscope du 14 novembre 2018

publié le 14/11/2018 à 05:46

Bélier

Uranus est donc de retour chez vous jusqu'en mars, mais seulement pour ceux nés après le 16 avril. Un projet, un espoir, une attente reviennent vous inquiéter. Un jour vous êtes sûr que vous y arriverez, le lendemain vous n'êtes plus sûr du tout... Mais c'est une situation que vous avez déjà vécue en 2017 et en début d'année, donc vous savez quoi faire pour ne pas vous en sentir victime. Peut-être devez-vous repasser par une séquence perturbante, déstabilisante...

Taureau

Comme à chaque fois que vous avez des obligations, vous serez mécontent et ferez tout pour vous en débarrasser le plus vite possible. 3e décan, vous enragez, mais plus pour longtemps, comme nous l'avons vu hier. C'est peut-être l'obligation de payer quelque chose qui vous contrarie beaucoup, ou de donner de l'argent à l'un de vos proches : vous vous sentiriez coupable si vous ne le faisiez pas mais en même temps vous n'avez aucune envie de vous démunir de cette somme.

Gémeaux

Nous reparlerons des colères du 1er décan demain, mais aujourd'hui le 2e et le 3e sont en vedette, ils ont l'agréable sentiment d'être aussi libres que l'air. C'est peut-être une illusion, peut-être une réalité, mais vous avez vraiment l'impression de vous être libérés de quelque chose ou de quelqu'un ; en tout cas, c'est dans vos intentions car vous avez compris que vous étiez plus victime de vous-même que d'autre chose. Je parle là du 2e décan et de ceux qui subissent Neptune.

Cancer

Uranus a été positive tant qu'elle était en Taureau, ceux de juin ont vu que le vent allait tourner. Mais patientez jusqu'en mars prochain pour qu'il tourne vraiment. Depuis mai dernier, le 1er décan était le jouet de situations contradictoires dues à la présence à la fois de l'opposition de Saturne et du bon aspect d'Uranus. Saturne étant sur le départ en décembre, Uranus sera bien plus libre d'agir quand elle reviendra en Taureau en mars. Et une nouvelle activité vous réjouira.

Lion

Vous êtes parfois un peu prisonnier de votre éducation et certains revendiquent d'être restés les mêmes, de ne pas avoir changé d'un iota. C'est dommage ! La vie est faite pour évoluer parce que cela signifie qu'on apprend des événements, de ses erreurs, de ses bêtises. En mars, le retour d'Uranus en Taureau vous obligera probablement à considérer votre vie et les certitudes sur lesquelles vous êtes construit de manière différente. Cela a déjà commencé, 1er décan.

Vierge

Vous avez du mal à accepter qu'on change votre routine, cela vous fait perdre votre sentiment de sécurité. Mais c'est quand même la meilleure façon d'avancer. Inscrit dans la routine, vous répétez tous les jours la même chose et jamais rien ne bouge. C'est une attitude qui n'est pas favorable aux promotions ni aux possibles nouvelles activités qui pourraient améliorer votre existence. Il y a du changement dans l'air, ne le rejetez pas systématiquement !

Balance

Vous êtes toujours dans un climat tendu, incertain, si vous êtes né après le 18 octobre, En revanche, pour ceux de septembre, il y a du positif en vue. Nous avons déjà vu que Jupiter était en harmonie avec vous, et ce jusqu'au 23 décembre, mais en gros cela fonctionnera toute l'année : vous allez pouvoir vous faire connaître ou reconnaître par votre entourage professionnel. Vos affaires vont se développer très rapidement, mais attention à ne pas attraper froid ces jours-ci.

Scorpion

Uranus est la planète du jour et que fait-elle ? Elle rétrograde en Bélier et invite ceux du 3e décan à revenir sur un projet pas tout à fait terminé. Il est peut-être déjà sur des rails, mais apparemment il manque quelque chose puisqu'Uranus est de retour. Peut-être tout simplement d'en parler autour de vous, de faire de la publicité ou de faire parler de vous si ce projet vous concerne directement. Mais cela ne sera vraiment actif que pour la fin du signe, et jusqu'en mars.

Sagittaire

La planète du jour et le signe qui l'abrite, le Verseau vous envoient de bons influx si vous êtes du 3e décan. Un problème financier devrait être quasiment dépassé. Le retour d'Uranus en Bélier pourrait bien vous rapporter, mais cela prend plus de temps que prévu et heureusement que vous êtes optimiste de naissance (à moins d'un ascendant Scorpion ou Capricorne), sinon vous seriez découragé. Mais il semble que cela va s'accélérer ces jours-ci.

Capricorne

Le Verseau étant à l'honneur aujourd'hui, ce sont vos revenus, ou ceux du couple, et leur manque de régularité qui seront au centre de vos préoccupations. Il est vrai que c'est une configuration de naissance et vous retrouvez ce problème d'irrégularité de vos revenus à plusieurs reprises dans votre existence. Toutefois, il suffit que vous ayez une bonne planète en Verseau dans votre thème (dépend de votre année de naissance), pour que ce problème n'en soit plus un.

Verseau

En vedette en ce moment, les natifs de janvier ! Les changements qu'Uranus a mis en avant depuis le printemps devraient être en train de tourner en votre faveur. Vous ne pouviez pas les éviter, mais vous avez fini par vous y adapter (c'est une de vos qualités parfois) et en tirer ce qu'il y avait d'intéressant pour vous et pour votre activité, vos projets. Et encore un petit effort si vous êtes du 3e décan, Mars sortira de votre signe vendredi et n'y reviendra plus avant avril 2020.

Poissons

Vous aurez le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur votre vie, 2e décan, mais tout ne dépend que de vous et de votre désir de conduire et non d'être conduit. Il vous arrive d'être passif, de subir, de vous voir comme une victime (des autres ou du système), mais rien ne vous empêche de prendre votre vie en main et de changer les choses. C'est peut-être ce que vous dit Neptune, en dissonance perturbante avec Mercure (la pensée, les idées) jusqu'au 24 novembre.