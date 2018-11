L'horoscope du 15 novembre 2018

publié le 15/11/2018 à 05:47

Bélier

Vous non plus vous n'aimerez pas Mars en Poissons, mais juste parce que vous ne serez pas aussi énergique et décidé que d'habitude ; vous serez un peu plus mou. Mais cela ne durera qu'un jour ou deux, peut-être parce que vous serez patraque ou parce que vous aurez à réfléchir à quelque chose d'ennuyeux... 1er décan, vous en avez pour jusqu'au 1er décembre, chacun à votre tour. Aujourd'hui ce sont ceux né entre le 21 et le 25 mars qui sont les plus concernés.

Taureau

1er décan, jusqu'au 1er décembre vous risquez des embrouilles dans le domaine amical, qui s'arrangeront rapidement si vous ne boudez pas dans votre coin. Selon vous, ce sera à l'autre de faire le premier pas car comme d'habitude votre orgueil vous interdira de le faire. Et si, pour une fois, vous laissiez votre orgueil de côté et preniez les devants : ce serait une belle évolution sur le plan personnel ! Réfléchissez-y et faites un petit effort si cette amitié en vaut la peine...

Gémeaux

Vous non plus, vous n'aimerez pas Mars en Poissons car vous aurez de grosses difficultés avec l'autorité. Vous les avez déjà d'ailleurs, natif du 1e décan. On vous a donné une sorte de feuille de route, ou on vous a demandé de faire quelque chose sans poser de questions or vous estimez que la personne a tort, et même s'il s'agit de votre supérieur vous n'obéirez pas. Ce qui peut vous valoir un blâme, à moins que vous n'en discutiez tranquillement avant de faire le contraire de ce qu'on vous demande.

Cancer

Mars sera en phase avec vous tout au long de son transit en Poissons, 1er décan pour l'instant. Votre autorité sera reconnue, on vous obéira au doigt et à l’œil. Mais il faut dire que vous serez impressionnant dans ce que vous faites, que ce soit dans le domaine commercial ou dans celui de l'éducation. Votre énergie étant sans limites, vous vous dépasserez et en ferez deux fois plus que les autres. Une bonne manière de vous faire remarquer peut-être ? Mais attention, ça peut déplaire aussi.

Lion

Une planète de Feu, Mars, dans un signe d'Eau, pour vous ça fait pschitt ! Dire que ce que vous ferez ou projetterez tombera à l'eau est facile, mais c'est un peu ça. Vos actions seront peut-être plus brouillonnes que d'habitude, ou alors au contraire trop calculées et cela ne plaira pas... En outre, il se peut que vous ayez à réclamer une facture impayée ou qu'il y ait une erreur sur cette facture. 1er décan pour l'instant et jusqu'au 1er décembre, puis 2e décan.

Vierge

C'est remuant ces jours-ci pour le 1er décan, peut-être un déménagement est-il au programme, à moins qu'un de vos enfants ne quitte définitivement la maison ? Il faut bien sûr le laisser vivre sa vie mais il ne s'agit peut-être que d'un stage à l'étranger, par exemple. Vous ne serez pas longtemps tourneboulé, puisque Mars cessera sa dissonance avec Jupiter la semaine du 26. Elle atteindra le 2ème décan des Poissons et ça ne sera pas facile non plus pour les natifs de ce décan !

Balance

Mars circule dans votre secteur du quotidien, celui qui gère vos habitudes. Il pourrait y avoir un conflit à cause d'une décision prise par l'un de vos proches. C'est le 1er décan qui est concerné pour l'instant et cela peut aussi se situer dans le travail, où l'un de vos collaborateurs se conduira mal avec vous et vous ne resterez pas sans réagir. Du moins il faut l'espérer. 1er décan, chacun à votre tour d'ici le 1er décembre, cela ne va donc pas être durable, juste deux ou trois jours.

Scorpion

Une belle conjoncture pour exprimer vos désirs, prendre les bonnes décisions ou entreprendre quelque chose. La Force sera avec vous, 1er décan pour l'instant. Vous serez combatif et rien ne résistera à votre volonté. Mais vous serez aussi extrêmement résistant et prêt à vous démener pour montrer ce que vous avez dans le ventre. Votre créativité pourrait être en vedette, de même que vos relations sentimentales. En ce qui les concerne, votre libido sera au top.

Sagittaire

Ah vous n'allez pas du tout aimer Mars en Poissons 1e décan, cela indique que vous devez être très en colère à cause d'une négligence qu'on vous reproche, quelque chose dont vous estimez ne pas être responsable. N'essayez pas trop de vous justifier mais donnez des preuves concrètes de votre bonne foi. Si vous êtes de bonne foi ! Vous pouvez aussi être victime d'une injustice... Au plan pratique, méfiez-vous des courts-circuits, du feu et autres incidents regrettables.

Capricorne

Né en décembre, il est possible qu'on ait besoin de vous de tous côtés ; vous serez donc très occupé, vous ne verrez pas le temps passer jusqu'au 1er décembre. Une période où vous serez obligé de faire plusieurs choses en même temps, de disperser votre attention, ce que vous n'aimez pas forcément faire ; comme je vous l'ai déjà dit, vous avez besoin de pouvoir vous concentrer. En outre, comme vous aurez du monde autour de vous, vous serez facilement distrait.

Verseau

Mars vous quitte pour votre voisin Poissons, qui gère vos biens et vos gains. On vous doit peut-être de l'argent 1er décan, il va falloir vous énerver pour le récupérer. On oubliera de vous verser quelque chose et vous serez à nouveau obligé de réclamer, ce qui vous énervera encore plus. Heureusement, cela ne dure que jusqu'au 1er décembre pour le 1er décan. 2e décan du 1er au 17 décembre, 3e décan du 17 décembre au 1er janvier. Et mettez des limites à vos dépenses en général.

Poissons

Vous serez irritable, parfois fiévreux, mais allez savoir pourquoi vous ne voudrez pas vous soigner. Après tout, si vous préférez souffrir, c'est votre choix. Soit les Poissons se bourrent de médicaments, soit au contraire ils les refusent de peur d'en être dépendants. C'est étonnant, dans la mesure où vous êtes certainement dépendants d'autre chose... Pour l'instant, c'est le 1er décan qui est concerné ; attention aussi à ne pas vous faire mal à la suite de gestes trop brusques.