L'horoscope du 13 novembre 2018

publié le 13/11/2018 à 06:25

Bélier

Je ne dirai pas que tout va bien pour ceux de mars, mais certaines améliorations sont en cours et vous serez très bientôt débarrassé de ce qui vous pèse. Saturne se dirige vers le 2ème décan de votre signe et a déjà " libéré " ceux qui sont nés avant le 27 mars qui reçoivent en ce moment d'autres aspects, bien plus réjouissants que ceux de Saturne : ceux de Jupiter. D'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir prendre de la distance avec tout ce qui s'est passé cette année.

Taureau

3e décan, Mars est encore dans vos pattes jusqu'à jeudi, évitez de défier l'autorité et de vous mettre votre boss à dos. Essayez de plier plutôt que de rompre comme vous le faites d'habitude : un peu de souplesse ne vous nuira pas : en la circonstance, votre entêtement ne vous servira à rien, bien au contraire. Mais sachez que cela ne concerne que ceux de la fin du signe, c'est-à-dire ceux qui sont nés après le 19 mai. Cela se calmera rapidement après jeudi.

Gémeaux

1er décan, veillez à ne pas fuir face à l'autorité d'un supérieur ou d'un parent essayez d'affronter la situation. Mais un conflit est au menu, surtout vendredi ; cela devrait durer jusqu'au 1er décembre, chaque membre du décan à son tour. Le problème c'est que Mars entre en Poissons ce jeudi et qu'elle ne va pas lâcher Jupiter. Il peut aussi y avoir une injustice autour de vous, ou on peut vous reprocher d'avoir pris une décision qui aurait demandé plus de réflexion.

Cancer

Vous serez un peu dans la panade 3e décan, a priori dans le domaine familial où vous aurez affaire à un parent ou à un enfant réfractaire à toute autorité. Quelqu'un qui vous contredira en toute circonstance et qui fera le contraire de ce que vous attendez de lui ou d'elle. Cela devrait durer jusqu'à début décembre. Mais il peut aussi être question de rompre une association, de quitter un milieu associatif ou encore d'une remise en question dans votre couple.

Lion

Lune et Jupiter sont en phase et si vous êtes né en juillet, vous êtes probablement en train de créer et de préparer quelque chose qui va faire parler de vous. Vous serez très vite fixé sur l'éventuel succès de ce que vous êtes en train de faire, certains pouvant avoir leur " quart d'heure de gloire ". Mais, bien sûr, cela peut se présenter de mille manières... Né après le 20 août, Mars s'oppose à vous jusqu'à jeudi, n'entretenez pas les rapports de force, cherchez un terrain d'entente.

Vierge

Une séquence un peu remuante pour le 1er décan, qui pourrait être obligé de déménager, ou d'effectuer des travaux une peu coûteux dans leur domicile. Nous en reparlerons, mais Jupiter et Mars se mettent en dissonance entre elles jusqu'à début décembre minimum et vous pourriez être perturbé dans votre routine habituelle. Il se peut aussi qu'on vous accuse injustement d'une faute que vous n'avez pas commise, mais ne vous justifiez pas trop.

Balance

J'ai été un peu rapide hier en vous disant que Vénus n'avait que des bonnes intentions 3e décan. En fait, elle s'oppose à Uranus et dénote un climat tendu. Certes, cela peut être de la tension sexuelle, parce que vous attendez quelqu'un qui n'est pas là, mais cela peut aussi être des tensions dans le couple parce que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Et si vous êtes né après le 20 octobre, cela risque de durer jusqu'à la première semaine de décembre.

Scorpion

Bon anniversaire au 3e décan, certains sont encore déstabilisés par une histoire familiale qui a pourri ces dernières semaines. Courage, ça ira mieux après jeudi. Comme je vous l'ai dit hier, Mars quittera le Verseau pour les Poissons et donnera volonté et détermination à ceux du 1er décan. 3e décan encore, né autour du 18 novembre, la station de Vénus indique que vos amours sont dans l'attente d'un mouvement de votre part : ça coince, mais ça devrait vite se décoincer après ce vendredi.

Sagittaire

La mésentente Mercure-Neptune est très active pour certains du 2e décan, qui se sentent menés en bateau ou qui sont en train de mener quelqu'un en bateau. Difficile, sans votre thème, de savoir si l'aspect est actif ou passif... Par ailleurs, 1er décan, ça commence à chauffer un peu à cause de la future dissonance entre Mars et Jupiter qui risque de vous mettre très en colère parce que vous estimez qu'on est injuste avec vous et que vous n'avez pas pris de mauvaise décision.

Capricorne

Un focus sur le 3e décan, malmené par Vénus et Uranus qui sont en dissonance jusqu'au 2 décembre. Une remise en question déjà abordée revient sur le tapis. Il s'agit d'un ciel de traîne, mais il n'empêche que vous ressentirez de nouveau quelques angoisses liées au fait que vous vous trouverez dans l'urgence de régler le problème. Qui peut concerner un contrat en cours qu'on menace de rompre, ou votre couple qui a besoin d'un " refresh ".

Verseau

Né après le 18 janvier, Mars est encore chez vous et il faut continuer à vous battre jusqu'à jeudi. Ne baissez pas les bras, vous allez recevoir un coup de main. Mars et Uranus (votre planète maîtresse) sont en effet en harmonie et quelqu'un de spécialisé pourrait vous aider à mieux comprendre ou même à mieux utiliser un nouvel outil avec lequel vous travaillez. Pour beaucoup, il s'agit d'un outil de communication ou d'un nouveau media que vous devrez explorer.

Poissons

Je reviens sur la sournoise et trompeuse dissonance Mercure-Neptune qui touche le 2e décan, lequel pourrait avoir une illumination sur l'un de ses proches. Quelqu'un qui semble vous avoir manipulé depuis longtemps, qui a profité de vous et de vos bontés. Et aujourd'hui vous vous en voulez d'avoir été aussi aveugle, au point d'avoir accepté des choses inacceptables. L'important n'est pas ce que vous allez faire, mais plutôt de rester lucide sur la personne en question.