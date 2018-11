L'horoscope du 16 novembre 2018

publié le 16/11/2018 à 05:50

Bélier

S'il y a bien un jour où vous serez sensible à la conjoncture, c'est aujourd'hui. Vous aurez des soucis de tous côtés, mais souvent des soucis totalement imaginaires ! Surtout si vous êtes du tout début du signe (né entre le 20 et le 24 mars) : ne croyez pas trop en vos fantasmes, ni même en votre intuition, vous ne serez pas du tout objectif et tout ce que vous ressentirez sera faussé par un élément qui vous échappera. Pour le moment, mais vous y verrez bientôt plus clair.

Taureau

Ne vous obstinez pas sur une idée ou sur une décision dont tout le monde vous dit qu'elle n'est pas bonne. Écoutez vos amis, ils seront de bon conseil 1er décan. Vous avez la réputation de n'en faire qu'à votre tête et de considérer que l'avis des autres n'est pas " pur ", qu'il peut même être intéressé. Mais en ce moment ce n'est pas le cas et les conseils que l'on vous donne ne sont que du bon sens. Toutefois, pour faire changer un Taureau d'avis, il faut se lever de bonne heure.

Gémeaux

L'orage est au-dessus de votre tête, si vous êtes né en mai, et ne vous posez pas en victime car vous avez votre part de responsabilité dans l'affaire en question. Même si vous jurez que vous n'y êtes pour rien et que toute la faute en revient aux autres, êtes-vous totalement sûr de ne pas avoir négligé un détail ? Si vous êtes un vrai Gémeaux (avec un ascendant autre que la Vierge ou le Capricorne), vous avez souvent tendance à survoler les choses, à ne pas rentrer dans le détail...

Cancer

À priori, tout roule pour vous 1er décan, surtout né avant le 28 juin. Après une année éprouvante, vous avez la possibilité de reprendre votre vie en main. Certes, il faut accepter une mutation, une transformation qui a des répercussions sur votre mode de vie, mais cela ne peut que vous conduire à faire des expériences nouvelles et à découvrir certains aspects de votre personnalité, peu exploités jusqu'à présent. Il va y avoir une nette amélioration en 2019, et pour tout le 1er décan !

Lion

Si vous avez l'impression qu'on marche sur la tête, 1er décan, mettez la situation en perspective et vous constaterez très vite que votre imaginaire complique tout. D'ailleurs l'orage actuel ne durera que le temps de la dissonance Mars/Jupiter, laquelle se terminera en fin de mois pour ceux de la fin du décan. Il n'est pas impossible, dans un autre registre, que vous ayez une opération en prévision, dont vous ne savez pas si elle réussira ou non (financière ou chirurgicale).

Vierge

Ce n'est pas la meilleure journée de la semaine si vous êtes né en août, on vous attaque, on vous met en mauvaise position, mais vous allez vite redresser la tête. D'ici la fin du mois, la dissonance Jupiter-Mars se défera et vous serez moins déstabilisé. Cela dit, il est peut-être juste question d'un déménagement, comme nous l'avons vu hier, mais alors pourquoi cette dissonance de Mars qui vous met en colère ? Peut-être parce que vous êtes obligé de déménager, que ce n'est pas votre choix...

Balance

Si vous ne voulez pas terminer la journée sur les genoux, il va falloir vous organiser et, peut-être, demander de l'aide autour de vous. Il n'y a pas de honte à cela ! Vous êtes suffisamment serviable, avec les autres, vous leur donnez beaucoup, vous pouvez quand même leur demander quelque chose de temps à autre, non ? Par ailleurs, né autour des 18, 19 octobre, Vénus est " sur " votre Soleil et reprend une marche directe. Vos amours vont être très en vedette, mais il peut aussi être question d'argent (au positif).

Scorpion

La Force est encore plus avec vous aujourd'hui puisque la Lune rencontre Mars et ce sont les forces du bien qui gagneront sur celles qui veulent le mal. Vous ferez du bien à ceux que vous aimez, surtout 1er décan, vous tenterez de les rendre heureux et de leur communiquer un peu de votre belle énergie. 2e décan, Mercure et Neptune sont toujours fâchées, ne laissez pas une erreur se glisser dans votre comptabilité, et ne négligez pas non plus de payer ce que vous devez.

Sagittaire

La colère ne vous quitte pas, natif de novembre, elle est alimentée par une nette tendance à l'exagération ; mais vous avez peut-être peur pour votre réputation ? Surtout si vous êtes du début du signe : la Lune s'ajoute à Mars aujourd'hui et les deux sont en mauvais termes avec Jupiter qui est dans votre 1er décan. Injustice, mise en accusation, la foudre semble vous tomber dessus, mais la force de cette conjoncture dépend de votre thème natal ; ça peut être un pétard mouillé.

Capricorne

Vous avez intérêt à déléguer si vous voulez avancer dans votre boulot et cela, même si vous n'êtes pas totalement en confiance avec vos collaborateurs. Vous serez encore plus occupé aujourd'hui qu'hier, la Lune se rajoutant à la dissonance Jupiter-Mars. Il serait peut-être bon de demander à l'un de vos proches de vous donner un coup de main dans votre vie privée, comme ça vous n'aurez pas à vous préoccuper de ce domaine, aussi prenant que celui de votre travail.

Verseau

Né en janvier, il se peut qu'un important projet soit dans les tuyaux, mais certains détails administratifs se mettent en travers de votre route, pour le moment. Il vous manque un accord, une validation, ou alors il faudrait injecter de l'argent en plus et vous cherchez activement comment en trouver. Par ailleurs, 3e décan né autour des 15, 16 février, Vénus reprend une marche directe et vous caresse dans le sens du poil : quelque chose ou quelqu'un vous plaît beaucoup ces jours-ci.

Poissons

Lune et Mars se rencontrent chez vous, natif de février et leur dissonance avec Jupiter risque d'amplifier un problème d'autorité avec l'un de vos supérieurs. Vous refusez quelque chose qu'on vous a demandé, au prétexte que ce n'est pas juste ou que cela ne correspond pas à votre vision des choses. Mais que cherchez-vous ? A perdre votre travail ? Il faut parfois obéir, même si cela vous fait grincer des dents. Qui vous dit que ce n'est pas vous qui avez tort ?