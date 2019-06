L'horoscope du 20 juin 2019

publié le 20/06/2019 à 05:45

Bélier

1er décan, n'hésitez pas à utiliser vos réseaux, sociaux ou amicaux, pour faire passer l'un de vos messages. Vous serez plus écouté ou lu que vous ne le pensez et cette journée sera satisfaisante pour vous... En revanche, le 3e décan est toujours dans un problème relationnel : peut-être que vous avez été indiscret, que vous avez parlé trop vite, ou qu'on dit des choses sur vous qui vous déplaisent. La conjoncture commence à se défaire mais ne sera inoffensive qu'en milieu de semaine prochaine.

Taureau

Ceux d'avril rongeront leur frein intérieurement face à une situation qui les fragilise ; vous semblez ne pas être en position de force dans votre boulot. Mais, selon votre thème, cela peut se passer dans un autre domaine, avec toujours une notion d'instabilité, d'insécurité par rapport à vos objectifs. 2e décan, né autour du 3 mai, c'est une bonne journée pour vous faire un petit cadeau, un plaisir, ou pour en recevoir un. Veillez cependant à ne pas être trop gourmand, contrôlez vos appétits.

Gémeaux

Les choses se décantent, vos relations seront plus faciles aujourd'hui et le cours de vos pensées changera ; vous serez plus positif, plus enclin à la bienveillance. Il est vrai que 1) la Lune est en Verseau ce qui vous met toujours de bonne humeur parce qu'un sentiment de liberté flotte dans l'air et que vous vous sentez mieux traité par les autres. Et 2) Mercure et Mars sont toujours conjointes, mais elles tendent à s'éloigner de Pluton ce qui les rend moins nocives côté argent (3e décan).

Cancer

La conjoncture met l'accent sur l'argent, mais plus celui que vous avez dépensé ou que vous avez perdu à cause de mauvais placements. 1er décan, restez prudent car deux éléments vont dans ce sens aujourd'hui : la Lune occupe un secteur lié à la perte, alors que Vénus (symbole d'argent) est dans un secteur de flou et qui peut évoquer non pas la perte, mais les erreurs de jugement. Toutefois, cela a l'air quand même très léger et surtout très peu durable.

Lion

Un sentiment d'insécurité ou d'instabilité va marquer ce jeudi, mais seulement pour ceux de juillet. Tout change, que ce soit en vous ou autour de vous. Ce n'est pas que vous n'aimez pas le changement, mais celui-ci vous ne l'appréciez pas forcément car vous n'avez peut-être plus les mêmes prérogatives. En revanche, en ce qui concerne les changement intérieurs, psychologiques, si vous avez décidé de parler avec un thérapeute par exemple, là ça ne sera que bénéfice pour vous.

Vierge

Le travail et son organisation sont au centre de vos préoccupations 1er décan, mais dites-vous que franchement, il y a pire et ce sera réglé en quelques heures. Vous êtes en effet plutôt bien vu par les astres et surtout, vous le savez, par Uranus qui vous ouvre le champ des nouveautés et vous offre une liberté que vous avez rarement eue. Maintenant, pour que cette configuration soit active il ne faut pas qu'elle soit trop contrariée dans votre thème natal...

Balance

Vous aussi vous vous sentirez plus léger aujourd'hui, et surtout demain si vous êtes du 3e décan. Aujourd'hui ceux de septembre seront sous le soleil exactement. Je ne dis pas que tout ira bien mais vous serez tellement plus positif que vous ne vous arrêterez pas aux petites anicroches et autres plaies du quotidien. Quant au 3e décan, l'énervante conjoncture commencera à se défaire demain et ne sera plus du tout active en milieu de semaine prochaine (fin du signe surtout).

Scorpion

Ce n'est pas la grande détente pour les natifs d'octobre, au contraire. Vous serez un peu trop impatients de régler un problème qui ne peut pas l'être dans l'immédiat. Il s'agit toujours de la même question, relative à l'opposition d'Uranus et aux changements relationnels qu'elle implique. Toutefois, selon votre ascendant, les changements peuvent très bien se situer dans un autre domaine ; mais il y aura toujours une question relationnelle associée au problème.

Sagittaire

On recherchera votre compagnie aujourd'hui et c'est normal car vous serez le plus sympathique du zodiaque et vous aurez toujours le mot pour faire rire. Certes l'atmosphère pourrait être tendue (dissonance Lune/Uranus) et c'est justement pour cela que vous en prendrez le contrepied et que vous ferez tout pour remettre les idées des autres en place. Il peut en effet y avoir des revendications, de la révolte et, selon vous, ça ne sera pas très justifié.

Capricorne

Il y aura une notion d'attente et ce que vous attendez sera certainement de nature matérielle ; qu'on vous paye une somme qu'on vous doit, par exemple. Mais vous pouvez aussi envisager une acquisition, sans pour autant la faire dans l'immédiat : vous en caresserez l'idée. Cela concerne surtout le 1er décan et il se pourrait que vous soyez surpris, dans la mesure où justement vous recevrez des nouvelles de ce que vous attendez alors que vous ne pensiez pas en avoir.

Verseau

La Lune est chez vous et se heurte à Uranus. Cela touche le 1er décan et les changements aussi bien intérieurs qu'extérieurs qui vous poussent à évoluer. Il semble que vous ne devez plus mettre tous vos oeufs dans le même panier et qu'il faut être créatif pour ne plus dépendre d'un schéma qui a fait son temps. Si vous ne le faites pas de vous-même, il se peut que ce soit la vie qui vous l'impose, c'est-à-dire que des décisions soient prises et qu'elles n'aillent pas dans votre sens.

Poisson

Il y a une petite éclipse de Lune, juste pour vous, mais rien de très ennuyeux au contraire. Il semble que vous serez peut-être moins sensible que d'habitude. Vous trouverez cela bizarre d'ailleurs, de ne pas " ressentir " ou de moins ressentir, mais cela vous permettra peut-être de mieux vous concentrer sur ce que vous faites. Il se peut aussi que vous vous régliez des choses administratives dans votre boulot ou au sein d'une association dont vous vous occupez bénévolement.