L'horoscope du 20 juillet 2020

publié le 20/07/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, vous faites partie de ceux qui ne sont pas très favorisés par la nouvelle Lune. Vous soupirez souvent car vous pensez au passé et à ce qui ne reviendra pas, ou plus. Mais il y aura forcément du nouveau, alors regardez devant vous au lieu de vous retourner...

Taureau

Vous aussi, 1er décan, vous n'êtes pas ravi de cette nouvelle Lune qui vous rappelle des souvenirs pas très joyeux des mois de mars et avril. Mais pourquoi y pensez-vous ? Est-ce que vous sentiriez que les choses ne vont pas aussi bien qu'on nous le dit ?

Gémeaux

Une semaine assez passionnée, surtout 2e décan, votre cœur pourrait s'être emballé. Mais né autour du 11 juin, attention à ne pas rêver trop fort, gardez les pieds sur terre. Et, encore une fois, méfiez-vous si les apparences vous semblent trop belles.

Cancer

Si vous êtes né aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure nouvelle Lune de l'année, elle est frustrante, mais essayez de positiver vous verrez bientôt le bout du tunnel. En fait, 3 planètes vous ennuient depuis des mois, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul.

Lion

C'est votre semaine, le Soleil sera chez vous mercredi, mais vous êtes de ceux qui sont ennuyés par Saturne, 1er décan, acceptez d'être freiné, ce sera pour mieux rebondir. Nous en reparlerons en fin d'année où la situation prendra une nouvelle direction.

Vierge

La nouvelle Lune vous fait les yeux doux, 3e décan surtout. Elle éclaire un secteur qui gère vos projets ; apparemment, vous leur donnez des bases solides, en travaillant d'arrache-pied et en ne négligeant aucun détail. Mais vous êtes trop perfectionniste !

Balance

Ce n'est pas non plus une bonne nouvelle Lune pour vous, 3e décan, elle remet un problème lié au passé ou à la famille au premier plan, mais brièvement. La NL est opposée à Saturne, c'est à partir de novembre que la situation s'arrangera peu à peu.

Scorpion

Au contraire des autres signes, vous apprécierez la lunaison si vous êtes né après le 17 novembre, elle indique que vous pouvez resserrer les liens avec certains proches. Vous pouvez également faire de meilleures affaires et vous sentir allégé d'un poids.

Sagittaire

Cette nouvelle Lune est un non-événement pour vous, en revanche la dissonance Vénus/Neptune, en fin de semaine, vous invitera à ouvrir les yeux sur une vérité. Vous la niez peut-être depuis longtemps, mais depuis mai vous avez dû en prendre conscience.

Capricorne

La Lunaison s'oppose à vous et à Saturne, qui occupe votre 3e décan. Fatigue et lassitude vous accompagnent, mais pas pour très longtemps, gardez confiance. Le Soleil entrera mercredi en Lion et vous pourrez opérer une sorte de renaissance (symbolique).

Verseau

Né au tout début du signe, entre le 20 et le 24 janvier, la conjoncture crée un sentiment de perte ou de frustration que vous avez déjà éprouvé souvent cette année. Mais la situation a évolué, vous aussi, et vous progresserez beaucoup d'ici la fin de l'année.

Poissons

Vous n'êtes pas trop mal servi par cette nouvelle Lune, 3e décan, la rigueur et le sérieux que vous avez développés vont très bientôt porter leurs fruits. Le bon aspect de Saturne dit que vous construisez un projet sur des bases solides, mais ça prend du temps !