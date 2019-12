L'horoscope du 20 décembre 2019

publié le 20/12/2019 à 05:30

Bélier

Une bonne Vénus, qui va valoriser vos relations amicales en particulier l'une d'entre elles qui pourrait prendre un tour un peu spécial. Une nouvelle expérience. Ce sera probablement très rapide et de plus, cela peut se passer davantage dans votre tête, être une sorte de projet, quelque chose que vous envisagerez de faire mais que vous ne concrétiserez peut-être pas parce que cela vous paraîtra un peu fou.

Taureau

Vénus plus Uranus, ce n'est pas du gâteau pour le 1er décan, pourtant très gourmand sur le plan amoureux. Mais vous avez envie de changer de vie, de ne plus dépendre de quelqu'un ou d'un travail où vous donnez beaucoup et n'avez pas de reconnaissance, en tout cas depuis quelque temps. Il se peut même que quelqu'un exerce des pressions sur vous et que vous ayez envie de tout envoyer promener.

Gémeaux

Une bonne période avec Vénus en Verseau, vous pourriez partir loin d'ici avec votre chéri/e, des vacances auxquelles vous pensez depuis longtemps. Il est vrai que c'est logique, les vacances sont là et si certains ont la joie de partir (un des effets de Vénus) d'autres partagent tout simplement d'agréables projets pour les fêtes. Et justement, des soirées entre amis au cours desquelles les célibataires pourront faire une rencontre amusante.

Cancer

Vénus occupant un secteur lié à la jalousie et à la possessivité, soyez juste attentif à ne pas étouffer l'objet de votre flamme ; laissez-lui un minimum de liberté ! Sinon vous allez obligatoirement créer un climat de crise, certes très passager car Vénus est rapide, mais ce n'est pas le moment ! Les vacances arrivent, vous allez peut-être partir, et puis vous allez certainement passer Noël en famille, alors mieux vaut être en phase avec votre conjoint.

Lion

Vous aussi vous serez sensible à la dissonance Vénus/Uranus si vous êtes né en juillet, elle vous rappelle que vous devez faire un important choix professionnel. La situation s'est déjà présentée à plusieurs reprises, surtout l'été dernier, et peut aussi concerner votre couple, une association ou encore un problème familial ou avec l'un de vos parents. Le dénominateur commun, ce sont les contraintes qui vous sont imposées ou que vous vous êtes imposées vous-même.

Vierge

Vénus occupe à présent votre secteur du quotidien et des habitudes. Pendant les fêtes, vous tiendrez tout particulièrement à ce qu'elles soient respectées. Vous vous sentirez bien dans votre peau, mais il ne faudra pas qu'il y ait de gros changements dans les rituels qui président chaque année à Noël ou au nouvel An. Cela dit, de possibles sentiments pour une personne que vous voyez quotidiennement peuvent aussi vous surprendre, mais pas très longtemps !

Balance

Une très bonne Vénus pour la période des fêtes. Non seulement vous serez entouré de ceux que vous aimez, mais la nouveauté, la découverte auront leur place. Peut-être partirez-vous quelque part pour les vacances, dans un endroit que vous ne connaissez pas, ou que vous n'avez pas fréquenté depuis longtemps... Célibataire, vous tomberez sur des personnes un peu différentes de celles que vous côtoyez habituellement, mais cela ne vous déplaira pas.

Scorpion

Mal aspectée par Uranus, Vénus risque de vous replonger momentanément dans des tourments que vous connaissez bien. Mais vous pourrez les chasser ! En effet, ce n'est pas la première dissonance Vénus/Uranus que vous affrontez 1er décan, et vous savez sûrement comment faire pour qu'elle ne vous touche pas ou même pour vous en débarrasser. Il s'agit, comme d'habitude, d'un problème relationnel qui a un caractère très sensible.

Sagittaire

Il y aura davantage de complicité entre vous et votre chéri, vous pourriez vous passionner pour un nouveau centre d'intérêt et cela renforcera vos liens. Si vous êtes célibataire, il se peut que quelqu'un vous plaise et que vous flirtiez avec lui/elle. Mais le fait de garder votre liberté sera très important pour vous, vous aurez plus envie de vous amuser que de vous engager dans une vraie histoire.

Capricorne

Avec Vénus en Verseau, vous qui vous avez souvent de profonds attachements, vous aurez envie d'une relation où chacun est plus libre et plus indépendant. Ce qui ne vous plaît peut-être plus dans la relation de couple traditionnelle, c'est justement la notion de dépendance, or avec Vénus en Verseau celle-ci doit disparaître. Mais ce sera un désir du moment, que vous ne concrétiserez peut-être pas...

Verseau

A peine arrivée chez vous, Vénus se heurte à Uranus et cela vous fait revivre des moments d'instabilité que vous préféreriez certainement oublier, 1er décan. L'ambiance que vous avez connue en juillet/août (pour certains) pourrait revenir à la surface et vous perturber pendant un jour ou deux : une difficulté à vous entendre avec votre chéri pourrait être dans votre actualité, par exemple, ou un problème familial...

Poissons

Avec Vénus Verseau vos amours risquent d'être plus virtuelles que réelles. Peut-être pour échapper à un quotidien qui justement n'est pas un quotidien de rêve ? Cela s'adresse en particulier à ceux du 2ème décan qui sont sous l'emprise de quelqu'un, ou d'un produit, et qui ne parviennent pas à reprendre leur liberté, ou à se débarrasser d'une " mauvaise habitude ". Il y a des solutions à tout, il faut simplement, chercher, vouloir les trouver.